Call My Agent Italia, la CMA torna su Sky e NOW nella irresistibile seconda stagione

La CMA riapre i battenti e l’adrenalina è già al massimo: le emergenze sono all’ordine del giorno e gli scandali sempre dietro l’angolo per gli instancabili agenti protagonisti della seconda stagione di CALL MY AGENT - ITALIA, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent, in onda da venerdì, 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con due nuovi episodi a settimana (su Sky Serie tutti i venerdì in prima serata), disponibili anche on demand e in 4K HDR.

La CMA, l’immaginaria agenzia di spettacolo raccontata dalla serie, è sotto attacco: dopo il gigantesco flop di critica di Bastianazzo, opera prima che doveva essere in grado di lanciare nel firmamento del cinema italiano la stella degli eccentrici Cugini Pigna, ai soci della CMA non è più consentito sbagliare. Ma non c’è tempo per autocommiserarsi, Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi sono in agenzia per cominciare i preparativi per un nuovo lungometraggio “a scatola chiusa”: il casting director Francesco Vedovati, regista del misterioso film, vuole infatti che scoprano la sceneggiatura di giorno in giorno, senza leggere nulla prima delle riprese. Forse però, almeno i loro agenti avrebbero dovuto dare un’occhiata al copione prima della firma del contratto…

Ed è quando sembra che non possa andare peggio di così che arriva Gabriele Muccino con un nuovo progetto per l’agenzia che implicherà un licenziamento e un drastico cambio di registro per la CMA. Intanto Gian Marco Tognazzi è su tutte le furie, incastrato com’è in un ruolo un po’ troppo “ingombrante”. E a proposito di attori rimasti incastrati, Corrado Guzzanti è ancora ostaggio di Luana Pericoli (Emanuela Fanelli) e del suo documentario biopic…

Prodotti da Sky Studios e da Palomar, i nuovi episodi della serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz sono diretti da Luca Ribuoli e scritti da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato.

Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei – nel primo episodio compariranno anche l’influencer Mattia Stanga e il casting director Francesco Vedovati - tornano tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e l’appena scomparsa Marzia Ubaldi, a cui è dedicato il primo episodio, ancora nei ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi anche un nuovo ingresso nel cast, Pietro De Nova (sarà Evaristo Loi), e il ritorno di Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, e di Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più “stravaganti” della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo “attore preferito”, Corrado Guzzanti.

A dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti con le loro tragicomiche vicende fra lavoro e vita privata nei prossimi episodi Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto, Elodie, Sabrina Impacciatore.

CALL MY AGENT | SECONDA STAGIONE - Dal 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

