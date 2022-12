Natale 2022 su Sky, prime visioni, emozioni on demand e in streaming su NOW

Per le feste di Natale Sky propone un palinsesto incredibilmente vasto che metterà d’accordo tutta la famiglia, con una programmazione che va dal grande cinema, agli show di intrattenimento, alle attese serie tv e moltissimi documentari e le storie più originali che spaziano dall’arte, alla musica, alla natura, al cinema

Tutti i titoli sono disponibili anche on demand

su Sky e in streaming su NOW.

Per le prossime feste natalizie, Sky offre ai suoi abbonati una proposta incredibilmente vasta di titoli in grado di unire davanti alla tv grandi e piccoli, per una programmazione che comprende numerosissimi film in prima visione, disponibili in lineare, on demand e in streaming su NOW, tra cui il film Sky Original BEATA TE con Serena Rossi e Fabio Balsamo (Domenica 25 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), divertentissimi film d’animazione come TROPPO CATTIVI (il 24 dicembre su Sky Cinema Uno) e MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO (il 6 gennaio su Sky Cinema Uno) egrandi blockbuster come ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE (il 26 dicembre su Sky Cinema Uno) e JURASSIC WORLD – IL DOMINIO (il 1° gennaio su Sky Cinema Uno).Non mancheranno poi gli show più amati da seguire anche durante le feste come la gara culinaria più ambita, quella di MASTERCHEF ITALIA (ogni giovedì su Sky Uno), con i cuochi amatoriali giudicati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e i suggestivi concerti ANDREA BOCELLI NATALE IN FAMIGLIA (il 23 dicembre su Sky Uno) e LAURA PAUSINI: LAURA XMAS (il 24 dicembre su Sky Uno). Le serie tv più attese come HIS DARK MATERIALS (dal 21 dicembre su Sky Atlantic), ultima stagione della saga fantasy dalla trilogia di Philip Pullman, THE LAST MOVIE STARS (Dal 26 dicembre Sky Documentaries),la docu-serie di Ethan Hawke su una delle più grandi coppie di Hollywood formata da Paul Newman e Joanne Woodward, e I HATE SUZIE TOO (il 30 dicembre su Sky Serie), secondo capitolo in 3 episodi della serie Sky Original con Billie Piper nei panni di Suzie Pickles. In arrivo anche storie avvincenti come quella targata Sky Original dedicata a due miti della Formula 1, VILLENEUVE PIRONI (il 25 dicembre su Sky Documentaries). E poi moltissimi documentari dedicati a musica arte cinema e natura. Tutti i titoli sono disponibili anche in streaming su NOW e on demand.

Domenica 18 dicembre

Da domenica 18 dicembre l’offerta si arricchisce con una nuova serie tv, I DELITTI DELLA GAZZA LADRA, su Sky Investigation. Un giallo che ha come protagonista la correttrice di bozze Susan Ryeland, interpretata da Lesley Manville (The Crown, una nomination agli Academy Award per Il filo nascosto). Sky Cinema invece ricorda la Giornata Internazionale dei Migranti con OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE, alle 21.15 su Sky Cinema Due, che racconta l’incredibile storia vera di Òscar Camps, il fondatore di Open Arms, film che si è aggiudicato il Premio del Pubblico FS alla Festa del Cinema di Roma 2021.

Lunedì 19 dicembre

Entriamo nel vero e proprio clima natalizio con ARTISTI DEL PANETTONE, da lunedì 19 a giovedì 22 alle 17.50 su Sky Uno, in cui i migliori pasticceri d’Italia si sfidano nella creazione di dolci natalizi inediti, ispirati dal più famoso di tutti, il panettone artigianale; al timone del programma, la curiosità e la dolcezza di Chiara Maci. Per gli amanti dell’action c’è invece AMBULANCE, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Incalzante film d’azione con Jake Gyllenhaal firmato da Michael Bay. Con il documentario Sky Original ANISH KAPOOR – ROSSO VENEZIANO, alle 21.15 su Sky Arte, conosciamo meglio uno degli artisti più famosi al mondo. Un ritratto insolitamente intimo di un artista e del suo lavoro, che scava a fondo nel suo carattere e nella sua ispirazione. Mentre LA TERRA – UN PIANETA ECCEZIONALE, alle 21.15 su Sky Nature, è un tributo alla bellezza e all’eccezionalità del nostro pianeta, fino ad oggi ancora unico ed inimitabile.

Martedì 20 dicembre

Arriva in prima tv DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA, alle 21.15 su Sky Cinema Due (e su Sky Cinema 4K), il secondo capitolo dell’amatissima saga inglese ambientata all’inizio del XX secolo con Maggie Smith e Hugh Dancy. Imperdibile anche la nuova puntata della docuserie Sky Original ART CRIMES su Sky Arte alle 21.15 su uno dei furti d’arte più incredibile del nostro secolo.

Mercoledì 21 dicembre

Per fugare ogni dubbio sui menù del Natale, c’è CELEBRITY MENÙ: alle 21:15 su Sky Uno, Giorgio Mastrota e Marisa Passera si sfidano con quattro portate a tema; con loro, in questo primo appuntamento, Elenoire Casalegno e Francesco Facchinetti, oltre alla vincitrice della scorsa edizione di MasterChef Italia Tracy Eboigbodin. Con È STATO TUTTO BELLO - STORIA DI PAOLINO E PABLITO, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in contemporanea anche su Sky Cinema 4K e Sky Documentaries e il 24 dicembre alle 14 e alle 21 su Sky Sport Calcio, Walter Veltroni torna alla regia per catturare l’emozionante storia calcistica e umana di Paolo Rossi. Con HIS DARK MATERIALS – ULTIMA STAGIONE, da mercoledì 21 dicembre in esclusiva su Sky Atlantic, va invece in scena il capitolo finale dell’epica serie fantasy targata HBO e BBC con Dafne Keen, Amir Wilson, Ruth Wilson e James MacAvoy, dall’ultimo volume della amatissima trilogia edita da Salani, Il cannocchiale d’ambra. Imperdibile nel periodo natalizio l’appuntamento con 33 GIRI – ITALIAN MASTERS, che in questa puntata su Sky Arte alle 21.15 proporrà il riascolto di uno degli album più suggestivi di Mia Martini.

Giovedì 22 dicembre

Alle 21.15 su Sky Uno la seconda serata della nuova edizione di MASTERCHEF ITALIA: si forma ufficialmente la Masterclass dei 20 aspiranti chef in gara quest’anno. BOOM FOR REAL – GLI ULTIMI ANNI DELL’ADOLESCENZA DI JEAN-MICHEL BASQUIAT, alle 21.15 su Sky Arte. Scopriamo chi era Jean-Michel con un ritratto dell’artista e di New York prima dell’AIDS, di Ronald Reagan, della speculazione immobiliare e dell’esplosione della scena artistica.

Venerdì 23 dicembre

Andrea Bocelli celebra il Natale attorno al pianoforte con tutta la sua famiglia, la moglie Veronica e i figli Matteo e Virginia: ANDREA BOCELLI NATALE IN FAMIGLIA, alle 20.15 su Sky Uno, è un appuntamento imperdibile, ricco di esibizioni che partono dalla loro casa di Forte dei Marmi e si spostano poi in altre cornici paesaggistiche tra le più suggestive del nostro Paese, dal Monte Bianco alle grotte di Frasassi. Su Sky Cinema arriva in prima tv IL RITRATTO DEL DUCA, alle 21.15 su Sky Cinema Due, l’ultima commedia biografica di Roger Michell (Notting Hill, Blackbird – L’ultimo abbraccio), con Jim Broadbent, Helen Mirren e Matthew Goode. Con SENZA FINE, alle 21.15 su Sky Documentaries, ammiriamo l’intimità di Ornella Vanoni esibita attraverso una relazione: il rapporto con la regista Elisa Fuksas. Con ANIMALI FANTASTICI – ALLE ORIGINI DEL MITO, alle 21.15 su Sky Nature, Stephen Fry si imbarca in un affascinante viaggio per scoprire le storie che si celano dietro alcuni degli animali più fantastici al mondo.

Sabato 24 dicembre

Nella notte più emozionante dell’anno, quella della Vigilia di Natale, su Sky Uno alle 21.15 il concerto dell’artista italiana più famosa nel mondo, “LAURA PAUSINI: LAURA XMAS”: Laura farà sognare il pubblico con i più celebri brani natalizi arrangiati da Patrick Williams in un’originalissima chiave swing. Risate garantite invece con TROPPO CATTIVI, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, spassoso gangster movie d’animazione targato DreamWorks. Da segnalare anche il nuovo appuntamento con PATAGONIA – LA VITA AI CONFINI DEL MONDO alle 21.15 su Sky Nature, alla scoperta di uno dei luoghi più remoti e selvaggi della Terra.

Domenica 25 dicembre

Il giorno di Natale è targato Sky Original con BEATA TE, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, una nuova commedia che affronta con toni leggeri ma non banali, il delicato tema della maternità e della libera scelta. Prodotto da Olivia Musini, con la regia di Paola Randi (La Befana vien di notte - Le origini) e la sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, il film è tratto dall’opera teatrale “Farsi Fuori” di Luisa Merloni e ha come protagonista Serena Rossi (Ammore e malavita, Song ‘e Napule, La tristezza ha il sonno leggero) affiancata da Fabio Balsamo ((Im)perfetti criminali, Generazione 56k). Per chi ama le corse e soffre della pausa sportiva il documentario Sky Original VILLENEUVE PIRONI, alle 21.15 su Sky Documentaries, che svela i segreti di una delle più grandi storie di sport e rivalità mai viste, quella tra Gilles Villeneuve e Didier Pironi, compagni di squadra nella Scuderia Ferrari. Mentre con TIZIANO – L’IMPERO DEL COLORE alle 21.15 su Sky Arte, sempre Sky Original, riscopriamo con i racconti di esperti, critici, studiosi e artisti internazionali, tra cui Jeff Koons e Brunello Cucinelli, quale straordinario artista e geniale imprenditore di se stesso fu Tiziano.

Lunedì 26 dicembre

Subito dopo Natale THE LAST MOVIE STARS, alle 21.15 su Sky Documentaries. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e prodotta da Martin Scorsese, la serie diretta da Ethan Hawke ripercorre la vita di una delle coppie più longeve e carismatiche del mondo dello spettacolo: quella composta da Joanne Woodward e Paul Newman. Su Sky Cinema arriva la magia di ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky Cinema 4K, terzo capitolo della saga Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling con Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen come protagonisti. Con JIM MORRISON – ULTIMI GIORNI A PARIGI, alle 21.15 su Sky Arte, si riapre il cold case della morte di Morrison attraverso interviste esclusive nel tentativo di scoprire la verità riguardo quella misteriosa notte. Facciamo cantare la natura con DAVID ATTENBOROUGH – LA MELODIA DELLA NATURA, alle 21.15 su Sky Nature, esplorando con Sir David Attenborough i canti di diverse specie animali per capirne il significato.

Martedì 27 dicembre

Con JULIAN ASSANGE – IL PREZZO DELLA VERITÀ, alle 21.15 su Sky Documentaries, ne ripercorriamo la vicenda legale con le sue implicazioni umane e giornalistiche, ricordando come dall’esito del caso Assange dipenda molto delle sorti del giornalismo nel futuro. Nuovo appuntamento con la docuserie Sky Original ART CRIMES su Sky Arte alle 21.15 con il furto del Caravaggio a Palermo.

Mercoledì 28 dicembre

IL PRODIGIOSO MAURICE, mercoledì 28 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, animazione targata Sky Original, tratta dall’omonimo libro di Terry Pratchett. MAIALINI STRAORDINARI, su Sky Nature. Divertente documentario che ci mostra quanto incredibilmente intelligenti sono questi maialini straordinari! Torna poi un nuovo episodio di 33 GIRI – ITALIAN MASTER su Sky Arte alle 21.15 con il riascolto esclusivo di Mentre tutto scorre dei Negramaro.

Giovedì 29 dicembre

Dallo sceneggiatore premio Oscar® per The Imitation Game, Graham Moore, arriva THE OUTFIT, alle 21.15 su Sky Cinema Due. un avvincente thriller con l’attore premio Oscar® per Il ponte delle spie, Mark Rylance e Zoey Deutch (Prima di domani). BANKSY – L’ARTE DELLA RIBELLIONE, alle 21.15 su Sky Arte, rivela finalmente la storia di Banksy, dalle origini in una sottocultura criminale fino alla sua ascesa come leader di un movimento artistico rivoluzionario. Alle 21.15 su Sky Uno prime prove per la nuova Masterclass di MASTERCHEF ITALIA: inizia ufficialmente la gara del cooking show, a partire dalla prima Mystery Box di questa edizione.

Venerdì 30 dicembre

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno arriva L’ARMA DELL’INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT, con Colin Firth, diretto da John Madden (Shakespeare in Love, Marigold Hotel), in una rocambolesca spy story insieme a Matthew MacFadyen (Orgoglio e pregiudizio) e Kelly MacDonald (Trainspotting, Boardwalk Empire – L’impero del crimine). ONE LIFE – IL FILM, alle 21.15 su Sky Nature. Appassionante affresco sulla vita animale firmato da Michael Gunton e Martha Holmes, accompagnato dalla narrazione unica di Mario Biondi, apprezzato per il suo talento ma anche per l’impegno a favore di campagne ambientaliste e sociali. Il 30 dicembre debutta pure la seconda stagione della dark comedy I HATE SUZIE, con Billie Piper nei panni di Suzie Pickles, un’attrice diventata famosa giovanissima che in età adulta dovrà ricominciare tutto daccapo quando il suo telefono verrà hackerato e un suo video intimo diventa di dominio pubblico. Su Sky Serie in versione originale sottotitolata dalle 22.15 in binge, tutti e 3 gli episodi back-to-back. Da quella data sarà tutta disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.

Sabato 31 dicembre

Chiude l’anno PAVAROTTI IN HYDE PARK alle 21.15 su Sky Arte, che ripropone il concerto per il 30° anniversario di Luciano Pavarotti tenutosi ad Hyde Park il 30 luglio 1991. Accompagnato dalla Philharmonia Orchestra, diretta da Leone Magiera, e dal Philharmonia Chorus, il tenore italiano ha cantato una selezione delle sue arie preferite per celebrare i 30 anni di carriera. Fine dell’anno con la natura selvaggia con un nuovo episodio di PATAGONIA – LA VITA AI CONFINI DEL MONDO su Sky Nature alle 21.15.

Domenica 1° gennaio

L’anno nuovo inizia con il blockbuster campione d’incassi JURASSIC WORLD – IL DOMINIO, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, sesto e ultimo capitolo della saga che vede il ritorno dei protagonisti di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum unirsi insieme a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard della trilogia Jurassic World. JURASSIC WORLD - IL DOMINIO esordisce anche in versione estesa su Sky Cinema Jurassic World alle 21.15, canale Collection che ripropone tutti i capitoli della saga. IL RAGAZZO PIÙ BELLO DEL MONDO, alle 21.15 su Sky Arte. Nel 1970, il regista Luchino Visconti intraprende un lungo viaggio alla ricerca dell’interprete perfetto per il suo ultimo lavoro, tratto dal romanzo di Thomas Mann, Morte a Venezia. A Stoccolma, il cineasta milanese scopre Björn Andrésen, un timido ragazzo quindicenne, destinato, ben presto, a diventare una star internazionale. Björn si racconta in un documentario intimo e personale svelando la sua storia fuori dal set, fatta di abusi, traumi e ricerca del proprio posto nel mondo. Il film è stato nominato per il Premio della Giuria: World Cinema Documentary al Sundace Film Festival 2021. MISSIONE ANTARTIDE, alle 21.15 su Sky Nature. Prodotto e interpretato dagli attori e fratelli spagnoli Carlos Bardem e Javier Bardem, questo documentario ci porta in Antartide per seguire una campagna di Greenpeace, per la quale i Bardem sono attualmente ambasciatori in Antartide. Su Sky Uno alle 21.15, appuntamento speciale con ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI: tra le strade di Napoli, e alcuni dei suoi ristoranti più caratteristici, andrà in scena l’episodio numero 100.

Lunedì 2 gennaio

IL GIORNO PIÙ BELLO, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Carlo Buccirosso, Lodo Guenzi e Stefano De Martino nel remake della commedia francese C'est la vie - Prendila come viene per mano del regista Andrea Zalone. SIR ANTHONY & HANNIBAL HOPKINS, alle 21.15 su Sky Arte. Documentario che racconta la storia poco conosciuta di un attore ben noto: Anthony Hopkins. Una carriera lunga oltre 60 anni fatta da più di 300 film insieme a due Oscar come miglior attore. LA PANTERA DELLE NEVI, alle 21.15 su Sky Nature. Documentario ambientato in Tibet dove due esploratori, il fotografo naturalista Vincent Munier e l’autore Sylvain Tesson, vanno alla ricerca della pantera delle nevi – uno dei più grandi e rari felini che la fauna terrestre abbia mai conosciuto.

Martedì 3 gennaio

L’EREDITÀ DELLA VIPERA, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Thriller ambientato nel mondo dello spaccio di droga con Josh Hartnett e Bruce Dern. HOSTAGES – PAURA A TEHERAN, alle 21.15 su Sky Documentaries, avvincente docuserie che racconta uno degli stalli più drammatici della storia americana. Una crisi internazionale e un evento mediatico che durò ben 444 giorni quando il 4 Novembre 1979, circa 500 studenti e attivisti iraniani assalirono l’ambasciata statunitense di Teheran prendendo in ostaggio più di 60 cittadini americani.

Mercoledì 4 gennaio

LA FIGLIA OSCURA, alle 21.15 su Sky Cinema Due. Dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, il film diretto e sceneggiato da Maggie Gyllenhaal, premiata al Festival di Venezia 2021 e candidata all’Oscar®, insieme alle attrici Olivia Colman e Jessie Buckley, nel cast con Dakota Johnson, Ed Harris e Peter Sarsgaard.

Giovedì 5 gennaio

UN ANNO CON SALINGER, alle 21.15 su Sky Cinema Due. Margaret Qualley e Sigourney Weaver sono dirette da Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar, The Bleeder - La storia del vero Rocky Balboa) nel film ispirato al romanzo omonimo ed autobiografico di Joanna Rakoff. INFINITO. L’UNIVERSO DI LUIGI GHIRRI, alle 21.15 su Sky Arte. Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno, ricordiamo Luigi Ghirri, fotografo italiano di fama internazionale. Partendo dai suoi scritti, il documentario ripercorre le tappe cruciali della vita del fotografo. Una ricerca sul suo lavoro fotografico, insieme agli artisti Franco Guerzoni e Davide Benati, lo storico dell’arte Arturo Carlo Quintavalle, lo stampatore Arrigo Ghi, il fotografo Gianni Leone, il musicista Massimo Zamboni e infine la famiglia, che rappresentava per Ghirri il sentimento di appartenenza a una comunità ordinaria ma unita. Stefano Accorsi dà voce ai testi di Ghirri. MALEIKA, alle 21.15 su Sky Nature. Dopo averla accompagnata per 3 anni, l’artista, fotografo e devoto ambientalista Matto Barfuss regala al suo pubblico uno sguardo insolitamente intimo sulla vita di una straordinaria famiglia di ghepardi. Alle 21.15 su Sky Uno prosegue la gara di MASTERCHEF ITALIA con gli episodi 7 e 8: nuove prove e nuove sfide per i concorrenti di quest’anno.

Venerdì 6 gennaio

Un’Epifania tutta gialla con la comicità imprevedibile del divertentissimo MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, capolavoro di animazione targato Illumination campione d’incassi al botteghino in Italia nel 2022.

Sabato 7 gennaio

JODOROWSKY’S DUNE, alle 21.15 su Sky Arte. Nel 1975 Alejandro Jodorowsky era il cineasta intellettuale più ricercato del mondo, aveva carta bianca dagli studios e quello che voleva era realizzare il film più importante della storia del cinema. Immaginando un film rivoluzionario in grado di cambiare la mentalità delle giovani generazioni fornendo nuovi modelli di riferimento, coinvolse un team incredibile che comprendeva addirittura Mick Jagger, Salvador Dalì, Orson Welles e i Pink Floyd. Ma Hollywood si tirò indietro sul finanziamento e il film non si fece mai. O almeno non nella maniera in cui Jodorowsky l'aveva immaginato.

NEL CASO VE LO FOSTE PERSO

Il 2022 di Sky e NOW è stato un anno pieno di grandi successi seriali (blockbuster come House of the Dragon, l’exploit di The White Lotus: Sicily, le seconde stagioni delle serie Sky Original Diavoli e Gangs of London, su tutti) e di serie TV tutte da scoprire e recuperare. Si segnalano in particolare il potentissimo WE OWN THIS CITY, capolavoro firmato da David Simon quasi a metà fra finzione e realtà, WINNING TIME sul glorioso periodo d’oro dei Lakers, la miniserie true-crime targata Sky e HBO LANDSCAPERS – UN DELITTO QUASI PERFETTO con Olivia Colman e David Thewlis, e i gioiellini HBO apprezzatissimi dalla critica IRMA VEP – LA VITA IMITA L’ARTE di Olivier Assayas, con Alicia Vikander nei panni che furono di Maggie Cheung nell’omonimo film e I MAY DESTROY YOU, che ha rivelato al mondo il talento di Michaela Coel. E ancora MUNICH GAMES sull’incubo dei Giochi di Monaco che ritorna, CHRISTIAN, il supernatural crime drama con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria la cui seconda stagione arriverà prossimamente su Sky e NOW, e THIS ENGLAND, l’instant drama di Michael Winterbottom con Kenneth Branagh nei panni del controverso ex Premier britannico Boris Johnson.

Anche su Sky Cinema è stato un 2022 ricco di grandi titoli. Tra quelli da vedere se non lo avete già fatto ci sono sicuramente le collection più amate dal pubblico come “I DELITTI DEL BARLUME”, la produzione Sky Original coprodotta con Palomar, diretta da Roan Johnson e con un consolidato cast :Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi ( e che dal 9 gennaio 2023 tornerà con tre nuove storie in esclusiva su Sky e NOW) e ancora come la produzione Sky Original “PETRA – SECONDA STAGIONE”, in cui Paola Cortellesi, diretta da Maria Sole Tognazzi e affiancata da Andrea Pennacchi, torna a vestire i panni dell’ ispettore Delicato. Ma sono stati moltissimi anche i film Sky Original usciti quest’anno, come il noir “THE HANGING SUN –SOLE DI MEZZANOTTE”, film di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi che ha chiuso il Festival di Venezia, divertenti commedie italiane come “ROSANERO”, di Andrea Porporati, con Salvatore Esposito, e “(IM)PERFETTI CRIMINALI”, di Alessio Maria Federici, il film di fantascienza di Ludovico Di Martino, “I VIAGGIATORI”, che catapulta tre ragazzi di oggi nella Roma fascista del 1939. E ancora grandi Sky Original internazionali, come “NOTRE DAME IN FIAMME” di Jean Jacques Annaud, “OMICIDIO A LOS ANGELES”, divertente action comedy con Mel Gibson, “BLACKLIGHT”, adrenalinico film d’azione con Liam Neeson, “ON THE LINE”, thriller in cui Mel Gibson ingaggia un gioco per la sopravvivenza con un pericoloso killer e “AFTER YANG” toccante racconto di ambientazione Sci-Fi con Coling Farrell, firmato da Kogonada.

Tra le docu-serie Sky Original del 2022 assolutamente da recuperare troviamo UNA SQUADRA, il racconto divertentissimo di quattro campioni del tennis anni ’70. Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli ricordano la Coppa Davis del ’76 in una serie che è diventata un cult. Altri titoli da non perdere sono LA MALA – BANDITI A MILANO e ROMA DI PIOMBO – DIARIO DI UNA LOTTA, due docu-serie di Sky Documentaries che ripercorrono rispettivamente la Milano criminale tra il 1970 e il 1984 e una Roma nel pieno del conflitto tra lo Stato e le Brigate Rosse. Da suggerire anche IL SEQUESTRO DOZIER – UN’OPERAZIONE PERFETTA che racconta il rapimento dell’Alto ufficiale della Nato tra il 1981 e il 1982.

Tutti i titoli sono disponibili in streaming solo su NOW e on demand su SKY.