FIFA+ diventa la Global Home of Football: la nuova piattaforma gratuita su DAZN nel 2026

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

mercoledì, 29 ottobre 2025 | Ore: 12:58
  • Nel 2026, FIFA e DAZN lanceranno la nuova piattaforma FIFA+, destinata a diventare la “Global Home of Football”
  • FIFA+ sarà gratuita su DAZN per i tifosi di tutto il mondo, con la possibilità di un’offerta premium dedicata
  • Un servizio di news esclusivo multi-canale porterà agli appassionati di calcio tutte le ultime novità dal mondo, con esperienze personalizzate per i fan grazie a tecnologie innovative

Dopo il successo globale della FIFA Club World Cup 2025™ che ha raggiunto miliardi di tifosi, FIFA e DAZN uniscono le forze per compiere il passo successivo nella loro partnership strategica: il rilancio globale di FIFA+, in arrivo il prossimo anno sulla piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo.

La nuova “Global Home of Football”

Attraverso la nuova collaborazione tra FIFA e DAZN, FIFA+ evolverà in una piattaforma globale destinata a diventare la “Global Home of Football”, per offrire ai tifosi di tutto il mondo un’esperienza pensata su misura.

Sfruttando il successo del servizio e della library FIFA+ già esistente, la nuova piattaforma in arrivo su DAZN combinerà contenuti premium dedicati al calcio, in diretta e on-demand, highlights esclusivi e retroscena di oltre 100 campionati e squadre nazionali maschili e femminili. Inoltre, sarà offerto un servizio di news multi-canale in più lingue, con notiziari ogni ora, un programma di analisi settimanale e contenuti on-demand come documentari, interviste e serie.

Un’esperienza senza pari pensata per i tifosi

La nuova piattaforma sarà disponibile per tutti gratuitamente e a livello globale, con la possibilità di accedere a contenuti premium a pagamento: dagli ultimissimi gol all’approfondimento di statistiche e notizie in tempo reale, fino alla possibilità di connettersi con altri appassionati tramite contenuti creati da influencer e storie provenienti dai campi del calcio dilettantistico.

FIFA+ sfrutterà la portata globale e le competenze tecnologiche di DAZN, oltre che la sua capacità di marketing, il vasto portafoglio di diritti e la rete di distribuzione. Unendo il marchio iconico FIFA e la ricchezza dei contenuti calcistici a livello nazionale e internazionale, FIFA e DAZN offriranno uno spazio di approfondimento e condivisione per i tifosi di tutto il mondo.

Lancio nel 2026

FIFA+ verrà lanciata nel 2026, nell’anno della prossima FIFA World Cup™, in occasione della celebrazione dello spirito calcistico globale e della passione locale, e garantirà a un numero di tifosi sempre maggiore di accedere alle emozioni del calcio globale.

Mattias Grafström, Segretario Generale FIFA, ha dichiarato:

“In breve tempo, quella tra FIFA e DAZN si è dimostrata una partnership dal successo straordinario, come dimostrato dai risultati record del torneo che si è svolto negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno, la FIFA Club World Cup™. Spingerci oltre i confini dell’innovazione è chiaramente qualcosa in cui, insieme, eccelliamo. Grazie alla collaborazione con DAZN, FIFA è entusiasta di offrire tramite la nuova piattaforma FIFA+ ancora più contenuti calcistici, oltre che una varietà maggiore di esperienze, emozioni e maggior intrattenimento, ai tifosi di tutto il mondo.”

Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha affermato:

“La nostra nuova piattaforma globale di calcio rappresenta una tappa fondamentale della partnership con FIFA ed è un’aggiunta di valore all’ampio portafoglio di contenuti calcistici premium di DAZN. Dal prossimo anno, milioni di tifosi in tutto il mondo potranno godere gratuitamente di ancora più contenuti calcistici di altissimo livello su FIFA+ tramite DAZN. La nuova piattaforma arricchirà l’offerta di DAZN, che già trasmette le migliori leghe e competizioni mondiali, come UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 e Premier League. Questo lancio rappresenta un passo rivoluzionario per DAZN e FIFA, grazie alla combinazione di tecnologia, contenuti esclusivi e nuove collaborazioni, a disposizione di tifosi e partner in tutto il mondo.”

 

