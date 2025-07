Wimbledon e il Fenomeno Sinner: un viaggio emotivo con Eleonora Cottarelli di Sky

Raccontare la prima vittoria di un italiano a Wimbledon nel singolare: Eleonora Cottarelli, volto di Sky Sport, ha raccontato a "Doppio Misto PodCast" con Margherita Sciaulino e Francesco Sessa la tanta felicità e trasporto vissuta grazie a Jannik Sinner.

Le due settimane di Wimbledon sono state "pazzesche" per Eleonora, che le ha definite un'esperienza in cui "ogni giornata era più bella di quella prima e meno bella di quella che veniva". Sky ha seguito il torneo da Wimbledon con inviati e anche da Milano, dove è stata creata una saletta Wimbledon, un "piccolo microcosmo" dove la redazione ha vissuto il torneo come una piccola famiglia, condividendo snack e guardando le partite insieme. Cottarelli descrive il lavoro di telecronaca come quello dei giocatori, dipendente dagli eventi in campo, con orari imprevedibili e la necessità di essere sempre pronti all'improvvisazione.

Il Ritorno di Boris Becker e l'Analisi di Sinner - Un momento culminante della seconda settimana è stata la presenza di Boris Becker come "special guest". Cottarelli lo descrive come una persona con una "energia speciale", "estremamente positivo" ed "estremamente divertente", nonostante abbia affrontato situazioni di vita molto particolari e dolorose negli ultimi anni, che racconterà nel suo libro in uscita a settembre. La sua presenza ha offerto "una gioia pazzesca" e si è dimostrato "molto disponibile a raccontarti del tennis, sopratutto della parte mentale del tennis".

Becker, che collabora con Sky da tre anni, aveva notato una peculiarità in Sinner: la sua tendenza a perdere energia nelle esultanze, come il pugnetto, un dettaglio che secondo Becker era un aspetto su cui Sinner doveva lavorare. Questo suggerimento si è rivelato perspicace, poiché Sinner ha evidentemente lavorato su questo aspetto. Questa capacità di Becker di notare dettagli e la sua profonda comprensione del tennis, data la sua esperienza di campione (ha vinto Wimbledon per la prima volta a 17 anni), hanno fornito a Cottarelli una risorsa preziosa, paragonabile ad avere "Alexa" per le informazioni. La sintonia tra Becker e il team di Sky, inclusi Renzo Furlan e Flavia Pennetta, è stata immediata e naturale, senza mesi di prove. Particolarmente complesso è il ruolo del traduttore di Becker, che traduceva dall'italiano all'inglese per lui e poi le sue risposte dall'inglese all'italiano per il pubblico, mentre Cottarelli doveva gestire simultaneamente le due lingue nel suo auricolare.

Passione e Professionalità - Eleonora Cottarelli ha affrontato le critiche mosse ai giornalisti italiani, accusati di essere diventati un "Sinner fan club". Ha difeso la legittimità di tifare per un connazionale che vince Wimbledon, pur sottolineando l'importanza di mantenere obiettività e professionalità. L'obiettivo è bilanciare la felicità e l'emozione con il "giusto filtro" che la situazione richiede. L'emozione era palpabile, con Cottarelli che ha provato persino la "pelle d'oca anche sui polpacci". Cottarelli evidenzia che le critiche costruttive sono ben accette, ma rifiuta i modi aggressivi e la cattiveria spesso presenti sui social media. Ribadisce che il racconto delle imprese di Sinner è "celebrativo ma con la giusta compostezza che richiede questo sport" e con obiettività, riconoscendo anche i meriti degli avversari come Alcaraz.

La Resilienza di Sinner: Il "Tasto Reset" - Uno degli aspetti che ha più stupito Cottarelli di Sinner è stata la sua capacità di dimenticare Parigi e di andare dritto per la sua strada, anche dopo decisioni difficili come i cambiamenti nel suo team. Questa incredibile capacità di Sinner di resettare e ricalibrarsi in un attimo è paragonata a un "tasto reset gigante". È un atleta "molto consapevole e responsabile", che si assume la piena responsabilità delle sue decisioni. Cottarelli lo descrive come "psicologo di se stesso", capace di autoanalizzarsi e trovare soluzioni ai problemi autonomamente. Sinner ha una visione secondo cui "nessuna cosa può essere negativa al 100%", cercando sempre quell'1% di positività anche nelle situazioni più difficili, una capacità innata che ha allenato con una velocità superiore agli altri. Questa sua attitudine si riflette anche nella sua persistenza in allenamento e in partita su gesti tecnici (come le discese a rete) che prima non gli riuscivano, sapendo che alla fine avrebbero fatto la differenza.

Tra Australian Open e Wimbledon: Diverse Emozioni - Eleonora Cottarelli ha confrontato l'esperienza di vivere la vittoria di Sinner all'Australian Open sul posto con quella di Wimbledon, seguita da Milano. L'Australian Open, seppur "pazzesco" e con una "dimensione gigantesca", è stato vissuto con più ansia a causa della necessità di fare collegamenti e guardare le immagini di un monitor esterno, con il rischio di perdersi i momenti decisivi. La vittoria di Wimbledon, invece, è stata "goduta con tranquillità", sapendo di entrare in studio solo dopo le interviste sul campo. Entrambe sono state "esperienze straordinarie".

La Gestione degli Infortuni e il Futuro del "Fenomeno Sinner" - La copertura di un ritiro per infortunio, come quello di Dimitrov a Wimbledon o di Berrettini alle Finals di Torino, è sempre "faticoso" ed emotivamente intenso. In questi momenti, il racconto degli ex giocatori, che hanno vissuto simili esperienze, arricchisce la narrazione, permettendo al pubblico di immedesimarsi. Riguardo al "fenomeno Sinner", la domanda se le sue vittorie diventeranno un'abitudine o continueranno a sorprendere trova una risposta chiara: "ci sorprenderà sempre". Ogni vittoria di Sinner ha una "storia talmente gigante" e unica, rendendo ogni successo "la più bella di sempre". È fondamentale "non dare per scontato" i suoi successi e apprezzare ogni trionfo, senza cadere nella delusione se non dovesse vincere tutti gli Slam. Il percorso di Sinner è una "storia che è in continua crescita, in continua evoluzione, che avrà sempre nuovi protagonisti, però la certezza è che lui c'è".

Eleonora Cottarelli ha concluso esprimendo la sua gioia nel potersi godere appieno questi momenti, nonostante lo stress e la pressione del dietro le quinte televisivo, sperando che l'amore, la passione e l'entusiasmo nel raccontare lo sport arrivino al pubblico. Si prenderà una pausa per le ferie, ma tornerà carica per il 24 Agosto quando su Sky Sport avrà inizio l'ultimo Slam della stagione, lo US Open

