UEFA Nations League Finals 2025 in diretta su Sky, in chiaro TV8 / Cielo e in streaming su NOW

Grazie a un accordo con UEFA, si arricchisce così l’offerta di calcio internazionale nella Casa dello Sport, con oltre 200 sfide tra le Nazionali europee visibili su Sky e in streaming su NOW.

NATIONS LEAGUE– Si torna in campo per le Finals dell’edizione 2024/2025 della UEFA Nations League, che si svolgerà in Germania dal 4 all’8 giugno. Si parte conla prima semifinale tra Germania e Portogallo, in programma mercoledì 4 giugno alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Giovedì la seconda semifinale tra Spagna e Francia,sempre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Finali previste domenica 8 giugno.

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY E IN STREAMING SU NOW

UEFA NATIONS LEAGUE FINALS

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO

Ore 21 GERMANIA vs PORTOGALLO

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno 201 e Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo

bordocampo Niccolò Omini

GIOVEDÌ 5 GIUGNO