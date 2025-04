Pechino Express, si infiamma la gara: Elettra Lamborghini e il suo malus leopardato ribaltano tutto

Lo straordinario ed estenuante viaggio di Pechino Express “Fino al tetto del mondo” taglia il traguardo di metà percorso e diventa imprevedibile. La gara si è ufficialmente infiammata con rivalità dirette e strategie dichiarate (ma anche con sgambetti più o meno dolorosi), e per il conduttore Costantino della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru guidare i viaggiatori significa anche tenere a bada la loro determinazione. Ieri una nuova lunghissima tappa - 374 km da Sukhothai a Chiang Mai – vissuta con lo spauracchio di veder sventolare la bandiera leopardata di Elettra Lamborghini, divertentissimo e imprevedibile malus di puntata. Al giro di boa un altro verdetto che ha sorpreso tutti: se il primo posto dei Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi quasi non è più una novità, a sorprendere sono state le due coppie a rischio eliminazione – i Magici Jey e Checco Lillo e le Sorelle Samanta e Debora Togni – apparse tra le più in forma nelle ultime tappe. Jury e Antonio hanno candidato all’eliminazione i fratelli Lillo e la busta nera non ha dato loro scampo: la tappa era eliminatoria e i due si son dovuti subito imbarcare sul volo di ritorno per l’Italia.

La quinta tappa di Pechino Express, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia in onda su Sky Uno e disponibile anche su NOW, ha confermato l’affetto del pubblico registrando una total audience di 509mila spettatori con uno share del 2,3%, supportato da 851mila contatti tv e un’ottima permanenza del 58%. Ancora più significativo il dato sui sette giorni: 1.271.000 spettatori complessivi, più del doppio rispetto alla prima messa in onda.

Anche sui social il programma ha dominato il prime time, risultando il contenuto televisivo più discusso della serata, con 105mila interazioni secondo la rilevazione Linear della Social TV Audience e oltre 123mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, dati entrambi in crescita del +126% rispetto alla settimana precedente (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Nella tappa ambientata a Sukhothai, culla storica della Thailandia, le Sorelle, forti della vittoria precedente, hanno assegnato un “malus canterino” a base di Elettra Lamborghini e della sua bandiera leopardata: ogni volta che veniva sventolata, la coppia designata doveva radunare sei persone e ballare "Pistolero". La bandiera è finita agli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, che hanno anche ricevuto una bici per bambini come mezzo di trasporto, scelta che ha penalizzato anche i Magici, mentre i Complici hanno dovuto condividere una sola bici. A decidere la distribuzione dei mezzi, oltre al malus, sono state proprio Samanta e Debora, ovvero le Sorelle. Le Atlantiche (Ivana Mrázová e Giaele De Donà) hanno pedalato su tricicli, mentre i Cineasti (Nathalie Guetta e Vito Bucci) e i Medagliati sono partiti con biciclette più comode. Nella prima missione, dedicata all’apprendimento di parole thailandesi tra templi sacri, gli Estetici hanno creato scompiglio rubando le bici alle Atlantiche e ai Cineasti, scatenando le proteste generali e guadagnandosi una penalità doppia nel successivo ballo “Pistolero” (12 locals coinvolti). La serata si è chiusa con Elettra Lamborghini ospite delle Atlantiche.

Il giorno seguente ha riservato una colazione al curry di rane, con penalità di 10 minuti per chi non riusciva a finire il piatto. In palio, un vantaggio importante al Libro Rosso di Wat Chang Rai: i Medagliati hanno conquistato di nuovo l’oro, mentre gli ultimi classificati – i Magici – sono finiti al ballottaggio. Come “punizione”, i due fratelli hanno dovuto preparare il terreno per la missione successiva delle altre coppie al Thai Elephant Conservation Center, impegnandosi nella raccolta e movimentazione degli escrementi degli elefanti, materia prima per la produzione della celebre carta riciclata dallo sterco. Le altre coppie, tra ceste da riempire e cibo da preparare per i pachidermi, hanno partecipato attivamente. Qui Estetici e Complici hanno affrontato un’altra penalità: indossare unghie tradizionali lunghe 15 cm, elemento che ha reso ancora più complicata la prova.

La corsa è poi proseguita verso il suggestivo tempio di Doi Suthep a Chiang Mai, con i concorrenti impegnati a salire tutti i 306 scalini che portano al santuario. Al Tappeto Rosso, hanno tagliato il traguardo per primi i Medagliati, seguiti da Complici, Atlantiche, Cineasti (con Nathalie dolorante per una storta), ed Estetici. A rischio eliminazione i Magici e, a sorpresa, le Sorelle, indicate dai Medagliati. La busta nera ha sancito che la tappa era eliminatoria, decretando l’uscita definitiva dei Magici, Jey e Checco.

La settimana prossima, giovedì 10 aprile sempre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, riprenderà la gara più sorprendente e avventurosa con nuove sfide che metteranno a dura prova la resistenza fisica e mentale delle sei coppie rimaste in gioco a Pechino Express. Chi riuscirà a continuare l’esplorazione della Thailandia e potrà puntare direttamente al Nepal?

PARTNER - RTL 102.5 è radio ufficiale di Pechino Express. WeRoad torna a Pechino Express come travel partner ufficiale. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Sustenium – Menarini, Samsung Electronics Italia, WeRoad, Skechers, Vivident Xylit, Saikebon.

PECHINO EXPRESS – FINO AL TETTO DEL MONDO

Dal 6 marzo ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW,

sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

SOCIAL

Hashtag ufficiale #PechinoExpress

#PechinoExpress Sito pechinoexpress.sky.it

pechinoexpress.sky.it Instagram @pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit

@pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit Facebook @PechinoExpress | @skyitalia | @NOWTVIt

@PechinoExpress | @skyitalia | @NOWTVIt Twitter @PechinoExpress | @SkyItalia | @NOWTV_It

@PechinoExpress | @SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @PechinoExpress | @SkyItalia | @now_ita

@PechinoExpress | @SkyItalia | @now_ita YouTube @PechinoExpress | @SkyItalia



Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive