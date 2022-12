«Il Prodigioso Maurice» in prima tv Sky Cinema (anche in 4K) e streaming NOW

Arriva in prima tv assoluta IL PRODIGIOSO MAURICE, film d’animazione Sky Original tratto dal libro fantasy per bambini Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori, di Sir Terry Pratchett, in onda mercoledì 28 dicembre alle 17.50 su Sky Cinema Uno, in streaming su N0W e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Coprodotto da Sky, Ulysses Filmproduktion e Cantilever Media in collaborazione con Global Screen, gli studi di animazione Studio Rakete e Red Star Animation, il film è diretto da Toby Genkel, mentre il co-regista è Florian Westermann e la sceneggiatura è di Terry Rossio. Il film ha il pieno sostegno degli eredi di Terry Pratchett ed è prodotto in associazione con Narrativia.

IL PRODIGIOSO MAURICE è un'avventura vivace e divertente, una parodia delle fiabe popolari ispirata alla favola tedesca del pifferaio magico di Hamelin. Il libro da cui il film è tratto è il ventottesimo romanzo della serie Discworld® di Terry Pratchett, ma il primo scritto per i bambini. È stato pubblicato nel 2001 da Doubleday e ha venduto quasi 100 milioni di copie in tutto il mondo. Per questo libro Sir Pratchett ha vinto il Carnegie Medal in Literature, il più alto riconoscimento britannico nel campo della letteratura per bambini.

SINOSSI - Lo scaltro gatto di strada Maurice viaggia di città in città per liberarle a pagamento dai topi. L’idea di una truffa gli viene in mente quando conosce Keith, un ragazzino che sa suonare il flauto, e un gruppo di topi parlanti con cui si mette d’accordo per spillare più soldi alle città. Tutto va per il meglio, fino a quando arrivano alla città di Bad Blintz. Lì incontrano Malicia e il loro piano va presto in malora.

IL PRODIGIOSO MAURICE – Mercoledì 28 dicembre in prima tv assoluta alle 17.50 su Sky Cinema Uno, in streaming su N0W e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema, in programmazione da oggi, martedì 22 novembre 2022. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

C’è JURASSIC WORLD – IL DOMINIO, ultimo straordinario capitolo della saga prodotta da Steven Spielberg, dal primo gennaio 2023 su Sky, il grande successo del cinema d’animazione MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO, in arrivo su Sky il 6 gennaio, il blockbuster THE BATMAN, nuovo imperdibile titolo dedicato all’Uomo Pipistrello, con Robert Pattinson, già disponibile su Sky. Ma non solo: grazie a Paramount+, vedono il film campione d’incassi del 2022, TOP GUN: MAVERICK, che sarà disponibile sul servizio da giovedì 22 dicembre. Prodotto da Paramount Pictures, Skydance and Jerry Bruckheimer Films, TOP GUN: MAVERICK vede nel cast Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Harris e Val Kilmer.

L’offerta natalizia di Sky Cinema sarà infatti ampia e variegata. Tra i titoli previsti, oltre ai già citati THE BATMAN, JURASSIC WORLD – IL DOMINIO E MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO, arriveranno in prima tv blockbuster come ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE (Lunedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno) terzo capitolo della saga Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, nonché uno dei maggiori incassi della stagione, con Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen, l’esilarante commedia CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? (Lunedì 5 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), di Alessandro Siani, con Christian De Sica, Alessandro Siani, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro e la commedia con delitto 7 DONNE E UN MISTERO (Domenica 11 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno) con un grandissimo cast tutto al femminile composto da Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri, Ornella Vanoni. E ancora il thriller noir di Francesco Carrozzini THE HANGING SUN – SOLE DI MEZZANOTTE (Lunedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø, con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, e con Peter Mullan e Charles Dance. Ma non è tutto, su Sky Cinema arriveranno anche DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA (Martedì 20 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due),nuovo capitolo cinematografico dell’amatissima saga inglese, ambientato all’inizio del XX secolo; AMBULANCE (Lunedì 19 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), incalzante film d’azione firmato da Michael Bay, con Jake Gyllenhaal; TROPPO CATTIVI (sabato 24 dicembre su Sky Cinema Uno), gangster movie d’animazione targato DreamWorks; L'ARMA DELL'INGANNO - OPERATION MINCEMEAT (venerdì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), rocambolesca spy story diretta da John Madden, con Colin Firth, Matthew MacFadyen e Kelly MacDonald; IL GIORNO PIU’ BELLO (lunedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno), divertente commedia di Andrea Zalone, remake della commedia francese C'est la vie - Prendila come viene, con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Carlo Buccirosso, Lodo Guenzi e Stefano De Martino e LA FIGLIA OSCURA, film diretto e sceneggiato da Maggie Gyllenhaal, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, con Olivia Colman e Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris e Peter Sarsgaard.

E per prepararsi al meglio al periodo festivo, dal 1° al 31 dicembre al canale 301 si accende il canale SKY CINEMA CHRISTMAS con un’ampia collezione di film a tema natalizio. Non sarà però l’unico canale tematico disponibile: in occasione della prima tv di ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE e JURASSIC WORLD – IL DOMINIO arriveranno anche SKY CINEMA HARRY POTTER, da venerdì 23 a sabato 31 dicembre su Sky Cinema Family, con i film del maghetto più amato del grande schermo e SKY CINEMA JURASSIC WORLD, da domenica 1 a domenica 8 gennaio su Sky Cinema Collection, dove saranno disponibili i sei capitoli della saga, nonché la versione estesa di JURASSIC WORLD - IL DOMINIO.