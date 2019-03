ATP World Tour Masters 1000, in esclusiva su Sky Indian Wells (7-17 marzo 2019)

Dal 7 al 17 marzo grande tennis su Sky Sport, con il torneo maschile di Indian Wells, che apre la stagione 2019 del circuito ATP Masters 1000, anche quest’anno in esclusiva su Sky Sport, e che si chiuderà a novembre con le ATP Finals di Londra.

Tutto il torneo in diretta esclusiva su Sky Sport Arena, con una programmazione live complessiva di oltre 100 ore, ma anche su un secondo canale, accessibile ogni giorno dal tasto verde del telecomando Sky. Da Sky Sport Arena basterà schiacciare il tasto verde per essere automaticamente indirizzati sul secondo canale (Sky Sport 257 e/o Sky Sport 255), che trasmetteranno gli altri incontri in programma.

La “squadra tennis” di Sky che seguirà il torneo sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Zancan, Paolo Ciarravano, Paolo Ghisoni, Gaia Brunelli e Stefano Locatelli, alla telecronaca; al commento tecnico, invece, Paolo Bertolucci, Filippo Volandri, Laura Golarsa e Claudio Mezzadri.

Inoltre, uno Studio Tennis andrà in onda tutti i giorni, 15 minuti prima dell’inizio dei match, in simulcast su Sky Sport Arena e Sky Sport 24. Alla conduzione in studio si alterneranno Eleonora Cottarelli e Stefano Meloccaro.

Indian Wells da seguire anche grazie all’app di Sky Sport,sul sito skysport.it, con contenuti esclusivi, approfondimenti, risultati e video, e in mobilità su Sky Go.

Assente il vincitore della passata edizione, l’argentino Juan Martin Del Potro, sul cemento californiano, il meglio del tennis mondiale, compresi il numero uno al mondo, il serbo Novak Djokovic, e il numero due, lo spagnolo Rafael Nadal. Nel tabellone anche lo svizzero Roger Federer, l’australiano Nick Kyrgios, il tedesco Alexander Zverev, il greco Stefanos Tsitsipas, il sudafricano Kevin Anderson, il ceco Tomas Berdych e l’americano John Isner.

Quattro gli italiani da seguire, Marco Cecchinato, salito recentemente fino al 16° posto del ranking mondiale, Fabio Fognini (numero 17), Matteo Berrettini e Andreas Seppi.

Il grande tennis di Sky vuol dire anche Wimbledon (in esclusiva fino al 2022), le ATP Finals e i tornei del Grande Slam trasmessi da Eurosport, come il Roland Garros di Parigi e gli US Open di New York, per oltre 1300 ore di programmazione a stagione.

Questa la programmazione del torneo maschile “BNP Paribas Open” di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport:

PRIMA GIORNATA

dalle 20 di giovedì 7 alle 7 di venerdì 8 marzo Sky Sport Arena e Sky Sport 257 *

(Studio Tennis ore 19.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)





dalle 20 di venerdì 8 alle 7 di sabato 9 marzo Sky Sport Arena e Sky Sport 257 *

(Studio Tennis ore 19.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)





dalle 20 di sabato 9 alle 7 di domenica 10 marzo Sky Sport Arena

dalle 20 di sabato 9 alle 6 di domenica 10 marzo Sky Sport 255 *

(Studio Tennis ore 19.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)





dalle 19 di domenica 10 alle 6 di lunedì 11 marzo Sky Sport Arena e Sky Sport 255 *

(Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)





dalle 19 di lunedì 11 alle 6 di martedì 12 marzo Sky Sport Arena e Sky Sport 257 *

(Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)





dalle 19 di martedì 12 alle 6.30 di mercoledì 13 marzo Sky Sport Arena e Sky Sport 257 *

(Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)





dalle 19 di mercoledì 13 alle 6 di giovedì 14 marzo Sky Sport Arena e Sky Sport 257 *

(Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)





alle 19 di giovedì 14 marzo Sky Sport Arena

(Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)





alle 3 notte giovedì 14-venerdì 15 marzo Sky Sport Arena





alle 19 di venerdì 15 marzo Sky Sport Arena

(Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)





alle 21.30 di venerdì 15 marzo Sky Sport Arena





dalle 19 di sabato 16 marzo Sky Sport Arena

(Studio Tennis ore 18.45 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)





dalle 23.30 di domenica 17 marzo Sky Sport Arena

(Studio Tennis ore 23.15 Sky Sport Arena e Sky Sport 24)

(* da Sky Sport Arena, secondo canale accessibile anche dal tasto verde del telecomando Sky)