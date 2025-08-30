US Open su Sky e NOW: ascolti record, cresce l’attesa per Sinner e il derby Musetti-Cobolli

A cinque giorni dall’inizio degli US Open, Sky raggiunge 2 milioni e 900 mila contatti unici, registrando una crescita del 7% rispetto alla scorsa edizione. Il match Sinner-Kopriva ha ottenuto 481 mila spettatori medi complessivi in Total Audience e 1 milione 200 mila contatti unici*, confermando il forte seguito attorno al numero uno azzurro. Il secondo incontro di Sinner, quello contro Popiryn trasmesso giovedì, ha raccolto 553 mila spettatori medi complessivi in Total Audience e 1 milione 400 mila contatti unici*, con un incremento significativo. La giornata di giovedì, che ha visto tre italiani in campo in orari europei, è stata la più seguita dall’inizio del torneo, con 130 mila spettatori medi complessivi in Total Audience e 1 milione 900 mila contatti unici*. Un avvio che conferma il grande interesse del pubblico italiano per gli US Open su Sky.

Sarà un super sabato a tinte azzurre agli US Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW Una giornata con un doppio impegno da non perdere. In serata (attorno alle 19.30) in campo Jannik Sinner, opposto al canadese Denis Shapovalov. Per il n. 1 al mondo, che nei primi due turni ha eliminato Kopriva e Popyrin senza problemi, si alza il livello di difficoltà contro un avversario che non incontra dagli Australian Open 2021, dove vinse Shapovalov.

Prima, però, ci sarà l'atteso derby italiano tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, protagonisti alle 17 sul Louis Armstrong Stadium. Amici fuori dal campo, rivali in un confronto inedito che mette in palio un ottavo di finale mai raggiunto da entrambi a Flushing Meadows.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

ore 17 - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)

(Ita) vs (Ita) a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)

(Ita) vs Shapovalov (Can) ore 00.30 - Sky Tennis Show

ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)

a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)

SKY SPORT TENNIS (203)

ore 16.30 - Sky Tennis Show

ore 17 - MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita)

(Ita) vs (Ita) a seguire - SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can)

(Ita) vs Shapovalov (Can) a seguire - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)

ore 00.30 - Sky Tennis Show

ore 1 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)

a seguire - Bublik (Kaz) vs Paul (Usa)

SKY SPORT ARENA (204)

ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix

ore 17.30 - Frech (Pol) vs Gauff (Usa)

a seguire - Kasatkina (Aus) vs Osaka (Jpn)

ore 1 - Kalinskaya vs Swiatek (Pol)

SKY SPORT MAX (206)

ore 17 - Noskova (Cze) vs Muchova (Cze)

a seguire - Wong (Hkg) vs Rublev

non prima delle 22.30 - Anisimova (Usa) vs Cristian (Rou)

SKY SPORT 252

non prima delle 19 - Munar (Esp) vs Bergs (Bel)

non prima delle 22 - Altmaier (Ger) vs De Minaur (Aus)

SKY SPORT 253

non prima delle 18.30 - Parry (Fra) vs Kostyuk (Ukr)

a seguire - Majchrzak (Pol) vs Riedi (Sui)

a seguire - Alexandrova vs Siegemund (Ger)

Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW - Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match - Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

