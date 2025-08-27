Nuova Numerazione Sky Sport, canale Basket promosso sul 205, Max al 206, Golf al 209

Novità in arrivo per lo sport su Sky, che a partire da oggi 27 Agosto 2025 avrà una nuova mumerazione di canali, a conferma di una programmazione sportiva sempre ricca di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q sul canale Sky Sport 4K (213)

Il viaggio nel "più grande spettacolo del mondo" comincia sul canale 200 con Sky Sport 24, la casa delle notizie sportive h24, aggiornamenti costanti e interviste esclusive. Sul 201 c’è Sky Sport Uno, la vetrina principale di tutti i grandi eventi, mentre sul 202 trova spazio il cuore del pallone con Sky Sport Calcio, che trasmette tre partite a turno della Serie A Enilive in co-esclusiva, tutta la Serie C e una selezione di sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Il canale 203 è dedicato al grande tennis con Sky Sport Tennis, che accompagna gli appassionati durante Wimbledon, US Open, ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Sul 204 si conferma Sky Sport Arena, casa di rugby, atletica, volley e Major League Baseball. La novità più attesa arriva al 205, dove debutta Sky Sport Basket, il nuovissimo canale che riunirà il basket italiano, europeo e statunitense in una destinazione unica per gli appassionati. Per le prossime 3 stagioni, infatti la Serie A di basket LBA sbarca su Sky e NOW, con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per giornata dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, su Sky e NOW tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, per la quale Sky ha acquisito anche i diritti per la trasmissione in chiaro. Da fine settembre su Sky e NOW l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove sfide della NBA.

Al 206 c’è Sky Sport Max, pensato per ospitare eventi in contemporanea con una programmazione multisport senza limiti, mentre al 207 e al 208 tornano protagonisti i motori con Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, che offrono in esclusiva la copertura totale di ogni weekend di gara. Il 209 diventa il paradiso del green con Sky Sport Golf, che regala i quattro Major, il DP World Tour, l’Open d’Italia e la Ryder Cup in esclusiva.

La nuova proposta si arricchisce ancora con Sky Sport Legend al 210, un canale speciale che celebra le imprese dei campioni di ieri e di oggi, e con Sky Sport Mix al 211, un contenitore multisport che racchiude emozioni sempre diverse. Infine, dal 251 al 259, i canali dedicati al multisport assicurano che nessun evento vada perso quando il palinsesto esplode di appuntamenti in contemporanea.

