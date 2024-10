Super Weekend in diretta su Sky Sport e NOW con Serie A, Formula 1, MotoGp e Vela

Questo sarà il primo di quattro, imperdibili, Super Weekend da vivere su Sky Sport. Da Juventus-Lazio a Liverpool-Chelsea, passando dalla doppietta dei motori con in pista la MotoGP e la Formula 1. Inoltre, da non perdere, anche la finale dell'America's Cup di vela. Buon divertimento!

Il primo Super Weekend di Sky Sport si apre alla grande sabato 19 ottobre con la sfida di Serie A tra Juventus-Lazio, in campo alle 20.45, da seguire live su Calcio Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Domenica 20 ottobre, dall’alba al tramonto, si corre in pista. Il primo appuntamento è a Phillip Island, in Australia, con la MotoGP: semaforo verde per la gara alle 5 del mattino (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Sveglia presto, è vero, ma ne vale la pena: ogni Gran Premio è adesso decisivo nella corsa al titolo tra Bagnaia e Martin! Nella domenica dei motori di Sky c’è anche la Formula 1 che torna in pista dopo una pausa di tre settimane. Si riparte da Austin, in Texas, per una lotta sempre più serrata. Gara da seguire in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Torna la Serie A dopo la pausa delle nazionali - L’ottavo turno di Serie A si gioca da sabato 19 a lunedì 21 ottobre. Sabato sera, alle 20.45, la sfida Juventus-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica alle 18.00 è la volta di Cagliari-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW La giornata di campionato si conclude lunedì 21 ottobre alle 20.45 con Verona-Monza, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Il Super Weekend di calcio estero - Arriva un super weekend anche per il calcio estero. In Premier, domenica alle 17.30 Liverpool-Chelsea, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Filippo Benincampi sarà inviato ad Anfield, con collegamenti a partire dalla mattinata. In Germania, sabato alle 18.30, è invece la volta di Bayern Monaco-Stoccarda, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Stoccarda avversaria della Juventus martedì prossimo in Champions. Anche per raccontare questa squadra, Niccolò Omini seguirà la partita per Sky dall’Allianz Arena.

A Barcellona per la finale di America's Cup - Dall’Inghilterra alla Spagna, dove andrà in scena la finale di America's Cup. Nelle acque di Barcellona, nel weekend, il defender Team New Zealand affronta Britannia, appuntamento in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

LA GUIDA TV AL SUPER WEEKEND IN DIRETTA SU SKY SPORT E IN STREAMING SU NOW

Sabato 19 ottobre inizia presto per gli appassionati di MotoGP con il GP dell’Australia, dalle 01.05 le prove libere 2 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, seguite alle 01.45 dalle qualifiche e, alle 06.00, dalla Sprint. A partire dalle 13.30, il pomeriggio si anima con il Golf (Andalucia Masters, 3a giornata su Sky Sport Golf), la Premier League (Tottenham-West Ham su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e il rugby (Zebre-Lions su Sky Sport Arena).

Alle 14.00, la quinta giornata dell’America’s Cup prende il via su Sky Sport America’s Cup, mentre la Bundesliga propone Bayer Leverkusen-Eintracht alle 15.30 su Sky Sport Arena. La Premier League prosegue con tre incontri alle 16.00: Fulham-Aston Villa su Sky Sport Calcio, Manchester United-Brentford su Sky Sport Uno e Newcastle-Brighton su Sky Sport 257. Alle 18.30, Bournemouth-Arsenal è su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, mentre in Bundesliga si sfidano Bayern Monaco e Stoccarda su Sky Sport Calcio.

Sempre alle 18.30, il tennis con la finale per il terzo posto del Six Kings Slam su Sky Sport Tennis.La serata continua alle 20.00 con la finale 1^/2^ posto del Six Kings Slam, il Gran Premio degli Stati Uniti Sprint di Formula 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, e il rugby con Dragons-Benetton Treviso alle 20.35 su Sky Sport Arena. Alle 20.45, Juventus-Lazio sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, mentre a mezzanotte chiudono le qualifiche del GP degli Stati Uniti di Formula 1 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Domenica 20 ottobre, alle 05.00, si conclude il GP dell’Australia con la gara su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Alle 08.15, si tiene la Rome Half Marathon 2024, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. Il tennis sarà protagonista alle 11.00 con la finale del WTA500 Ningbo su Sky Sport Tennis, seguita dalla quarta giornata dell’Andalucia Masters di Golf su Sky Sport Golf. A mezzogiorno, l’ATP250 Almaty Finale sarà su Sky Sport Tennis, mentre il Rally entra nel vivo con lo Stage 5 alle 12.55 su Sky Sport Formula 1. Alle 14.00, il SuperBike Round di Spagna Race 2 sarà su Sky Sport MotoGP.

Alle 15.00, su Sky Sport Calcio, ci sarà la Diretta Gol Serie C e, nello stesso momento, l’ATP250 Stoccolma Finale su Sky Sport Tennis. Il pomeriggio tennistico prosegue alle 16.30 con la finale dell'ATP250 Anversa su Sky Sport Tennis, mentre alle 15.00 scendono in campo Wolverhampton e Manchester City in Premier League su Sky Sport Arena. Alle 17.30, Liverpool-Chelsea è l'evento clou della Premier League su Sky Sport Uno, mentre la Bundesliga offre Wolfsburg-Werder Brema su Sky Sport Arena. Sempre alle 17.30, la Serie C vede affrontarsi Padova e Feralpisalò su Sky Sport 252. Alle 18.00, in Serie A, Cagliari sfida Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, seguita da Crotone-Taranto alle 19.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport 257. La giornata si conclude con il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 alle 21.00 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K

SABATO 19 OTTOBRE



ore 01.05: GP dell’Australia, Prove libere 2 Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ore 01.45: GP dell’Australia, Qualifiche su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ore 06.00: GP dell’Australia, Sprint su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ore 13.30: Golf, Andalucia Masters, 3a giornata su Sky Sport Golf

su Sky Sport Golf ore 13.30: Tottenham-West Ham su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K ore 13.30: Rugby, Zebre-Lions su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 14.00: America’s Cup, 5a giornata Round 9 & 10 su Sky Sport America’s Cup

Round 9 & 10 su Sky Sport America’s Cup ore 15.30: Bundesliga, Bayer Leverkusen-Eintracht su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 16.00: Premier League, Fulham-Aston Villa su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 16.00: Premier League, Manchester United-Brentford su Sky Sport Uno

su Sky Sport Uno ore 16.00: Premier League, Newcastle-Brighton su Sky Sport 257

su Sky Sport 257 ore 18.30: Premier League, Bournemouth-Arsenal Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 18.30: Bundesliga, Bayern Monaco-Stoccarda su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 18.30: Tennis, Six Kings Slam, Finale 3^/4^Posto su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 20.00: Tennis, Six Kings Slam, Finale 1^/2^ Posto su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 20.00: Gran Premio degli Stati Uniti, Sprint su Sky Sport F1, Sky Sport Uno

su Sky Sport F1, Sky Sport Uno ore 20.35: Rugby, Dragons-Benetton Treviso su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 20.45: Juventus-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 24.00: GP degli Stati Uniti, Qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

DOMENICA 20 OTTOBRE: