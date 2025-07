TIM porta l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana: Perplexity Pro AI gratis per tutti i clienti

TIM si posiziona come leader nel campo dell'AI anche per la clientela consumer, offrendo un servizio innovativo che migliora la vita quotidiana dei propri clienti. TIM è il primo operatore in Italia a rendere disponibile a tutti i clienti consumer fissi e mobili un anno di Perplexity Pro, una delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa più avanzate al mondo, basata su interazione conversazionale, aggiornamento in tempo reale e risposte con fonti verificate. Grazie all'accordo con Perplexity, TIM conferma il suo ruolo di pioniere nell'innovazione tecnologica, rendendo l'intelligenza artificiale a portata di tutti e compiendo un ulteriore passo per il completamento della strategia di evoluzione verso la 'Customer Platform'.

Un assistente AI evoluto al servizio della vita quotidiana

Perplexity Pro permette di ottenere risposte chiare, affidabili e aggiornate a qualsiasi domanda, da quelle più pratiche legate alla vita quotidiana a quelle più complesse: dalla pianificazione di un viaggio, all'approfondimento di un tema di studio o alla possibilità di confrontare offerte commerciali. Il tutto attraverso un'interfaccia semplice, vocale o testuale, che combina l'accesso a modelli linguistici di ultima generazione con la ricerca sul web in tempo reale.

In particolare, la piattaforma consente di effettuare ricerche illimitate, comode sessioni vocali interattive, analisi e sintesi di documenti, creazione di contenuti, immagini, pagine web, presentazioni, dashboard di dati interattive, e una gestione automatica dei modelli AI più adatti per ogni tipo di richiesta, rispondendo in pochi secondi e citando sempre le fonti. In pochi minuti, Perplexity Pro è in grado di analizzare diverse centinaia di documenti e siti web, permettendo di esaminare immediatamente con spirito critico gli elaborati ottenuti, invece di impiegare giornate di lavoro nelle proprie ricerche. Perplexity Pro, in base alla richiesta del cliente, è in grado di scegliere tra i principali modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models - LLM). Oltre al modello sviluppato da Perplexity è possibile usare anche i principali LLM affermati sul mercato come ChatGPT, Claude, Gemini e R1 1776 (l'elaborazione americana di Deepseek R1).

Solo i clienti TIM hanno così la possibilità di fruire gratuitamente, attraverso la piattaforma Perplexity, di un servizio altamente innovativo nel campo dell'intelligenza artificiale e che sul mercato ha un valore di circa 20 euro al mese.

"Con questa iniziativa mettiamo l'Intelligenza Artificiale al servizio delle persone, rendendola davvero accessibile a tutti i clienti TIM", commenta Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium & Mobile Wholesale Market Officer di TIM. "Siamo orgogliosi di essere il primo operatore in Italia ad offrire un assistente AI evoluto come Perplexity Pro, che rappresenta un passo concreto verso un nuovo modello di relazione digitale. L'innovazione, per noi, significa semplificare e migliorare l'esperienza di ogni giorno, con soluzioni utili, affidabili e alla portata di tutti".

"Siamo entusiasti di collaborare con TIM per portare Perplexity Pro agli utenti italiani", ha dichiarato Ryan Foutty, VP of business di Perplexity. "Risposte accurate e affidabili sono essenziali per milioni di decisioni che gli italiani prendono ogni giorno, e i punti di forza di TIM come pioniere nell'innovazione tecnologica la rendono un partner naturale per fornire una tecnologia di valore che migliora la vita quotidiana di tutti i clienti."

Come attivare il servizio

I clienti TIM possono attivare Perplexity Pro in pochi passaggi: basta accedere da app o sito a TIM Party, il programma fedeltà di TIM, per richiedere il proprio codice gratuito da utilizzare sulla piattaforma di Perplexity, sia da desktop che da smartphone.

Con questa iniziativa, TIM consolida la propria strategia basata sul modello Customer Platform attraverso accordi con Partner di eccellenza, in uno spirito di Open Innovation, portando l'innovazione concreta nella vita delle persone e confermando così il proprio ruolo di pioniere nel rendere l'AI parte integrante della vita quotidiana.