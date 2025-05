Una domenica da incorniciare per Sky Sport con ascolti eccezionali per F1, Tennis e Serie A

Super ascolti* per la domenica di grande sport su Sky e in streaming su NOW con il tennis, i motori e il calcio.

Sono stati 1 milione 129 mila gli spettatori medi perla finale degli Internazionali d’Italia a Roma tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz -dalle 17.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - con 1 milione 987 mila contatti unici e l’8,7% di share TV. Il match vinto dallo spagnolo – miglior ascolto stagionale e quinto di sempre per una partita di tennis su Sky - ha chiuso la miglior edizione di sempre per il torneo romano nella Casa dello Sport, che ha visto anche Jasmine Paolini assoluta protagonista con due titoli conquistate sulla terra rossa del Foro Italico. Domenica, la finale di doppio con Sara Errani – dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - è stata vista da 528 mila spettatori e 1 milione 345 mila contatti unici, con il 4,26% di Share TV, mentre la finale del singolare contro Coco Gauff – sabato dalle 17 su Sky Sport Tennis - ha mediato 518 mila spettatori e 1,1 milioni di contatti unici, con il 5,1% di Share TV.

Nella domenica non stop di Sky, anche la F1 con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. L’avvincente gara sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola – dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in chiaro su TV8 – ha fatto registrare 3 milioni 124 mila spettatori medi e 5 milioni 750 mila di contatti unici, con il 24,7% di Share TV. In particolare, Il GP è stato seguito da 1 milione 129 mila spettatori medi su Sky con 2 milioni 103 mila contatti unici e l’8,9% di share TV e. Su TV8 sono stati 1 milione 995 mila gli spettatori medi con 3 milioni 751 mila contatti unici e il 15,8% di share TV.

Domenica sera all’insegna della Serie A, con Inter-Lazio, Fiorentina-Bologna e Lecce-Torino - dalle 20.45 rispettivamente su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; Sky Sport 252; Sky Sport 253 e in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio – hanno mediato 736 mila spettatori e 1,6 milioni di contatti unici, con il 4% di Share TV. Ottimi dati anche per Sky Calcio Club, con Fabio Caressa e i suoi ospiti che hanno registrato 421 mila spettatori medi.

La super domenica di Sky ha raccolto grandi numeri anche sui canali digital. Su skysport.it 1,8 milioni di utenti unici, con 7 milioni di page views e 1,8 milioni di video views. Sui canali social, invece, 3 milioni di engagement con ben 14 milioni di video views. Per quanto riguarda la social TV audience, invece, 1,4 milioni per il tennis, 2,1 milioni per la F1 e 1,6 milioni per la Serie A

* I dati non includono le visioni su Sky Go

