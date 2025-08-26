Champions 2025/26 - Diretta Sky e NOW Playoff Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Tornano le sfide internazionali di qualificazione alla UEFA Champions League 2025/2026 su Sky e in streaming su NOW. Martedì 26 e mercoledì 27 agosto, l’andata dei playoff della massima competizione europea.

Martedì saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon che il prossimo 28 agosto definirà la League Phase della nuova edizione: alle 18:45 Kairt Almaty-Celtic (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW), alle 21 Sturm Graz-Bodoe Glimt (Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254 e NOW) e Pafos-Stella Rossa (Sky Sport 255 e NOW). Mercoledì, sarà la volta alle 18:45 Qarabag-Ferencvaros (Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254 e NOW), alle 21 Bruges-Rangers (Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 255 e NOW) e Copenaghen-Basilea (Sky Sport 256 e NOW).

Mercoledì alle 21 anche Benfica-Fenerbache: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Per gli abbonati Sky, il match sarà disponibile in differita o in sintesi con la telecronaca di Riccardo Gentile.

SORTEGGIO CHAMPIONS – Dopo il debutto della scorsa stagione, la UEFA Champions League è pronta a tornare in campo più avvincente che mai. Saranno quattro le squadre italiane partecipanti: Napoli – al rientro in competizione dopo un anno di assenza -, Inter, Atalanta e Juventus. Primo appuntamento della stagione giovedì 28 agosto, alle 17.45 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, con il sorteggio della League Phase del torneo. Studio speciale condotto da Mario Giunta, affiancato in studio da Paolo Condò e Alessandro Costacurta, per vivere in diretta gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre.

CALCIOMERCATO – Ultima settimana on tour dell’estate 2025 di Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, su Sky e in streaming su NOW. Una vera e propria volata finale, 7 giorni intensi, da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Dopo 8 splendide località, Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo che ha appassionato l’Italia e le sue piazze da nord a sud, isole comprese. In questa settimana, ogni sera, l’Ortea Palace Hotel, a due passi dall’iconico centro storico di Ortigia, sarà il teatro del racconto delle trattative del mercato estivo, insieme ai volti di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale. Calciomercato – L’Originale è promosso dal Siracusa Calcio e dal Comune di Siracusa. Il Main Stage sarà allestito in Riva della Posta, una delle location più suggestive della città, che farà da cornice alle dirette televisive. Sarà possibile assistere alle dirette gratuitamente, fino a esaurimento posti, offrendo ai tifosi e agli appassionati di calcio l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera del calciomercato estivo.

MARTEDÌ 26 AGOSTO 2025

ore 18:45 KAIRAT ALMATY vs CELTIC (and. 0-0) [visibile agli abbonati Sport e/o Calcio]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan

0-0 all'andata. Kazachi per la prima storica qualificazione alla Champions League, dopo due tentaivi. Per il Celtic sarebbe la 4^partecipazione consecutiva.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Luca Mastrorilli

Austriaci sconfitti 5-0 all'andata. Norvegesi a un passo dalla prima storica qualificazione alla Champions League dopo i 3 tentativi del 2021, 2022 e 2024





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone

MERCOLEDÌ 27 AGOSTO 2025

ore 18:45 QARABAG vs FERENCVAROS (and. 3-1) [visibile agli abbonati Sport e/o Calcio]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Gli azeri, vittoriosi per 3-1 all'andata, cercano la seconda storica qualificazione alla Champions dopo 8 anni. Gli ungheresi per tornarci dopo 4 stagioni.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 202 e Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Filippo Benincampi

Per i belgi, vittoriosi 3-1 all'andata, sarebbe la 7^ partecipazione alla Champions League nelle ultime 8 stagioni. Rangers per tornarci dopo 2 stagioni.





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

