Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Domenica 26 ottobre alle 17:15, lo Stadio San Nicola ospiterà l’ultimo match valido per la 9ª giornata di Serie BKT tra Bari e Mantova, due squadre determinate a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.

Il Bari, guidato da Fabio Caserta, vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro la Reggiana, mentre il Mantova di Davide Possanzini, reduce dal pareggio con il Südtirol e con appena un punto in meno dei pugliesi, punterà a ottenere tre punti fondamentali in trasferta. Si annuncia così un incontro dal grande peso in classifica, capace di segnare una svolta per entrambe le squadre e influire sullo sviluppo della stagione.

DAZN SERIE B DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La Serie BKT si prepara a un weekend intenso con partite cruciali trasmesse in diretta su DAZN. Venerdì 24 ottobre 2025, alle 20:30, il Modena ospita l'Empoli al Braglia, con telecronaca di Orazio Accomando: un confronto che, dopo l'ultimo pareggio a reti inviolate del 2014, rappresenta un banco di prova importante per i gialloblù, desiderosi di confermare le ambizioni di vertice.

Sabato 25 ottobre il pomeriggio si apre alle 15:00 con più match in contemporanea e lo studio Zona Serie BKT, moderato da Alessandro Iori, che seguirà minuto per minuto il turno. L'Avellino riceve lo Spezia al Partenio con telecronaca di Lorenzo Del Papa, ricordando l'ultimo precedente del 2018 vinto dai biancoverdi 1-0 grazie a Castaldo. Il Monza affronta la Reggiana all'U-Power Stadium con Giovanni Marrucci alla telecronaca, con i brianzoli intenzionati a confermare le ambizioni di alta classifica dopo l'ultimo successo reggiano in Coppa Italia. La Sampdoria ospita il Frosinone al Ferraris con Edoardo Testoni, mentre al Druso il Sudtirol riceve il Cesena con Giorgio Basile: entrambe le squadre puntano ai playoff e vogliono replicare o ribaltare il precedente pareggio dello scorso anno. La Virtus Entella ospita il Pescara con telecronaca di Marco Calabresi, match tra neopromosse con esito apertissimo, mentre alle 17:15 la Carrarese affronta il Venezia con Riccardo Mancini alla telecronaca, match fondamentale per le ambizioni lagunari. A chiudere la giornata, alle 19:30, Catanzaro-Palermo con Dario Mastroianni: i giallorossi cercano riscatto dopo un avvio difficile, mentre i rosanero puntano a confermare la vittoria dello scorso aprile al Ceravolo.

Domenica 26 ottobre alle 15:00, il Padova neopromosso ospita la Juve Stabia all'Euganeo con telecronaca di Fabrizio Monari, in una sfida tra squadre votate all'attacco, ricordando l'ultimo precedente in Veneto del 2013 vinto dai biancoscudati grazie a Pasquato. Alle 17:15 il Bari riceve il Mantova, visibile gratuitamente su dazn.com e commentato da Ricky Buscaglia, match decisivo per la continuità di risultati e per consolidare la posizione in classifica di entrambe le squadre.

VENERDI 24 OTTOBRE 2025

ore 20:30 Serie B 9a Giornata: Modena vs Empoli (diretta)

Telecronaca: Orazio Acccomando

L'inizio di stagione del Modena è stato esaltante e al Braglia ora arriva un ottimo test per le ambizioni stagionali. L'ultimo confronto con l'Empoli risale al 2014 e terminò con un pareggio senza reti: come finirà questa volta?

SABATO 25 OTTOBRE 2025

ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno di campionato.



ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Avellino vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Il neopromosso Avellino ospita al Partenio lo Spezia che è alla disperata ricerca di una svolta stagionale dopo l'inizio complicato. L'ultimo precedente risale al 2018 quando i padroni di casa si imposero 1-0 con gol di Castaldo: coem finirà questa volta?



ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Monza vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Nell'ultimo confronto diretto la Reggiana riuscì ad imporsi all'U-Power Stadium con gol di Nardi e Cigarini, ma era Coppa Italia e ora il discorso è completamente cambiato. I brianzoli puntano alla zona alta di classifica e vogliono i tre punti: chi li conquisterà?



ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Sampdoria vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

La Sampdoria vuole dare continuità al successo nell'ultimo turno casalingo e affronta l'ambizioso Frosinone. Nella passata stagione gli ospiti nonostante tutte le difficoltà si imposero 3-0 al Ferraris con tre reti nella ripresa: come finirà questa volta?



ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Suditrol vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

L'ambizione per le due formazioni è la stessa ovvero puntare ai playoff cercando sempre però di guardarsi alle spalle. Al Druso nella passata stagione finì 1-1 con il gol di Pyythia per i padroni di casa pareggiato nella ripresa da Tavsan: come finirà stavolta?



ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Virtus Entella vs Pescara (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Scontro tra neopromosse al Comunale di Chiavari in ricordo delle sfide della passata stagione nella terza serie. Il Pescara con un gol di Valzania si impose nel settembre 2024, ma adesso è cambiato tutto e i valori in campo si sono resettati: chi conquisterà la vittoria?



ore 17:15 Serie B 9a Giornata: Carrarese vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Le ambizioni di promozione del Venezia passano anche da trasferte delicate come quella dello Stadio dei Marmi di Carrara. Le due formazioni non si incontrano dal 2020 in Coppa Italia, un'era calcistica fa. In palio i preziosi tre punti: chi li raccoglierà?



ore 19:30 Serie B 9a Giornata: Catanzaro vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

L'inizio di stagione del Catanzaro non è stato dei migliori e i giallorossi ora chiedono l'aiuto al Nicola Ceravolo per cercare di firmare un'impresa contro il Palermo, una delle candidate alla promozione diretta. I rosanero qui si sono imposti lo scorso aprile: come finirà stavolta?

DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Padova vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Fabrizio Monari

Il Padova neopromosso ospita all'Euganeo le "Vespe" di Ignazio Abate in un match che promette spettacolo tra due squadre che amano attaccare. L'ultimo confronto diretto in Veneto risale addirittura al 2013 quando un gol di Pasquato a due minuti dalla fine regalò i tre punti ai biancorossi: come finirà stavolta?



ore 17:15 Serie B 9a Giornata: Bari vs Mantova (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com ]

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Contro il Mantova il Bari cerca continuità di risultati per migliorare un inizio di stagione incerto. Discorso simile per gli ospiti che non possono permettersi altri stop a cuor leggero: come finirà?



