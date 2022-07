«Cosa Nostra», su Sky TG24 come è cambiata la mafia 30 anni dopo

«La vera forza di Cosa Nostra è saper mutare la pelle come un serpente» così Nino Di Matteo, magistrato e consigliere del CSM, ai microfoni di Sky TG24 durante la registrazione dello speciale “Cosa Nuova”, in onda lunedì 18 luglio alle 21 sul canale all news nel trentesimo anniversario della strage di Via D’Amelio.

Dopo aver ricordato con testimonianze e racconti esclusivi le stragi di Capaci e via D’Amelio con “Attacco allo Stato”, il canale diretto da Giuseppe De Bellis torna a porre l’attenzione sulla mafia in un percorso di cambiamenti lungo decenni: da come ha modificato il suo modus operandi dalle ultime stragi del biennio 92/93 a quali sono le nuove fonti di guadagno.

“Cosa Nuova” racconta come gli uomini delle cosche siano cambiati nel tempo: come si siano inseriti nella finanza, nel mondo degli affari, come siano passati dal kalashnikov al colletto bianco.

Durante lo speciale, curato da Max Giannantoni e condotto in studio da Fabio Vitale, anche Franco Gabrielli (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza nazionale) ha espresso la sua analisi sul fenomeno mafioso in evoluzione, sottolineando le difficoltà di una lotta contro “illeciti più difficili da combattere anche a causa della globalizzazione dei mercati e della finanza”. Ad arricchire servizi e testimonianze ci saranno le interviste all’ex magistrato Roberto Scarpinato e al magistrato Gianfranco Donadio.

