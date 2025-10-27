Ascolti DAZN crescono: ottava giornata Serie A supera 5,9 milioni di spettatori e +12% sul 2024-25

La Serie A Enilive su DAZN continua il suo trend positivo di ascolti per la stagione 2025/26, chiudendo l’8a giornata di campionato con 5,9 milioni di spettatori (5.877.106).

Il turno che si è chiuso ieri sera con Lazio-Juventus è tra i più alti di sempre in fase di avvio di campionato e, complice il calendario, batte il confronto con tutte le ottave giornate disputate dalla stagione 22-23, evidenziando incrementi significativi: +12,4% rispetto al 2024-25 (5.229.786 spettatori), +7,1% sul 2023-24 (5.487.595 ) e un +3,5% rispetto al 2022-23 (5.677.701).

La media cumulata riferita alle prime otto giornate di campionato rimane stabile sui 5,4 milioni, in linea con la stagione 22-23, quando era in vigore un altro sistema di co-esclusiva.

Venerdì 24/10/25 20:47 – 22:44* MILAN – PISA 590.935**

Sabato 25/10/25 15:00 – 16:54* PARMA – COMO 120.530** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 25/10/25 15:01 – 16:56* UDINESE – LECCE 62.107** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 25/10/25 15:00 – 16:56* ZONA DAZN 164.527** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 25/10/25 18:01 – 20:01* NAPOLI – INTER 1.551.550** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 25/10/25 20:45 – 22:36* CREMONESE – ATALANTA 306.793**

Domenica 26/10/25 12:30 – 14:23* TORINO – GENOA 461.531** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 26/10/25 15:00 – 16:53* SASSUOLO – ROMA 475.524** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 26/10/25 15:01 – 16:59* VERONA – CAGLIARI 66.220** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 26/10/25 15:00 – 16:59* ZONA DAZN 114.468** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 26/10/25 18:02 – 20:00* FIORENTINA – BOLOGNA 482.821**

Domenica 26/10/25 20:45 – 22:38* LAZIO – JUVENTUS 1.480.100** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell'intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione 'Live + Vosdal'** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Dazn_1, Dazn_2, ecc.) distribuiti da Sky che sono di origine campionaria (SuperPanel).