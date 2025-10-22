Ascolti 7a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, record 6,3 milioni di spettatori, Milan-Fiorentina top match

La settima giornata della Serie A EniLive su DAZN fa registrare il record di ascolti stagionale attestandosi a 6,3 milioni di ascoltatori (6.282.266). La media dei primi sette turni di campionato cresce di conseguenza superando i 5,3 milioni di individui, in crescita del 15,5% rispetto alla stagione precedente. Top match di giornata è stato Milan-Fiorentina, disputato domenica alle 20.45, che ha raggiunto una media di 1.420.364 spettatori. Anche nel prossimo turno saranno previsti incontri molto interessanti: nella zona alta della classifica si affronteranno sabato 25 alle ore 18.00 Napoli e Inter, mentre il match clou di domenica sarà Lazio-Juventus alle ore 20.45.

Sabato 18/10/25 15:01 – 16:55* LECCE – SASSUOLO 105.831** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 18/10/25 15:00 – 16:54* PISA – VERONA 79.804** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 18/10/25 15:00 – 16:55* ZONA DAZN 163.261** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 18/10/25 18:01 – 19:57* TORINO – NAPOLI 945.236** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 18/10/25 20:46 – 22:39* ROMA – INTER 1.054.624**

Domenica 19/10/25 12:32 – 14:28* COMO – JUVENTUS 1.238.583** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 19/10/25 15:02 – 16:58* GENOA –PARMA 54.406** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 19/10/25 15:00 – 16:54* CAGLIARI – BOLOGNA 187.565 ** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 19/10/25 15:00 – 16:58* ZONA DAZN 244.934 ESCLUSIVA DAZN

Domenica 19/10/25 18:00 – 19:51* ATALANTA – LAZIO 533.243**

Domenica 19/10/25 20:47 – 22:42* MILAN – FIORENTINA 1.420.364** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 20/10/25 20:45 – 22:36* CREMONESE – UDINESE 254.415**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell'intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione 'Live + Vosdal'** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Dazn_1, Dazn_2, ecc.) distribuiti da Sky che sono di origine campionaria (SuperPanel).