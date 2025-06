Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Aragon, Rally Italia Sardegna, MXGP Lettonia

Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale, il WRC in Italia e l’MXGP.

MOTOMONDIALE IN SPAGNA – Il Motomondiale ritorna nella penisola iberica per il Gran Premio di Aragon. Giovedì 5 giugno la conferenza stampa piloti dalle 16, anticipazione dei primi giri in pista previsti per venerdì a partire dalle 8.55 con la Moto3.Prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di libere, le qualifiche, con la MotoGP che parte alle 10.45,mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.

Il fine settimana spagnolo sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

WRC E MXGP – Nel fine settimana anche il WRC con il Rally Italia Sardegna, il grande appuntamento sugli sterrati dell’Isola da vivere su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Appuntamento a partire da sabato, con la prima tv stage alle 9. Più tardi, alle 15, tv stage 2, mentre domenica mattina, alle 8.30, la tv stage numero 3. Nel primo pomeriggio, alle 13, la quarta e ultima tappa. Si vola in Lettonia per l’undicesimo appuntamento stagionale dell’MXGP. Doppio appuntamento domenica su Sky Sport Arena e NOW: alle 13 scatta gara 1, mente alle 16 sarà il momento di Gara 2.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: GP DI ARAGON

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 5 GIUGNO 2025

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

VENERDI 6 GIUGNO 2025

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 7 GIUGNO 2025

Ore 8.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

DOMENICA 8 GIUGNO 2025

Ore 9.35: MotoGP - Warm Up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

WRC: IL RALLY ITALIA SARDEGNA

LIVE SU SKY SPORT MAX E NOW

SABATO 7 GIUGNO 2025

Ore 9: TV Live Stage 1

Ore 15: TV Live Stage 2

DOMENICA 8 GIUGNO 2025

Ore 8.30: TV Live Stage 3

Ore 16: TV Live Stage 4

MXGP: ROUND LETTONIA

LIVE SU SKY SPORT ARENA E NOW

DOMENICA 8 GIUGNO 2025

Ore 13: Gara 1

Ore 16: Gara 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 7 GIUGNO 2025

ore 10:50 Motori Gp Aragon Motogp Qualifiche 07/06/2025 DIRETTA

ore 11:50 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 12:05 Motori Paddock Pass DIRETTA

ore 12:20 Motori Social Media Rider Ep. 5

ore 12:35 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 12:50 Motori Gp Aragon Moto3 Qualifiche 07/06/2025 DIRETTA

ore 13:45 Motori Gp Aragon Moto2 Qualifiche 07/06/2025 DIRETTA

ore 14:30 Motori Paddock Live Sprint 2025 07/06/2025 DIRETTA

ore 15:00 Motori Moto Gp 2025 Gp Aragon Motogp Sprint 07/06/2025 DIRETTA

ore 15:45 Motori Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 8 GIUGNO 2025

ore 13:30 Motori MotoGP Paddock Live

ore 14:00 Motori Pre Gara Moto3

ore 14:05 Motori Gp Aragon '25 Moto3 Gara 08/06/2025

ore 14:45 Motori Podio Gara Moto3

ore 15:00 Motori Paddock Live

ore 15:15 Motori Pre Gara Moto2

ore 15:20 Motori Gp Aragon '25 Moto] Gara 08/06/2025

ore 16:05 Motori Podio Gara Moto2

ore 16:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara 2025 08/06/2025

ore 16:30 Motori MotoGP Grid

ore 17:00 Motori Pre Gara Motogp

ore 17:05 Motori Gp Aragon '25 Motogp Gara 08/06/2025

ore 17:50 Motori Podio Gara Motogp

ore 18:00 Motori MotoGP Zona Rossa









