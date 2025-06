🎭 Sky Inclusion Days 2025! 🌟 | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano su Sky TG24 e Sky Sport 251

Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il presente per guardare al futuro di una società più consapevole, realmente inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Con questo spirito Sky Italia organizza due giorni di incontri e approfondimenti che il 3 e 4 giugno vedranno il Teatro Dal Verme di Milano trasformarsi in un set d’eccezione, dove si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport, fino alla scienza e alla tecnologia.

In particolare, la giornata del 3 giugno sarà dedicata agli Sky Inclusion Days, con il patrocinio del Comune di Milano. La terza edizione dell’evento Sky è dedicata ai valori del rispetto e della collaborazione e a promuovere l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. Un invito ad accettare le diversità come un valore.

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, dichiara:

“Gli Sky Inclusion Days, arrivati alla terza edizione, nascono per creare uno spazio autentico di confronto, per una cultura del dialogo e dell’inclusione. Raccontare e ascoltare storie vere è il modo più efficace per trasformare in azioni concrete i valori che guidano ogni giorno il nostro lavoro in Sky. Per questo usiamo la forza della nostra voce e la nostra capacità di coinvolgere per valorizzare tutte le diversità che caratterizzano il nostro Paese, siano esse culturali, sociali, etniche, religiose e perché no, anche culinarie! E lo facciamo senza affidarci a stereotipi ma con serietà e cura. Così come, allo stesso modo, affrontiamo sin dal primo giorno i temi da sempre nel Dna della nostra azienda: l’informazione, lo sport e l’intrattenimento”.

A partire dalle 10.00, il tema verrà affrontato in moltissimi ambiti in compagnia degli ospiti presenti, tra cui: Sabrina Barnabei, Giorgio Minisini e Arianna Sacripante, rispettivamente allenatrice e nuotatori artistici – Progetto Filippide; lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese; il rapper e attivista Brazzo; l’attrice, regista e sceneggiatrice Valeria Bruni Tedeschi; il fondatore e presidente dell’associazione Kayrós, Don Claudio Burgio; la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica FIGC, Federica Cappelletti; lo stand up comedian Daniele Gattano; la calciatrice Alia Guagni; la campionessa olimpica e mondiale di canoa Josefa Idem; la scrittrice Camilla Mancini;il presidente di Take Group, Marco Di Marco; la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor Mimì; la canoista Giorgia Minzoni; l’alpinista,pilota di elicottero e autore, Simone Moro;il presidente di Fondazione Bullone Bill Niada;l’assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici e Generali del Comune di Milano Gaia Romani; il campione del mondo di nuoto Matteo Rivolta; la campionessa paralimpica e mondiale, Ambra Sabatini;il professore di fisica, Vincenzo Schettini; l’attrice e comica salita alla ribalta con GialappaShow Giulia Vecchio; la presidente di Fondazione Diversity, Francesca Vecchioni; l’ex calciatore e campione del mondo Gianluca Zambrotta e una rappresentanza di giocatori e dirigenti dell’Aquila Basket Trento.

Alle 18.30, uno speciale momento con Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 e reduce dal grande successo all’Eurovision Song Contest. Un appuntamento per celebrare l’unicità di ogni percorso e il valore della diversità come forza per realizzare i propri sogni.

La serata del 3 giugno sarà invece un viaggio nel mondo della comicità. Alle 21.00 saliranno sul palco Federico Basso, Nuzzo e Di Biase, Stefano Rapone e Luca Ravenna per ‘Stories di comicità’. Una serata alla scoperta del dietro le quinte della stand up comedy. Racconti, ricordi e aneddoti con alcuni dei più prestigiosi protagonisti della scena italiana, intervistati dal vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci.

Tutti gli appuntamenti di entrambe le giornate saranno trasmessi in diretta sul canale 501 – Sky TG24 Primo Piano – e sul canale 251 di Sky Sport, con finestre live anche sul canale 500 di Sky TG24, il tutto anche in streaming su skytg24.it. Il programma aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni per registrarsi e partecipare gratuitamente sono disponibili su tg24.sky.it.

Sky TG24 Live In Milano si avvale delle partnership con: Asacert - Assessment & Certification, Banco BPM S.p.A, Confcommercio, Edison, Gewiss, Google Cloud, Candiolo - Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, la Rinascente S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Quaglia Antica Distilleria dal 1890, UBER ITALY S.R.L, Valore D e con il supporto non condizionato di Novo Nordisk. - Radio media partner: RTL 102.5 - Media partner: Urban Vision

IL PROGRAMMA DI SKY INCLUSION DAYS 2025

in diretta su Sky TG24 Primo Piano canale 501 e Sky Sport 251

Martedì 3 giugno | Ore 10.00

Apertura - Sky Inclusion Days 2025

Sarah Varetto EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia

Gaia Romani , Assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici e Generali del Comune di Milano





EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia , Assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici e Generali del Comune di Milano L'inclusione che ci piace

Vincenzo Schettini ,Prof. di Fisica

Bullone, Briganti e B.Liver: fare impresa per andare oltre le difficoltà

Bill Niada , Presidente fondazione “Il Bullone”





,Prof. di Fisica , Presidente fondazione “Il Bullone” Libera di essere me

Camilla Mancini , scrittrice

intervista di Roberta Scorranese , Giornalista Corriere della Sera





, scrittrice intervista di , Giornalista Corriere della Sera Note di libertà: la magia del nuoto artistico

Giorgio Minisini Campione del Mondo di Nuoto Artistico

Arianna Sacripante Nuotatrice artistica

Sabrina Bernabei Allenatrice Progetto Filippide

modera Ilenia Moracci , PR Content Comms and Events Director Sky Italia





Campione del Mondo di Nuoto Artistico Nuotatrice artistica Allenatrice Progetto Filippide modera , PR Content Comms and Events Director Sky Italia Parità di genere e inclusione: quando il lavoro fa la differenza

Barbara Terenghi , Direttrice Sostenibilità di Edison

Scilla Signa, Fondatrice Hackher modera Alberto Giuffrè , Sky TG 24





, Direttrice Sostenibilità di Edison Fondatrice Hackher modera , Sky TG 24 Volere è potere

Brazzo rapper e attivista

intervista di Roberta Noè giornalista Sky Sport





rapper e attivista intervista di giornalista Sky Sport Dove osano le aquile

Massimo Komatz, direttore di AquiLab

Andres "Toto" Forray, giocatore Aquila Basket Trento

Raffaele Gregori , InSuperAbili Giudicarie Basket

Modera Dalila Setti , Giornalista Sky Sport





direttore di AquiLab giocatore Aquila Basket Trento , InSuperAbili Giudicarie Basket Modera , Giornalista Sky Sport I valori dello sport

Gianluca Zambrotta ,ex calciatore e campione del mondo

Federico Ferri , direttore Sky Sport

modera Sarah Varetto





,ex calciatore e campione del mondo , direttore Sky Sport modera Sky Up The Edit

Premiazione delle scuole vincitrici del progetto scolastico Sky Up

Giuseppe De Bellis, direttore Sky TG24

Federico Ferri, direttore Sky Sport

Sarah Varetto, EVP Comms Inclusion & Bigger Picture Sky Italia





delle scuole vincitrici del progetto scolastico direttore Sky TG24 direttore Sky Sport EVP Comms Inclusion & Bigger Picture Sky Italia Mimì

Mimì Caruso cantante vincitrice di X Factor 2024

intervista di Sarah Varetto

Ore 14.30

Gli ottomila al chiodo: la fatica, la cima, il sogno

Simone Moro , Alpinista, pilota di elicottero, autore

intervista di Fulvio Giuliani , Giornalista RTL 102.5





, Alpinista, pilota di elicottero, autore intervista di , Giornalista RTL 102.5 A un metro dal traguardo

Ambra Sabatini Campionessa paralimpica e mondiale

intervista di Giovanni Bruno editorialista Sky Sport





Campionessa paralimpica e mondiale intervista di editorialista Sky Sport Work in progress: il lavoro per tutti

Marina Calderone , Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali

Francesca Manili Pessina , EVP People Sky Italia

Matteo Rivolta , Campione del mondo di nuoto

modera Sarah Varetto , EVP Comms Inclusion & Bigger Picture





, Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali , EVP People Sky Italia , Campione del mondo di nuoto modera , EVP Comms Inclusion & Bigger Picture Tutto il fiato che serve: la forza delle donne nello sport

Josefa Idem , Campionessa olimpica

Giorgia Minzoni , Canoista

modera Federica Lodi , giornalista Sky Sport





, Campionessa olimpica , Canoista modera , giornalista Sky Sport Vocabolario ragionato per tempi complicati

Marco Di Marco ,Fondatore dell'Osservatorio del Linguaggio Consapevole

intervista di Alessio Viola , giornalista Sky TG24





,Fondatore dell'Osservatorio del Linguaggio Consapevole intervista di , giornalista Sky TG24 Siamo alle comiche

Giulia Vecchio , Attrice e comica

intervista di Alessio Viola , giornalista Sky TG24





, Attrice e comica intervista di , giornalista Sky TG24 Il lavoro in carcere: una storia di rinascita

Don Claudio Burgio , fondatore e presidente dell'associazione Kayros

Barbara Cavaleri , EVP Operations & Finance Sky Italia

Federica Dellacasa , Officina dell'Abitare

Elisabetta Ponzone , presidente Cooperativa sociale Officina dell'Abitare

modera Davide Parozzi , Giornalista Avvenire





, fondatore e presidente dell'associazione Kayros , EVP Operations & Finance Sky Italia , Officina dell'Abitare , presidente Cooperativa sociale Officina dell'Abitare modera , Giornalista Avvenire Il movimento che sta rivoluzionando lo sport

Federica Cappelletti , Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica FIGC

Alia Guagni , Calciatrice

modera Mario Giunta ,giornalista Sky Sport





, Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica FIGC , Calciatrice modera ,giornalista Sky Sport Diversifind, è l'ora del talento

Francesca Vecchioni, Presidente Fondazione DiversityLab

con Pasquale Quaranta , Diversity Editor Gruppo Gedi





Presidente Fondazione DiversityLab con , Diversity Editor Gruppo Gedi Stand Up

Daniele Gattano , Stand Up Comedian





, Stand Up Comedian incontro con Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Bruni Tedeschi Attrice, regista e sceneggiatrice

intervista di Mattia Carzaniga , Rolling Stone





Attrice, regista e sceneggiatrice intervista di , Rolling Stone La cucina è un palcoscenico: 4 Ristoranti per scoprire l'Italia

Alessandro Borghese , Chef, conduttore televisivo e imprenditore

Antonella D'Errico , EVP Content Sky Italia

modera Sarah Varetto





, Chef, conduttore televisivo e imprenditore , EVP Content Sky Italia modera Intervento dell'Amministratore Delegato di Sky Italia Andrea Duilio





Volevo essere un duro

Lucio Corsi, Cantautore

intervista di Vera Spadini, giornalista Sky Sport

Ore 21.15

Stories di comicità

Una serata alla scoperta della formula della comicità e del dietro le quinte della stand up comedian con Federico Basso, Nuzzo e Di Biase, Stefano Rapone e Luca Ravenna.

