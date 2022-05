Storie di Matteo Marani su Sky Sport «2003, Giallo Parma»

Torna su Sky l’appuntamento con il programma d’inchiesta e approfondimento storico «Storie di Matteo Marani”, con una nuova puntata intitolata «2003, Giallo Parma», in onda da venerdì 13 maggio alle ore 19 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (disponibile anche on demand). A distanza di quasi vent’anni dal più grande scandalo vissuto dal nostro Paese, la produzione originale di Sky Sport ripercorre - con documenti inediti e nuove immagini - la strana annata del Parma Calcio, colpito ma non affondato dalle indagini principali. Tra i gol di Gilardino e la fierezza dei tifosi, esce il racconto di una stagione difficile e al tempo stesso esaltante.

Quasi vent’anni fa, il 27 dicembre 2003, veniva arrestato a Milano il proprietario della Parmalat e patron del Parma Calcio Calisto Tanzi. Su di lui e sui dirigenti dell’azienda di Collecchio pendeva l’accusa di bancarotta. La magistratura stava portando alla luce il più grande crack nella storia della finanza europea, con un buco stimato di circa 14 miliardi di euro. La stampa anglosassone arriverà a definirlo “il maggiore scandalo economico del Vecchio Continente”. Ma dietro il drammatico tramonto della Parmalat - azienda con 30 società controllate e 37 mila dipendenti - si nascondeva una seconda tragedia, più piccola ma non meno sentita: il Parma Calcio, lasciato senza stipendi e senza soldi per le trasferte. Ma fu in quella stagione complicata, con un club passato sotto il controllo del commissario Enrico Bondi, che nacque una seconda storia sportiva esaltante. Alle difficoltà del quotidiano fecero da contraltare l’attaccamento del gruppo gialloblù, capitanato dall’allenatore Cesare Prandelli, i gol di Adriano e Gilardino, l’orgoglio dei tifosi, bravi nello spingere il Parma a un passo dalla qualificazione in Champions.

“Storie di Matteo Marani” torna su Sky per raccontare tutto di quell’incredibile dicembre 2003 e dei mesi seguenti. L’ansia per gli arresti dei manager Parmalat, ma pure la risposta coinvolgente e immediata dello staff gialloblù, con il centro sportivo di Collecchio divenuto fortino della squadra. E poi il ruolo dei tifosi, pronti a festeggiare con la squadra agli Autogrill, la forza morale di dirigenti e calciatori, la cavalcata sino al duello finale con l’Inter per un posto in Champions. Se il decennio precedente aveva visto il Parma vincere praticamente tutto - fra cui la Coppa delle Coppe, due Coppe Uefa, una Supercoppa Europea e tre Coppe Italia - fu quell’annata sofferta e molto particolare a cementare l’amore tra tifosi e maglia.

Curata da Andrea Parini e Fabio Fiorentino, che hanno messo la loro firma sulla regia, sul ritmo serrato e spettacolare delle immagini, la nuova puntata di “Storie di Matteo Marani” presenta alcune interviste di rilievo: dall’allenatore del Parma 2003/04 Prandelli all’ex degli anni d’oro gialloblù Gigi Buffon, da Arrigo Sacchi ai dirigenti Luca Baraldi e Lorenzo Minotti, talent di Sky, chiudendo con le voci del mondo finanziario come il giornalista dell’Espresso Vittorio Malagutti e l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti.

Ecco la programmazione di "Storie di Matteo Marani – 2003, Giallo Parma" su Sky e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand.

