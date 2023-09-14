Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 4a alla 11a Giornata diretta tv Sky Sport

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.
La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva).
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3a GIORNATA ANDATA — 15-16-17-18 SETTEMBRE 2023
GIRONE A
- ALESSANDRIA – PADOVA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – GIANA ERMINIO Venerdì* Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – ALBINOLEFFE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – LUMEZZANE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – VIRTUS VERONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – PRO SESTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – TRENTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – RENATE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – ARZIGNANO V. Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – PRO VERCELLI Sabato** Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
* Anticipo disposto in relazione alla concomitanza di altro evento nella Città di Gorgonzola.
** Programmazione soggetta a variazione per eventuale concomitanza con la gara Como-Ternana di Serie B.
GIRONE B
- ANCONA – PINETO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CARRARESE – VIS PESARO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – FERMANA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – TORRES Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – AREZZO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – CESENA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – LUCCHESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – JUVENTUS NEXT GEN Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – PERUGIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – SESTRI LEVANTE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – BRINDISI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA SKY E NOW
- AVELLINO – FOGGIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – PICERNO Domenica Ore 20.45 DDIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – JUVE STABIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – LATINA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – MONOPOLI Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – ACR MESSINA (rinviata)
- TURRIS – SORRENTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – CROTONE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – BENEVENTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
4a GIORNATA ANDATA - 19-20-21 SETTEMBRE 2023
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – PRO PATRIA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – ALESSANDRIA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – MANTOVA Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – FIORENZUOLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – NOVARA Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – TRIESTINA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – PRO SESTO Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – ATALANTA U23 Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – LEGNAGO SALUS Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – L.R. VICENZA Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- AREZZO – OLBIA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – ANCONA Martedì Ore 20.45 DIRETTA SKY E NOW
- FERMANA – RECANATESE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – SPAL Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – GUBBIO Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – PONTEDERA Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – RIMINI Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – PESCARA Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – CARRARESE Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – VIRTUS ENTELLA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – TURRIS Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – TARANTO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – MONTEROSI TUSCIA Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – AUDACE CERIGNOLA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – VIRTUS FRANCAVILLA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – POTENZA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – CASERTANA Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – CATANIA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – GIUGLIANO Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – AVELLINO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
5a GIORNATA ANDATA — 23-24-25 SETTEMBRE 2023
GIRONE A
- ALESSANDRIA – LUMEZZANE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – PRO VERCELLI Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – TRENTO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – PERGOLETTESE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – RENATE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – ALBINOLEFFE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – GIANA ERMINIO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – VIRTUS VERONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – TRIESTINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – ARZIGNANO V. Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA CESENA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – VIS PESARO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – CARRARESE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – PESCARA Domenica* Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – RECANATESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – PERUGIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – TORRES Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – LUCCHESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – AREZZO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
Programmazione soggetta a variazione per eventuale concomitanza di altro evento nella Città di Pescara.
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – JUVE STABIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – MONOPOLI Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY
- BRINDISI – BENEVENTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA SKY E NOW
- CROTONE – SORRENTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – LATINA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – TARANTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – CASERTANA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – PICERNO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – ACR MESSINA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
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6a GIORNATA ANDATA – 29 - 30 SETTEMBRE 01-02 OTTOBRE 2023
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ALESSANDRIA – PRO SESTO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – ATALANTA U23 Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – RENATE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – PRO PATRIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – FIORENZUOLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – PADOVA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – MANTOVA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – NOVARA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- AREZZO – PONTEDERA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CARRARESE – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – RIMINI Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – PINETO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – ANCONA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – GUBBIO Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- RECANATESE – SPAL Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – FERMANA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – AVELLINO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – CROTONE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – CATANIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – TURRIS Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – MONOPOLI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA– BRINDISI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – SORRENTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – GIUGLIANO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
7a GIORNATA ANDATA – 06-07-08-09 OTTOBRE 2023
GIRONE A
- ARZIGNANO V. – VIRTUS VERONA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – ALBINOLEFFE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – PERGOLETTESE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – GIANA ERMINIO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – ALESSANDRIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – PRO PATRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – NOVARA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – L.R. VICENZA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- RENATE – TRIESTINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – LUMEZZANE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – VIS PESARO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AREZZO – CESENA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – PERUGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – CARRARESE Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – PONTEDERA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – RECANATESE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – PESCARA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – LUCCHESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – BENEVENTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – POTENZA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – JUVE STABIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – LATINA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – PICERNO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – TARANTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – FOGGIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – CASERTANA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – ACR MESSINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
8a GIORNATA ANDATA – 13-14-15-16 OTTOBRE 2023
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – VIRTUS VERONA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ALESSANDRIA – ATALANTA U23 Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – LEGNAGO SALUS Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – PRO VERCELLI Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – RENATE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – ARZIGNANO V. Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – TRENTO Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – MANTOVA Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – PADOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – LUMEZZANE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- CARRARESE – ANCONA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – PINETO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA– VIS PESARO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – RIMINI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – AREZZO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – FERMANA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – GUBBIO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – GIUGLIANO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – PICERNO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – AVELLINO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – BRINDISI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – CATANIA Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – MONOPOLI Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – AUDACE CERIGNOLA DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – TURRIS Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- TARANTO – CROTONE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – SORRENTO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
9a GIORNATA ANDATA – 20-21-22-23 OTTOBRE 2023
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – ALESSANDRIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – PADOVA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – LEGNAGO SALUS Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – GIANA ERMINIO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – PERGOLETTESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – PRO PATRIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – PRO SESTO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – L.R. VICENZA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – FIORENZUOLA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- AREZZO – SPAL Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – OLBIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – PERUGIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – PESCARA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – CESENA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – ANCONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – CARRARESE Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- TORRES – PONTEDERA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – RECANATESE Domenica Ore 18.30DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – LATINA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – CASERTANA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – TARANTO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – FOGGIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – POTENZA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – ACR MESSINA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – BENEVENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – JUVE STABIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
10a GIORNATA ANDATA – 24-25-26 OTTOBRE 2023
GIRONE A
- ALESSANDRIA – PERGOLETTESE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – LUMEZZANE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – L.R. VICENZA Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – TRIESTINA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – PRO VERCELLI Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – ATALANTA U23 Martedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- PADOVA – RENATE Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA– TRENTO Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – VIRTUS VERONA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – AREZZO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CARRARESE – PINETO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – JUVENTUS NEXT GEN Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – FERMANA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – TORRES Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – VIS PESARO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – PERUGIA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – LUCCHESE Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL SESTRI – LEVANTE Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – CESENA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA– BRINDISI Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – AUDACE CERIGNOLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – JUVE STABIA Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – BENEVENTO Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – CROTONE Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – PICERNO Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – CATANIA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – SORRENTO Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – TURRIS Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
11a GIORNATA ANDATA – 28-29-30 OTTOBRE 2023
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – ARZIGNANO V. Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – PRO SESTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – PADOVA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – ATALANTA U23 Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – PRO PATRIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – ALESSANDRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – FIORENZUOLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – MANTOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- AREZZO – GUBBIO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – CARRARESE Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – ANCONA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – PONTEDERA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA– VIRTUS ENTELLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – RECANATESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – RIMINI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – SPAL Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – PINETO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – CASERTANA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – POTENZA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – MONOPOLI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – AVELLINO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – ACR MESSINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – LATINA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – FOGGIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – GIUGLIANO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – TARANTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW