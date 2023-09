Emozioni, talent e grandi voci, seconda puntata X Factor 2023 su Sky e NOW conquista il pubblico

Tanta musica, tanto talento e tanti sogni. Nuovo appuntamento, ieri sera, con la nuova edizione di X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, per la seconda puntata delle Audition, con la nuova giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, e con la conduzione di Francesca Michielin.

Protagonisti della puntata ancora loro, i concorrenti che si sono esibiti davanti ai giudici, con la voglia di far conoscere la propria voce e la propria musica, ma soprattutto con l’obiettivo di convincere almeno 3 di loro a dargli un sì che li porti direttamente ai Bootcamp.

Tra questi, hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei giudici: Alvaro Adrian C. Gutierrez, che con la sua attitudine R&B ha portato sul palco della Audition “U Remind Me” di Usher; Carmelo Genovese, con la sua delicatissima interpretazione di “Fiore di maggio” di Fabio Concato; Simona Bonura da Palermo, 18 anni, che ha fatto emozionare i giudici, commossi e ammirati dalla sua interpretazione, sulle note de “L’Addio” di Giuni Russo. E ancora, la grinta di Maria Tomba, che con i suoi balzelli ha fatto scatenare i giudici al tavolo con “Piece of my heart” di Janis Joplin; l’originalità di Jacopo Martini, che ha portato una versione elettronica de “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli; il rock dei Sickteens, giovanissima band che ha proposto una cover di “Youngblood” dei 5 Seconds Of Summer; il “piglio” di Fabrizio Longobardi aka Il Solito Dandy, che ha cantato “Telefonami tra vent’anni” di Lucio Dalla; Felicity Lucchesi che, voce e tastiera, ha fatto sua l’epocale “Heroes” di David Bowie.

L’appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 509mila spettatori medi con una share del 2,6%, in linea con i dati dell’esordio. 100mila interazioni socialnella giornata e 106mila interazioni totali hanno permesso all’hashtag ufficiale #XF2023di rimanere sul podio delle tendenze fino a notte fonda, dopo essere entrato direttamente alla posizione numero 1 durante la messa in onda; nella chart dei Trending Topic anche, tra gli altri, il nome di Morgan (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Nei sette giorni, il kick off della scorsa settimana ha raggiunto complessivamente – tra free e pay – 1,9 milioni spettatori medi (1.895.465) con 2.571.681 contatti unici, sostanzialmente in linea rispetto all’anno scorso.

X Factor 2023 prosegue tutti i giovedìalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Prossima settimana ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con le Audition, dopodiché per due settimane torneranno i Bootcamp che definiranno la cinquina di aspiranti concorrenti che si contenderanno, nelle Home Visit (19 ottobre), i tre posti a disposizione per ogni giudice per i Live Show, che prenderanno il via il 26 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.

X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2023: TIM, che per la prima volta sarà Main Partner di X Factor; gli Official Partner Škoda Italia, RINGO, Astra Make-up, Caffè Borbone, Burger King Restaurants Italia, American Express, Allianz, Alpro, Dondi Salotti, O.P.I, WELLA PROFESSIONALS, Vestopazzo, Serenis, Cult, RefrigiWear. RTL 102.5 è la radio ufficiale. Urban Vision è Media Partner. Stories Partner è Vanity Fair Italia. Media partner: Factanza, Billboard Italia, Fanpage.it.

X Factor 2023: capo progetto Paola Costa, supervisore della produzione Barnaby Boccoli, produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera e Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari, Alessandro Caruso, Carlotta D’Ambrosio, Elaine Heri, Anna Ferrajoli, Gabriella Nocera, Francesca Todaro, direttore musicale Antonio Filippelli, regia Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.

