Sky lancia Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: il nuovo show con Fabio Caressa

Sky annuncia l’arrivo di un nuovo show, Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Il titolo, primo adattamento italiano del format internazionale Tempting Fortune – premiato tra i migliori titoli internazionali degli ultimi anni, con all’attivo edizioni oltreoceano e in Europa (tra cui UK, dove a breve debutterà la seconda stagione) – fa il suo ingresso tra i grandi show d’intrattenimento dell’offerta Sky e arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW

Alla conduzione ci sarà Fabio Caressa, amatissimo volto Sky, qui al suo esordio assoluto nella conduzione di un format d’intrattenimento. Ed è proprio lui ad annunciare sui social, con un video direttamente dal “set”, l’arrivo di questo nuovo show Sky Original, prodotto da Blu Yazmine, del quale sono in corso in questi giorni le riprese nella giungla malese.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è uno strategy game e un esperimento sociale inedito, il cui meccanismo prevede che dodici persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, vengano riunite in un luogo remoto e selvaggio dalle condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali lontane da quelle di origine e talvolta estreme.

Qui – in un contesto di rigida privazione, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza – dovranno affrontare un impegnativo percorso tra la natura in più tratte, cercando di rimanere unite e di non cedere alle tentazioni irresistibili a cui verranno sottoposte: dovessero non resistere, le conseguenze sarebbero per l’intero gruppo perché il montepremi in palio verrebbe eroso ogniqualvolta dovessero non farcela.

Ciò che rimarrà del jackpot sarà l’obiettivo finale: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.

Le tentazioni avverranno continuamente, potranno essere di qualsiasi natura e portata, coinvolgendo il singolo o l’intero gruppo, e talvolta potranno anche essere “segrete”. Saranno questi meccanismi a generare un inevitabile conflitto tra le scelte e gli obiettivi individuali e quelli collettivi: chi penserà a se stesso e chi al bene del gruppo?

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia:

«Siamo felici di tenere a battesimo “Money Road”, new entry nell’offerta d’intrattenimento Sky, che testimonia la nostra volontà di continuare a sperimentare, investendo su grandi format internazionali su cui apporre la nostra firma con la qualità e l’originalità dello “Sky touch”. In una stagione in cui i nostri flagship show stanno collezionando grandi successi – sono orgogliosa di ricordare il grande lavoro fatto con X Factor e MasterChef fino a Pechino Express, che proprio in queste settimane sta appassionando il nostro pubblico – abbiamo deciso di ampliare l’offerta Sky con un nuovo show, uno dei format più interessanti in circolazione sul mercato internazionale, aggiungendo un tassello del tutto inedito. Uno strategy game che è un vero e proprio esperimento sociale in cui saranno le dinamiche individuali e di gruppo a muovere gli ingranaggi, chiamando in causa la forza di volontà, l’ambizione, l’altruismo. E abbiamo voluto fortemente alla guida di questa spedizione Fabio Caressa, già voce e volto iconico dello sport di Sky, ma anche un grande intrattenitore, curioso, empatico e ironico, perfetto per questo progetto. Non vediamo l'ora di dare il via, con Fabio e con tutta la produzione Blu Yazmine, a questo nuovo show che ci auguriamo possa coinvolgere e appassionare il pubblico».

Ilaria Dallatana, CEO Blu Yazmine:

«Siamo entusiasti di intraprendere insieme a Sky questa nuova avventura editoriale e produttiva. “Money Road” è un innovativo esperimento sociale in formato reality, che mette in luce il rapporto tra individuo e collettività e la capacità del singolo di resistere alle continue tentazioni per il bene comune. Per Blu Yazmine rappresenta una sfida produttiva estremamente stimolante, grazie all'essere un'idea completamente inedita».

Il conduttore Fabio Caressa:

«Sono molto contento ed emozionato per questa nuova esperienza, per me assolutamente inedita. Questo esperimento sociale si prospetta interessante e divertente, perché permetterà al pubblico di identificarsi con i partecipanti e le loro scelte: come si comportano le persone in gruppo? Come riescono a mettere insieme le necessità individuali e quelle collettive? Questa è una dinamica che mi interessa molto, perché è un po' quello che succede nello spogliatoio di una squadra di calcio. So per esperienza, avendo partecipato a Pechino Express, che quando sei in difficoltà, in una condizione di stanchezza e di privazione, resistere alle tentazioni è complesso. Per questo spero che il pubblico si appassioni a "Money Road" tanto quanto io mi sto divertendo a girarlo proprio in questi giorni».