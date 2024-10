I Tre Moschettieri - Milady: Prima TV su Sky e NOW con Vincent Cassel e Eva Green

Arriva in prima TV su Sky il secondo capitolo del nuovo, spettacolare adattamento dell’immortale romanzo di Alexandre Dumas I TRE MOSCHETTIERI – MILADY, in onda lunedì 21 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Adventure), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Ne I TRE MOSCHETTIERI – MILADY proseguono le avventure dei personaggi nati dalla penna di Dumas grazie a Vincent Cassel nel ruolo di Athos, François Civil in quello dell’impavido D’Artagnan, Romain Duris in quello del misterioso Aramis, Pio Marmaï come il prorompente Porthos, Louis Garrel veste i panni regali di Luigi XIII ed Eva Green presta il volto alla tanto fatale quanto seducente Milady.

SINOSSI - Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan. In una frenetica ricerca per salvarla, il giovane moschettiere è costretto a unire le sue forze con quelle della misteriosa Milady de Winter. Mentre il Re è in balia del Cardinale Richelieu, D’Artagnan e i Moschettieri sono l’ultimo baluardo prima del caos. Ma, con la Francia che rischia di essere messa a ferro e fuoco, il destino li porterà davanti a una scelta: sacrificheranno coloro che amano per portare a termine la loro missione?

SKY CINEMA ADVENTURE - Da sabato 19 a venerdì 25 ottobre, Sky Cinema Collection diventa SKY CINEMA ADVENTURE e propone un concentrato di emozioni straordinarie al fianco di viaggiatori, eroi fantastici e valorosi uomini moderni e del passato, con una selezione dei migliori film d’avventura. Il canale propone più di 40 titoli, tra cui laprima visione I TRE MOSCHETTIERI – MILADY e il primo capitolo della saga, I TRE MOSCHETTIERI - D’ARTAGNAN; saranno presenti inoltre altri celebri adattamenti del romanzo di Dumas come la saga diretta da Giovanni Veronesi, MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE e TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo, e la rilettura in chiave “steampunk” di Paul W.S. Anderson, I TRE MOSCHETTIERI con Logan Lerman, Milla Jovovich e Orlando Bloom.

Tra gli altri titoli in programmazione: la saga di Indiana Jones diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas (I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA, INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO, INDIANA JONES E L’ULTIMA CROCIATA e INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO); la saga JUMANJI, iniziata nel 1995, con un Robin Williams intrappolato nei pericolosi labirinti del gioco da tavolo, e ripresa nel 2017 e 2019 con i sequel JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA e JUMANJI – THE NEXT LEVEL con Dwayne Johnson e Kevin Hart. Non mancheranno i cult per tutta la famiglia: I GOONIES, diretto da Richard Donner, e interpretato dai volti ancora giovanissimi di Sean Astin e Josh Brolin; e il film vincitore di 3 Oscar® e 2 Golden Globe, E.T. firmato da Steven Spielberg.

Infine, alcuni capisaldi del genere: LA MUMMIA, con protagonista l’attore premio Oscar® Brendan Fraser; il reboot da 3 Oscar®, firmato Peter Jackson, KING KONG con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody; e gli adattamenti dalla narrativa d’avventura: VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA con Dwayne Johnson e Michael Caine; il kolossal di Ron Howard HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK con Chris Hemsworth; e THE LEGEND OF TARZAN, con Alexander Skarsgård, nei panni dell’uomo della giungla, e Margot Robbie in quelli dell’amata Jane.

I TRE MOSCHETTIERI – MILADY, lunedì 21 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (alle 21:45 anche su Sky Cinema Adventure), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

