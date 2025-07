Sky Sport Motori Weekend | F1 Regno Unito Silverstone, ERC Italia Roma, Indycar 200 Mid-Ohio

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, ERC e Indycar.

F1 A SILVERSTONE – Da giovedì 3 a domenica 6 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con un nuovo appuntamento del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di Gran Bretagna sul leggendario circuito di Silverstone,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, sempre alle 16, al via la gara. Nel weekend inglese, in pista anche F2 e F3.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

NON SOLO F1 – Nel fine settimana motoristico di Sky Sport grande appuntamento con l’European Rally Championship che sbarca in Italia per l’attesissimo Rally di Roma Capitale. Domenica, su Sky Sport Max e NOW, alle 11 la prima TV stage, mentre alle 17 si torna su strada per la seconda TV stage.

Appuntamento motoristico anche oltreoceano, conl’NTT Indycar Series che vola a Lexington per l’Indy 200 at Mid-Ohio. Semaforo verde del decimo appuntamento stagionale alle 19.15 su Sky Sport 256 e NOW e, dalle 20.15, anche su Sky Sport F1 e NOW.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DI GRAN BRETAGNA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 3 LUGLIO 2025

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 4 LUGLIO 2025

Ore 09.40: F3 – Prove Libere

Ore 10.55: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 - Qualifiche

Ore 15.50: F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 5 LUGLIO 2025

Ore 10.10: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 6 LUGLIO 2025

Ore 10.25: F3 – Feature Race

Ore 12: F2 – Feature Race

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Gara

Ore 18: Paddock Live Post-Gara

Ore 18.30: Debriefing

Ore 19: Notebook

Ore 19.15: Race Anatomy

ERC: IL RALLY DI ROMA CAPITALE

LIVE SU SKY SPORT MAX E NOW

DOMENICA 6 LUGLIO 2025

Ore 11: TV Stage 1

Ore 17: TV Stage 2

INDYCAR: INDY 200 AT MID OHIO

SU SKY SPORT 256, SKY SPORT F1 E NOW

DOMENICA 6 LUGLIO 2025

Ore 19.15: Indy 200 at Mid Ohio (dalle 20.15 anche su Sky Sport F1 e NOW)

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 5 LUGLIO 2025

ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 18:30 Motori F1 GP Gran Bretagna: Qualifiche

ore 19:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 6 LUGLIO 2025

ore 14:45 Motori F2 Silverstone: Sprint Race

ore 16:00 Motori F2 Silverstone: Feature Race

ore 17:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 19:00 Motori F1 GP Gran Bretagna: Gara

ore 20:45 Motori F1 Podio

ore 21:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara





