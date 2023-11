Azzurri 🇮🇹 Tennis Coppa Davis 🎾 e Bagnaia in MotoGP 🏍️ , che Domenica di successi su Sky e NOW!

Ascolti al top per la storica impresa degli Azzurri di tennis che, dopo 47 anni, hanno conquistato nuovamente la Coppa Davis nella finale contro l’Australia. Il secondo e decisivo incontro tra Sinner-De Minaur con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Lorenzi, è stato visto su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis da 1 milione 24 mila spettatori medi, con il 5,1% di share e 2 milioni di spettatori unici. Picco di 1 milione 283 mila spettatori a fine match.

Si tratta del terzo miglior ascolto della storia per una partita di tennis su Sky. Il primo match Arnaldi-Popyrin, dalle 16, raccontato da Luca Boschetto e Stefano Pescosolido ha raccolto 849 mila spettatori medi, con il 5,8% di share e 2 milioni 62 mila spettatori unici. Lo studio postpartita e la premiazione sono stati visti da 552 mila spettatori medi.

Sky ha siglato un nuovo accordo quinquennale, dal 2024 al 2028, che consente la trasmissione di oltre 80 tornei ogni anno tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite di tennis. Gli appassionati potranno così vedere il tennis tutto l'anno su Sky (anche in streaming su NOW), che si è aggiudicata i diritti nel Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein. Nei due spettacolari Tour sarà possibile seguire le imprese dei migliori giocatori del mondo, dai numeri uno Iga Swiatek e Novak Djokovic, ai campioni della nuova era del tennis come l’azzurro Jannik Sinner. Dal 2024, e per tutto l’anno, Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie al canale dedicato Sky Sport Tennis al 203 (anche in streaming su NOW), Sky garantirà una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico, con il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent e studi live sempre più all’avanguardia.

Il trionfo di Pecco Bagnaia in MotoGP nel Gran Premio della Comunità Valenciana, live dalle 15 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno con la voce di Guido Meda e Mauro Sanchini, è stato visto da 826 mila spettatori medi, con il 6,2% di share e 1 milione 590 mila spettatori unici. Picco di 985 mila spettatori all’ultimo giro.

Gara conclusiva anche per la Formula 1, con il Gran Premio di Abu Dhabi che, in diretta dalle 14 su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K con Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Chinchero, ha mediato 777 mila spettatori, con 1 milione 617 mila spettatori unici e il 5,5% di share.

La super domenica di Sport su Sky ha raggiunto numeri importanti anche sulle properties digital di Sky Sport,affermandosi come una delle giornate più seguite dell’anno. L’atto finale della Coppa Davis sul sito Skysport.it ha raggiunto 1.6M di Utenti Unici, 10.5M Pageviews e 1.5M Video Views. A livello di Social, il trionfo degli Azzurri guidati dal CT Volandri su Sky ha raggiunto 1.8M di interazioni, per un numero totale di 3.3M interazioni nella finals del torneo, un dato record per il tennis. Non è stato da meno l’ultimo GP dell’anno della MotoGP, con la vittoria di Bagnaia che ha raggiunto sul sito 1M Utenti Unici, 6M Pageviews e 1.1M Video Views, mentre sui social ha conseguito 1.1M di interazioni, 2.1M Engagement e 18.7M Video Views.

Fonti dati social e web: Adobe; Social insights; Sprinkler; Talkwalker

