Sky aderisce codice di condotta AGCOM, maggiore trasparenza nei contratti via call center

Garantire massima trasparenza e contrastare pratiche illegali e aggressive di teleselling: Operatori telefonici come Fastweb, TIM, Vodafone e WindTre hanno aderito al Codice di Condotta approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel mese di agosto, introducendo importanti novità nel settore delle telecomunicazioni.

In particolare, il nuovo codice si ispira a principi di trasparenza dei contratti e definisce le regole per i call center, affinché seguano requisiti di qualità, affidabilità e rispetto della normativa lavoristica. Vengono introdotte anche regole chiare e strumenti di verifica per la gestione dei contratti con i consumatori, rafforzando così la tutela dei consumatori nel settore delle telecomunicazioni.

Il processo di redazione del Codice di condotta ha coinvolto gli operatori del settore delle telecomunicazioni e le principali associazioni rappresentative dei call center, garantendo un'intensa attività di confronto tra gli operatori, l’Autorità e le associazioni di categoria, a tutela dei consumatori. Il Codice AGCOM rappresenta uno strumento ulteriore per contrastare i fenomeni fraudolenti nel settore delle telecomunicazioni.

Con l’adesione al Codice, gli operatori si impegnano a discutere, nell’ambito di un tavolo tecnico, dei temi riguardanti eventuali nuovi rischi di violazione, individuare e definire strategie e iniziative comuni per rafforzare la cooperazione tra gli operatori e le associazioni di categoria e le altre autorità coinvolte. Gli operatori forniranno all’Autorità dei report periodici sull’andamento delle verifiche a campione rispetto alla corretta esecuzione dei principi sanciti dal codice.

Sky ha anche aderito al Codice di condotta promosso dall’AGCOM, dimostrando il suo impegno nel contrastare le pratiche di teleselling illegale e aggressivo nel settore delle comunicazioni elettroniche. Questa adesione conferma l’impegno di Sky nel mettere il cliente al centro delle sue priorità e contribuire attivamente alla creazione di un sistema virtuoso che tenga conto delle esigenze dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche.