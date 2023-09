X Factor 2023: le Audition si concludono con momenti emozionanti e sorprese

Ora non si scherza più: a X Factor 2023 i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno completato le Audition e quindi hanno ufficialmente visionato tutti i talenti che sognano di entrare nelle squadre protagoniste di quest’anno. Nel terzo appuntamento con le Audition dello show Sky Original prodotto da Fremantle, si è esibita davanti alla giuria l’ultima tranche di aspiranti concorrenti. In conduzione Francesca Michielin, che come sempre ha accolto i concorrenti nel backstage e toccando con mano le loro emozioni prima e, soprattutto, dopo l’esibizione. Ora i talenti che hanno superato questa prima fase di selezioni con almeno tre sì dal tavolo già puntano al prossimo step, i Bootcamp: troveranno sul palco cinque sedie su cui non potranno mai sentirsi davvero comodi, con gli switch sempre in agguato, e i giudici faticheranno non poco per ridurre da 12 a 5 i componenti della propria squadra.

L’appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 544mila spettatori medi(share del 2,6%), in crescita del +7% rispetto all’episodio precedente, che nei sette giorni complessivamente – tra free e pay – supera quota 1,9 milioni spettatori medi (1.923.034).

101mila interazioni social nella giornata e oltre 107mila interazioni totali portano anche questa settimana l’hashtag ufficiale #XF2023 sul podio delle tendenze durante tutta la messa in onda (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Tra i concorrenti che sono si sono fatti più notare nell’ultima parte di Audition, Niccolò Selmi, che con la sua “Doccia ghiaccia” a cuore aperto ha commosso tutti; Alice B, trentenne di Padova e originaria del Brasile, con la sua voce potentissima prestata alle note tra pop e soul dell’immensa “Purple Rain” di Prince; ma anche Filippo Guidoboni, che ha proposto una cover di “Don’t let me down” dei Beatles, trasformando la sua apparente timidezza in una grande forza espressiva. E ancora, Lorenzo Bonfanti con la sua versione chitarra e voce di “Ho Hey” dei The Lumineers; Bora, nome d’arte di Alessandro Amazzini, che ha parlato del suo disagio con l’inedito “Mirtilli rossi pandemia”; la cantautrice Anna Castiglia con la sua penna tagliente e il suo inedito “Ghali” dalla metrica rap; Samuele Barracco, con una personalissima versione - da farla sembrare quasi un inedito - di “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini; e altri giovanissimi, il 16enne barese Gaetano De Caro, in arte Be Klaire, con “It's a Man's Man's Man's World” di James Brown, la girl band delle Ragazze Punk (quattro simpatiche ragazze di Lugano tra i 16 e i 22 anni) con la loro catchy “Stella di Hollywood”, il duo Giovie & Micke con una versione voce e violoncello di “Someone You Loved” di Lewis Capaldi. Fino alla conclusione sorprendente con Kay C. Arnold, di Campogalliano (Modena) e originario del Togo, che ha portato un po’ di Natale in questi giorni di fatto ancora estivi grazie a “Feliz Navidad” di José Feliciano.

X Factor 2023 prosegue tutti i giovedìalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Prossima settimana ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con le Audition, dopodiché per due settimane torneranno i Bootcamp che definiranno la cinquina di aspiranti concorrenti che si contenderanno, nelle Home Visit (19 ottobre), i tre posti a disposizione per ogni giudice per i Live Show, che prenderanno il via il 26 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.

X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2023: TIM, che per la prima volta sarà Main Partner di X Factor; gli Official Partner Škoda Italia, RINGO, Astra Make-up, Caffè Borbone, Burger King Restaurants Italia, American Express, Allianz, Alpro, Dondi Salotti, O.P.I, WELLA PROFESSIONALS, Vestopazzo, Serenis, Cult, RefrigiWear. RTL 102.5 è la radio ufficiale. Urban Vision è Media Partner. Stories Partner è Vanity Fair Italia. Media partner: Factanza, Billboard Italia, Fanpage.it.

X Factor 2023: capo progetto Paola Costa, supervisore della produzione Barnaby Boccoli, produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera e Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari, Alessandro Caruso, Carlotta D’Ambrosio, Elaine Heri, Anna Ferrajoli, Gabriella Nocera, Francesca Todaro, direttore musicale Antonio Filippelli, regia Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.

