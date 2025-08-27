Nuova Numerazione Sky Sport, canale Basket promosso sul 205, Max al 206, Golf al 209
Novità in arrivo per lo sport su Sky, che a partire da oggi 27 Agosto 2025 avrà una nuova mumerazione di canali, a conferma di una programmazione sportiva sempre ricca di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q sul canale Sky Sport 4K (213)
Il viaggio nel "più grande spettacolo del mondo" comincia sul canale 200 con Sky Sport 24, la casa delle notizie sportive h24, aggiornamenti costanti e interviste esclusive. Sul 201 c’è Sky Sport Uno, la vetrina principale di tutti i grandi eventi, mentre sul 202 trova spazio il cuore del pallone con Sky Sport Calcio, che trasmette tre partite a turno della Serie A Enilive in co-esclusiva, tutta la Serie C e una selezione di sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.
Il canale 203 è dedicato al grande tennis con Sky Sport Tennis, che accompagna gli appassionati durante Wimbledon, US Open, ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Sul 204 si conferma Sky Sport Arena, casa di rugby, atletica, volley e Major League Baseball. La novità più attesa arriva al 205, dove debutta Sky Sport Basket, il nuovissimo canale che riunirà il basket italiano, europeo e statunitense in una destinazione unica per gli appassionati. Per le prossime 3 stagioni, infatti la Serie A di basket LBA sbarca su Sky e NOW, con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per giornata dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, su Sky e NOW tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, per la quale Sky ha acquisito anche i diritti per la trasmissione in chiaro. Da fine settembre su Sky e NOW l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove sfide della NBA.
Al 206 c’è Sky Sport Max, pensato per ospitare eventi in contemporanea con una programmazione multisport senza limiti, mentre al 207 e al 208 tornano protagonisti i motori con Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, che offrono in esclusiva la copertura totale di ogni weekend di gara. Il 209 diventa il paradiso del green con Sky Sport Golf, che regala i quattro Major, il DP World Tour, l’Open d’Italia e la Ryder Cup in esclusiva.
La nuova proposta si arricchisce ancora con Sky Sport Legend al 210, un canale speciale che celebra le imprese dei campioni di ieri e di oggi, e con Sky Sport Mix al 211, un contenitore multisport che racchiude emozioni sempre diverse. Infine, dal 251 al 259, i canali dedicati al multisport assicurano che nessun evento vada perso quando il palinsesto esplode di appuntamenti in contemporanea.
- Sky Sport 24 - canale 200 - Tutte le notizie sportive e i grandi approfondimenti su tutti gli sport, 7 giorni su 7, con aggiornamenti continui e interviste esclusive.
Pacchetto: Sport – Calcio
- Sky Sport Uno – canale 201 - Il canale di riferimento di tutti gli eventi sportivi di Sky Sport.
Pacchetto: Sport
- Sky Sport Calcio – canale 202 - La Serie A Enilive: tre partite in co-esclusiva per ogni turno (sabato alle 20.45, domenica alle 18.00 e lunedì alle 20.45*), tutte le partite di Serie C e le migliori sfide di Premier League, Bundesliga, Ligue 1
Pacchetto: Calcio
- Sky Sport Tennis – canale 203 - Sky il Grande Tennis gioca tutto l’anno con un canale interamente dedicato: Sky Sport Tennis. Wimbledon, lo US Open e i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028.
Pacchetto: Sport
- Sky Sport Arena – canale 204 - Il canale del rugby, dell’atletica leggera, della Major League Baseball e del volley.
Pacchetto: Sport
- Sky Sport Basket– canale 205 - Il punto di riferimento per gli appassionati di basket: NBA, EuroLega ed EuroCup, il campionato italiano LBA e molto altro, in un unico canale.
Pacchetto: Sport
- Sky Sport Max - canale 206
Il canale multisport con i principali sport di Sky nei frequenti casi in cui si verificano più eventi sportivi in contemporanea.
Pacchetto: Sport
- Sky Sport F1 – canale 207 - Per vivere la Formula 1 a 360°, con una copertura totale per tutti i weekend di gara e con ricchi approfondimenti durante l’intera settimana (analisi tecniche, repliche di GP storici, ecc.).
Pacchetto: Sport
- Sky Sport MotoGP – canale 208 - Tutti i Gran Premi live e una copertura totale dell’intero weekend con: conferenza stampa, prove libere, qualifiche, sprint race e la gara. Il tutto arricchito da numerosi approfondimenti pre (GRID) e post evento, tra cui Zona Rossa, Paddock Live e Race Anatomy.
Pacchetto: Sport
- Sky Sport Golf - canale 209 - Il canale verticale per farti vivere in ogni momento il meglio del Golf. I 4 Major (The Masters, PGA Championship, US Open, The Open Championship), gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour che include l’Open d’Italia maschile e la Ryder Cup 2025 in esclusiva.
Pacchetto:: Sport
- Sky Sport Legend - canale 210 - Un canale dedicato alle imprese leggendarie e ai grandi campioni dello sport mondiale.
Pacchetto: Visibile a tutti i clienti SKY
- Sky Sport Mix - canale 211 - Il nuovo canale multisport con una programmazione super variegata, per un mix di emozioni senza fine.
Pacchetto: Sport
- Sky Sport - canali dal 251 al 259 - Canali multisport con i principali sport di Sky nei frequenti casi in cui si verificano più eventi sportivi in contemporanea.
Pacchetto: Sport e/o Calcio