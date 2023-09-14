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Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 4a alla 11a Giornata diretta tv Sky Sport

Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 4a alla 11a Giornata diretta tv Sky Sport

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S
Sky Italia
  giovedì, 14 settembre 2023

Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 4a alla 11a Giornata diretta tv Sky SportTutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva). 

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

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3a GIORNATA ANDATA — 15-16-17-18 SETTEMBRE 2023

GIRONE A

  • ALESSANDRIA – PADOVA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – GIANA ERMINIO Venerdì* Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – ALBINOLEFFE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – LUMEZZANE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – VIRTUS VERONA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – PRO SESTO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – TRENTO Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – RENATE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – ARZIGNANO V. Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA – PRO VERCELLI Sabato** Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

* Anticipo disposto in relazione alla concomitanza di altro evento nella Città di Gorgonzola.
** Programmazione soggetta a variazione per eventuale concomitanza con la gara Como-Ternana di Serie B.

GIRONE B

  • ANCONA – PINETO Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CARRARESE – VIS PESARO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – FERMANA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – TORRES Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – AREZZO Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – CESENA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – LUCCHESE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – JUVENTUS NEXT GEN Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – PERUGIA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – SESTRI LEVANTE Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA – BRINDISI Lunedì Ore 20.45  DIRETTA SKY E NOW
  • AVELLINO – FOGGIA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – PICERNO Domenica Ore 20.45  DDIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – JUVE STABIA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – LATINA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – MONOPOLI Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – ACR MESSINA (rinviata)
  • TURRIS – SORRENTO Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – CROTONE Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – BENEVENTO Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

4a GIORNATA ANDATA - 19-20-21 SETTEMBRE 2023

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – PRO PATRIA Mercoledì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V. – ALESSANDRIA Mercoledì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – MANTOVA Mercoledì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – FIORENZUOLA Mercoledì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA – NOVARA Mercoledì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – TRIESTINA Martedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – PRO SESTO Mercoledì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – ATALANTA U23 Mercoledì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – LEGNAGO SALUS Mercoledì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – L.R. VICENZA Mercoledì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • AREZZO – OLBIA Martedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA – ANCONA Martedì Ore 20.45  DIRETTA SKY E NOW
  • FERMANA – RECANATESE Martedì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN – SPAL Martedì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – GUBBIO Martedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – PONTEDERA Martedì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO – RIMINI Martedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – PESCARA Martedì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – CARRARESE Mercoledì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – VIRTUS ENTELLA Martedì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – TURRIS Giovedì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – TARANTO Giovedì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – MONTEROSI TUSCIA Giovedì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – AUDACE CERIGNOLA Giovedì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – VIRTUS FRANCAVILLA Giovedì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – POTENZA Giovedì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – CASERTANA Giovedì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – CATANIA Giovedì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – GIUGLIANO Giovedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO – AVELLINO Giovedì Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

5a GIORNATA ANDATA — 23-24-25 SETTEMBRE 2023

GIRONE A

  • ALESSANDRIA – LUMEZZANE Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – PRO VERCELLI Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – TRENTO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – PERGOLETTESE Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – RENATE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – ALBINOLEFFE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – GIANA ERMINIO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA – VIRTUS VERONA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – TRIESTINA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – ARZIGNANO V. Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA CESENA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – VIS PESARO Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – CARRARESE Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO – PESCARA Domenica* Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – RECANATESE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – PERUGIA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – TORRES Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – LUCCHESE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – AREZZO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

Programmazione soggetta a variazione per eventuale concomitanza di altro evento nella Città di Pescara.

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA – JUVE STABIA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – MONOPOLI Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA  SKY
  • BRINDISI – BENEVENTO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA SKY E NOW
  • CROTONE – SORRENTO Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – LATINA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – TARANTO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – CASERTANA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – PICERNO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – ACR MESSINA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

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6a GIORNATA ANDATA – 29 - 30 SETTEMBRE 01-02 OTTOBRE 2023

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ALESSANDRIA – PRO SESTO Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – ATALANTA U23 Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – RENATE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – PRO PATRIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – FIORENZUOLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – PADOVA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA –  MANTOVA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA –  NOVARA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • AREZZO – PONTEDERA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CARRARESE – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA – RIMINI Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN –  TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – PINETO Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – ANCONA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – GUBBIO Lunedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW
  • RECANATESE – SPAL Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – FERMANA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – AVELLINO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO –  CROTONE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA –  CATANIA Domenica Ore 14.00   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA –  TURRIS Domenica Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – MONOPOLI Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA–  BRINDISI Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – SORRENTO Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – GIUGLIANO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

7a GIORNATA ANDATA – 06-07-08-09 OTTOBRE 2023

GIRONE A

  • ARZIGNANO V. – VIRTUS VERONA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – ALBINOLEFFE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – PERGOLETTESE Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – GIANA ERMINIO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – ALESSANDRIA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA – PRO PATRIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – NOVARA Sabato Ore 16.15   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – L.R. VICENZA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
  • RENATE – TRIESTINA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – LUMEZZANE Sabato Ore 18.30   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – VIS PESARO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AREZZO – CESENA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA – PERUGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – CARRARESE Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO – PONTEDERA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – RECANATESE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – PESCARA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – LUCCHESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA – BENEVENTO Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO –  POTENZA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI –  JUVE STABIA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA –  LATINA Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE –  PICERNO Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO –  TARANTO Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – FOGGIA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – CASERTANA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO – ACR MESSINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

8a GIORNATA ANDATA – 13-14-15-16 OTTOBRE 2023

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – VIRTUS VERONA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ALESSANDRIA – ATALANTA U23 Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – LEGNAGO SALUS Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – PRO VERCELLI Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – RENATE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – ARZIGNANO V. Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – TRENTO Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – MANTOVA Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – PADOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA – LUMEZZANE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • CARRARESE – ANCONA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA –  SESTRI LEVANTE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE –  JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA –  PINETO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA–  VIS PESARO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – RIMINI Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – AREZZO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – FERMANA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – GUBBIO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA –  GIUGLIANO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO –  PICERNO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – AVELLINO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – BRINDISI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – CATANIA Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – MONOPOLI Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA –  AUDACE CERIGNOLA DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – TURRIS Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
  • TARANTO – CROTONE Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – SORRENTO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

9a GIORNATA ANDATA – 20-21-22-23 OTTOBRE 2023

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – ALESSANDRIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V. – PADOVA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – LEGNAGO SALUS Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – GIANA ERMINIO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – PERGOLETTESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – PRO PATRIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – PRO SESTO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA – L.R. VICENZA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA –     FIORENZUOLA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • AREZZO  – SPAL Lunedì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA –  VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – OLBIA Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN –  PERUGIA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE –  PESCARA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO –  CESENA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI –  ANCONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE –  CARRARESE Lunedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW
  • TORRES –  PONTEDERA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO –  RECANATESE Domenica Ore 18.30DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA –  LATINA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – CASERTANA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – TARANTO Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – FOGGIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – POTENZA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – ACR MESSINA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO – BENEVENTO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – JUVE STABIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

10a GIORNATA ANDATA – 24-25-26 OTTOBRE 2023

GIRONE A

  • ALESSANDRIA –  PERGOLETTESE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V.  – LUMEZZANE Martedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA –  L.R. VICENZA Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – TRIESTINA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – PRO VERCELLI Martedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – ATALANTA U23 Martedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW
  • PADOVA – RENATE Martedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA–  TRENTO Martedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – VIRTUS VERONA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – AREZZO Giovedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CARRARESE – PINETO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO –  JUVENTUS NEXT GEN Mercoledì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – FERMANA Mercoledì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – TORRES Mercoledì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – VIS PESARO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – PERUGIA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – LUCCHESE Giovedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL SESTRI –  LEVANTE Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA –  CESENA Giovedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA– BRINDISI Giovedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – AUDACE CERIGNOLA Mercoledì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – JUVE STABIA Mercoledì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – BENEVENTO Giovedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – CROTONE Mercoledì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – PICERNO Mercoledì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – CATANIA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – SORRENTO Giovedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – TURRIS Mercoledì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

11a GIORNATA ANDATA – 28-29-30 OTTOBRE 2023

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – ARZIGNANO V. Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO –  PRO SESTO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – PADOVA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – ATALANTA U23 Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – PRO PATRIA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – NOVARA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – ALESSANDRIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA –  FIORENZUOLA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – MANTOVA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • AREZZO –  GUBBIO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA –  CARRARESE Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA – ANCONA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN – OLBIA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – PONTEDERA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA–  VIRTUS ENTELLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – RECANATESE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – RIMINI Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – SPAL Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – PINETO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA – CASERTANA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – POTENZA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – MONOPOLI Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA –  AVELLINO Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – ACR MESSINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – LATINA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – FOGGIA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO –  MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – GIUGLIANO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – TARANTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

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