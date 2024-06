Nuova Stagione Sky NOW 2024 - Grande Cinema con Blockbuster, Prime Visioni e Sky Original

Il 2024 si è aperto all’insegna del grande cinema su Sky con i più importanti blockbuster della scorsa stagione: dallo straordinario successo di Paola Cortellesi in C’è ancora domani ai film record d’incassi in tutto il mondo come Barbie e Oppenheimer, senza dimenticare gli ultimi capitoli di franchise come Mission: Impossible – Dead Reckoning e Fast X, fino all’acclamato Perfect Days di Wim Wenders. Ma l’offerta di Sky Cinema non termina qui. Sono in arrivo nella prossima stagione tantissime nuove prime visioni per una proposta completa, con film di ogni genere, per tutti i gusti: tutto anche disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW. E con Sky Cinema, Paramount+ è incluso senza costi aggiuntivi.

Tanti titoli del grande cinema internazionale con blockbuster come l’attesissimo Dune - Parte due di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya (ora disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema), i cinecomic dell’universo DC Blue Beetle (dal 22 luglio) e Aquaman e il regno perduto con Jason Momoa e Nicole Kidman (ora disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema), fino a Wonka, il film sulle origini dell’eccentrico Willy Wonka (ora disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema). Imman cabile inoltre il cinema premiato e d’autore con titoli come Priscilla di Sofia Coppola (prossimamente), Asteroid City di Wes Anderson (ora disponibile on demand), The Holdovers - Lezioni Di Vita, vincitore del premio Oscar® 2024 per la Miglior attrice non protagonista (prossimamente), One Life trainato dall’impareggiabile Anthony Hopkins (ora disponibile on demand), l’acclamato Past Lives (dal 4 luglio) e la seconda parte della nuova rilettura del romanzo di Alexandre Dumas I tre moschettieri – Milady (prossimamente).

E poi le saghe che hanno fatto la storia del cinema, come quelle di Spider-Man, Harry Potter, Fast & Furious, Star Trek, Jack Ryan e la trilogia originale de Il Signore degli anelli. Grande protagonista il cinema italiano, con le commedie di successo come il nuovo film di Leonardo Pieraccioni Pare parecchio Parigi (dall’8 luglio), Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi (prossimamente) e Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, in cui, dopo ventotto anni, ritroviamo le famiglie Molino e Mazzalupi (ora disponibile on demand). Ma l’offerta di cinema italiano non si ferma qui: troviamo infatti Caracas con Toni Servillo e Marco D’Amore - che firma anche la regia (dall’11 luglio), Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, presentato in concorso alla 80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (dal 21 luglio), Confidenza di Daniele Luchetti (prossimamente), Race For Glory - Audi vs. Lancia con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl sulla rivalità tra le due scuderie automobilistiche al Campionato del mondo di rally del 1983 (prossimamente) e infine un nuovo, avvincente thriller, La coda del diavolo, tratto dal romanzo di successo di Maurizio Maggi con protagonista Luca Argentero in un ruolo insolito (prossimamente).

Non mancheranno i film per tutta la famiglia, con il nuovo capitolo delle avventure del panda Po targate Dreamworks Animation Kung Fu Panda 4 (prossimamente), l’amato ritorno nel coloratissimo mondo canterino di Trolls 3 - Tutti insieme (ora disponibile on demand) e la divertente avventura Prendi il volo firmata Illumination (prossimamente).

Tante le produzioni Sky Original in onda su Sky Cinema: Paola Cortellesi torna sul set di Petra – terza stagione con nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi; in arrivo inoltre Piedone, il nuovo poliziesco con Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale dell’iconico commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer in “Piedone Lo Sbirro”, Silvia D’amico e Fabio Balsamo; confermatissima la nuova stagione de I delitti del BarLume, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi; il film d’animazione per tutta la famiglia 10 Lives, in cui un gatto fa di tutto per guadagnare una vita extra (prossimamente); e per finire il film Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, tratto dal libro di Barbara Alberti, con Benedetta Porcaroli nel ruolo di Maria e Alessandro Gassmann in quello di Giuseppe (prossimamente).

PETRA – TERZA STAGIONE - SKY ORIGINAL

In produzione e prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato in due nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi, prodotte da Sky e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. In questa terza stagione ritroviamo una Petra Delicato inedita, immersa in una situazione familiare in cui difficilmente avremmo potuto immaginarla. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova affiancata come sempre dal viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi). Le due nuove storie di questa terza stagione sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.

PIEDONE- SKY ORIGINAL

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Salvatore Esposito interpreta Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico “Piedone Lo Sbirro” del 1973, Silvia D’Amico veste i panni della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo quelli dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. La regia è affidata ad Alessio Maria Federici. Piedone è una produzione in quattro episodi prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production. L’ispettore Vincenzo Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. Dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema ma, anzi, sono l’arma migliore per risolvere i casi. Per Vincenzo ritornare nella sua città d’origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio: tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, proverà a ricongiungersi con il passato e a fare pace con i propri fantasmi e con la propria città di origine.

I DELITTI DEL BARLUME – DODICESIMA STAGIONE- SKY ORIGINAL

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Torna con la dodicesima stagione la collection Sky Original liberamente ispirata al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi. Tre nuovi film prodotti da Sky Studios e da Palomar, diretti da Roan Johnson - che delle storie è anche produttore creativo - e Milena Cocozza. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi. Tutti confermati gli amatissimi personaggi che hanno reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) sono i “vecchini”. E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

VANGELO SECONDO MARIA- SKY ORIGINAL

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Film Sky Original diretto da Paolo Zucca e con protagonisti Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti. Maria è una ragazzina di Nazareth. Come donna tutto le è proibito, anche imparare a leggere e scrivere. Ma lei sogna libertà e sapienza. Alla sinagoga si entusiasma per le storie della Bibbia, come don Chisciotte coi romanzi d'avventura. Dall'audacia dei profeti ha imparato la disobbedienza, sogna di scappare su un asino e scoprire il mondo, andare lontano. Trova in Giuseppe un maestro e un complice. Il loro matrimonio è casto, un paravento, mentre lui segretamente la istruisce, preparandola alla fuga. Ma ecco un ostacolo imprevisto: Maria e Giuseppe si innamorano. Stanno per abbandonarsi alla passione, quando l'angelo dell'annunciazione rovina tutto. Il piano di Dio e quello di Maria non coincidono affatto.

10 LIVES- SKY ORIGINAL

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Film d’animazione per tutta la famiglia diretto da Christopher Jenkins che vede protagonista un gatto che farà di tutto per ottenere una vita in più dopo aver esaurito le sue nove. Beckett è un gatto viziato ed egoista che dà totalmente per scontata la fortuna che gli è capitata. Ma tutto sta per cambiare quando perde incautamente la sua ultima vita: implorando il guardiano del Paradiso, Beckett riesce a ottenere una serie di nuove vite, ma non sa che ognuna di queste lo farà reincarnare in una specie animale diversa, ognuna delle quali gli insegnerà una preziosa lezione.

PRISCILLA

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Sofia Coppola racconta il lato nascosto di un grande mito americano, attraverso un lungo corteggiamento e un matrimonio turbolento. Una storia iniziata in una base dell’esercito tedesco e proseguita in una tenuta da sogno a Graceland. Una storia d’amore fatta di amore, sogni e fama. Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu (Cailee Spaeny, premiata al Festival di Venezia con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile) incontra Elvis Presley (Jacob Elordi) a una festa, lui, che è già una superstar del rock’n’roll, si rivela a lei come un uomo completamente diverso. Sarà un colpo di fulmine, ma anche un uomo capace di essere un alleato nella solitudine di questa ragazza, un migliore amico vulnerabile.

LA CODA DEL DIAVOLO

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Un nuovo, avvincente thriller con Luca Argentero, Cristiana Dell’anna e Francesco Acquaroli per la regia di Domenico De Feudis, prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere, una produzione Groenlandia e Vision Distribution in collaborazione con Sky. In una Sardegna fredda e oscura il delitto di una giovanissima ragazza nasconde una realtà sconvolgente. Sante Moras, ex poliziotto oggi guardia carceraria, viene accusato di un omicidio che non ha commesso: un uomo, colpevole di aver seviziato e ucciso una ragazza, viene trovato morto durante il suo turno di custodia. Costretto alla fuga, e inseguito dal determinato commissario Tommaso Lago, Sante decide che l'unico modo per salvarsi è andare fino in fondo e cercare la verità. Grazie all’aiuto di Fabiana Lai, una giornalista che segue il caso, scoprirà delle verità sconcertanti: Sante non è il solo a essere in pericolo, e deve agire prima che altre ragazze innocenti vengano uccise.

DUNE – PARTE DUE

Ora disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW

La saga continua: il pluripremiato regista Denis Villeneuve dirige l’attesissimo seguito di Dune, che vede nel cast Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler e Florence Pugh. Dune - Parte due segue il mitico viaggio di Paul Atreides, che si unisce a Chani e ai Fremen, mentre è impegnato in un percorso di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, cercherà di impedire un futuro terribile che solo lui può prevedere.

BLUE BEETLE

Dal 22 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW

Il debutto del supereroe latino-americano della DC Comics, con la partecipazione di Susan Sarandon. Dopo la laurea Jaime torna dalla famiglia e scopre che sono sul lastrico. Trova quindi un lavoro umile presso il resort gestito da Victoria Kord, una ricca donna senza scrupoli. Il ragazzo ottiene presto l’attenzione della giovane Jenny Kord, in conflitto con la zia al punto di rubare un prezioso campione di laboratorio, che finirà proprio nelle mani di Jaime. L’oggetto si rivela un artefatto alieno grazie al quale lui acquisisce un’armatura senziente dagli impressionanti superpoteri, ma ora si ritrova anche perseguitato da Victoria, che vuole l’armatura a tutti i costi.

AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO

Ora disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW

Jason Momoa e Nicole Kidman tornano nel sequel del film DC che ha incassato di più in assoluto: Aquaman e il regno perduto. Spinto ancora dalla sete di vendetta per la morte del padre, Black Manta torna più formidabile che mai brandendo il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e maligna. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà al fratello Orm, l'ex re di Atlantide, per stringere con lui una delicata alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro differenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo, dalla distruzione.

WONKA

Ora disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW

Basato sullo straordinario personaggio protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il racconto più iconico di Roald Dahl, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e produttore di cioccolato del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka, in un'inebriante miscela di magia e musica, caos ed emozione. Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questa storia irresistibile presenterà un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un delizioso boccone alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno e che, se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.

ASTEROID CITY

Ora disponibile on demand e in streaming su NOW

Il film si svolge in un'immaginaria cittadina americana del deserto nel 1955. L'itinerario di una convention di cadetti spaziali (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il Paese per una competizione accademica) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo. Wes Anderson descrive un luogo onirico da cui contemplare l’amore e la solitudine, il dolore e la speranza, il senso della vita (e della morte), e per dar vita ai suoi personaggi troviamo un cast d’eccezione: Jason Schwartzman nel ruolo di Augie Steenbeck, Scarlett Johansson in quello di Midge Campbell, Tom Hanks è Stanley Zak, Jeffrey Wright veste i panni del Generale Gibson e Tilda Swinton quelli della Dott.ssa Hickenlooper. Ma del cast fanno anche parte numerose altre star come Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum - e molti altri.

THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW

Dopo il successo di Sideways - In Viaggio Con Jack, Alexander Payne e Paul Giamatti tornano a lavorare insieme con una storia di tre persone solitarie ambientata nel 1970, durante le vacanze invernali in un prestigioso liceo del New England. Paul Giamatti è un burbero professore di una prestigiosa scuola americana costretto a rimanere nel campus durante la pausa natalizia per badare a un gruppo di studenti che non ha un luogo dove passare le feste. Inaspettatamente, crea un legame speciale con uno di loro - un nerd combina guai (l’esordiente Dominic Sessa) - e con la responsabile della cucina della scuola, che ha appena perso un figlio in Vietnam (Da’Vine Joy Randolph, vincitrice del premio Oscar® 2024 come Miglior attrice non protagonista).

ONE LIFE

Ora disponibile on demand e in streaming su NOW

Basato sulla biografia “If It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton” di Barbara Winton, il film racconta la vera storia di Sir Nicholas Winton, l’uomo che salvò centinaia di bambini ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Una storia di coraggio, compassione e redenzione che cattura il cuore degli spettatori mentre ci racconta la straordinaria vicenda di un uomo ordinario capace di fare la differenza nella vita di tante persone: una storia che ci fa credere, oggi più che mai, nell'umanità. Anthony Hopkins interpreta Nicholas Winton da adulto, mentre Johnny Flynn è Winton da ragazzo. Il ruolo della madre di Nicholas, Babi è affidato a Helena Bonham Carter.

PAST LIVES

Dal 4 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW

Nomination per il miglior film e migliore sceneggiatura agli Oscar® 2024 per un raffinato film sentimentale, ambientato tra Seoul e New York. Na-young e Hang-seo sono fidanzatini alle scuole medie, ma i genitori di Na Young devono trasferirsi da Seoul a New York. Trascorrono 12 anni, dopo i quali Na-young, che ora si chiama Nora, e Hang-seo riescono a ritrovarsi e a comunicare via Skype. Di fronte all’impossibilità di incontrarsi però, Nora sceglie di interrompere la relazione a distanza e concentrarsi sulla propria carriera di scrittrice. Dopo altri 12 anni, Hang-seo vuole rivedere Nora e va a New York.

I TRE MOSCHETTIERI - MILADY

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW

Capitolo conclusivo della nuova rilettura dell’immortale romanzo di Alexandre Dumas con Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris, Pio Marmaï, Louis Garrel ed Eva Green. Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan. In una frenetica ricerca per salvarla, il giovane moschettiere è costretto a unire le sue forze con quelle della misteriosa Milady de Winter. Mentre il Re è in balia del Cardinale Richelieu, D’Artagnan e i Moschettieri sono l’ultimo baluardo prima del caos. Ma, con la Francia che rischia di essere messa a ferro e fuoco, il destino li porterà davanti a una scelta: sacrificheranno coloro che amano per portare a termine la loro missione?

PARE PARECCHIO PARIGI

Dall’8 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW

Per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica) di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua), i tre fratelli che non si parlano da cinque anni fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Questa storia è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Viaggiarono non uscendo quasi mai dal loro podere.

ROMEO È GIULIETTA

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW

Giovanni Veronesi dirige una commedia degli equivoci ambientata nel mondo del teatro. Il grande regista teatrale Federico Landi Porrini (Sergio Castellitto) è alla ricerca dei suoi Romeo e Giulietta per l’opera che dovrebbe consacrare definitivamente il suo prestigio e concludere la sua carriera. Tra le candidate spicca Vittoria (Pilar Fogliati) che viene però esclusa a causa di un’ombra sul suo passato. Determinata a ottenere comunque un ruolo nello spettacolo e con la complicità della sua amica truccatrice (Geppi Cucciari), la giovane attrice decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare tutto il suo talento. È così che si trasforma in Otto Novembre, si propone per il ruolo di Romeo e ottiene la parte.

UN ALTRO FERRAGOSTO

Dal 20 giugno disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW

Dopo il successo di Ferie d’agosto, Paolo Virzì torna a raccontare due romanzi familiari che si incontrano solo in poche ma polemicissime circostanze: il romanzo dal tono tragicomico e disperato della famiglia Mazzalupi e quello dal tono dolente, malinconico, ironico e triste della famiglia Molino. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, destinate ad incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva. Con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo.

CARACAS

Dall’11 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW

Marco D’Amore, attraverso il romanzo di Ermanno Rea “Napoli Ferrovia”, torna a raccontare la sua città in un film che lo vede protagonista accanto a Toni Servillo. Giordano Fonte è uno scrittore napoletano che si aggira in una Napoli che inghiotte e terrorizza ma allo stesso tempo affascina, una città che non riconosce più dopo esservi tornato dopo molti anni. Ma non è solo. Con lui c’è Caracas, un uomo che milita nell’estrema destra e che sta per convertirsi all’Islam, alla ricerca di una verità sull’esistenza che non sa trovare. Giordano canta l’amore impossibile tra Caracas e Yasmina attraversando una città dove tutti sperano di non perdersi, di salvarsi. Tutti, anche Caracas e Giordano, sognano di poter aprire gli occhi dopo un incubo e scorgere, dopo il buio della notte, una giornata piena di luce.

FINALMENTE L’ALBA

Dal 21 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW

Saverio Costanzo dirige Lily James e Rebecca Antonaci in un film omaggio alla Cinecittà degli anni 50, presentato in concorso al Festival di Venezia 2023. Mimosa è una ragazza semplice, una giovanissima comparsa di Cinecittà che nella Roma degli anni 50 accetta l’invito mondano di un gruppo di attori americani e con loro trascorre una notte infinta. Ne uscirà diversa, all’alba, scoprendo che il coraggio non serve a ripagare le aspettative degli altri, ma a scoprire chi siamo.

CONFIDENZA

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW

Un film di Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Isabella Ferrari. Di cosa ha più vergogna Pietro, del segreto inconfessabile che racconta a Teresa, la donna che dice di amare, o della sua intera esistenza, costruita per sembrare migliore di quello che è? Tratto dal romanzo di Domenico Starnone, Confidenza ci offre il ritratto perfetto del maschio contemporaneo, un uomo in fuga dalle sue debolezze che può soltanto sperare di essere, finalmente, smascherato.

RACE FOR GLORY – AUDI VS. LANCIA

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW

Tutto il brivido delle gare automobilistiche in questo dramma sportivo ricco di azione e ispirato a fatti realmente accaduti. Daniel Bruhl e Riccardo Scamarcio sono i protagonisti di una vera e propria storia di Davide contro Golia che mette in luce l'intensa rivalità tra la Germania (Audi) e l'Italia (Lancia) nel Campionato del Mondo di Rally del 1983. Contro ogni previsione, Lancia lotta per riconquistare la sua antica gloria con una combinazione imbattibile di audace innovazione e straordinario coraggio.

KUNG FU PANDA 4

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW

Po, il maestro di kung fu più improbabile del mondo, torna nel nuovo esilarante e divertentissimo capitolo dell'amato franchise d'azione della DreamWorks Animation. Dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue pazzesche abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone, è chiamato dal destino a ... mettere un punto. Gli è stato infatti affidato il compito di diventare la guida spirituale della Valle della Pace.

TROLLS 3 – TUTTI INSIEME

Ora disponibile on demand e in streaming su NOW

Con la caratteristica carica di gioia psichedelica di Trolls, composta dai classici e dai nuovi strabilianti successi pop, Trolls 3 - Tutti insieme è un’avventura senza eguali per tutta la famiglia, ricca di azione e colori arcobaleno. Nella versione italiana Lodovica Comello e Stash prestano la voce ai protagonisti, Poppy e Branch.

PRENDI IL VOLO

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW

Una nuova avventura per tutta la famiglia targata Illumination, i creatori del film campione d'incassi Super Mario Bros. – Il film e dei blockbuster Minions, Cattivissimo Me, Sing e Pets – Vita da animali. La famiglia di anatre Mallard è intrappolata nella sua routine. Mentre papà Mack è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all’infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam è intenzionata a cambiare le cose e mostrare ai loro figli – l’adolescente Dax e la piccola Gwen - il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie approda nel loro stagno raccontando storie entusiasmanti di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York, fino alla Giamaica tropicale.

