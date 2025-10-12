TASK, il nuovo crime thriller HBO con Mark Ruffalo in esclusiva Sky e streaming NOW

Dallo sceneggiatore dell’acclamata Omicidio a Easttown con Kate Winslet, Brad Ingelsby, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da domenica 12 ottobre TASK, un nuovo crime thriller targato HBO con Mark Ruffalo — candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award (Povere creature!, Un volto, due destini – I Know This Much Is True, The Avengers) — affiancato da Tom Pelphrey.

In sette episodi, ambientata nella periferia operaia di Philadelphia, la serie racconta di un agente dell'FBI (Mark Ruffalo) che dirige una task force per porre fine a una serie di violente rapine compiute da un insospettabile padre di famiglia (Tom Pelphrey).

Nel cast Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

TASK è creata, scritta e prodotta da Brad Ingelsby, anche showrunner della serie; registi e produttori esecutivi Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield. Produttori esecutivi Mark Roybal e Paul Lee per wiip, Mark Ruffalo, David Crockett e Ron Schmidt. Co-produttori esecutivi Nicole Jordan-Webber e Jeremy Yaches per Public Record.

SINOSSI

Tom Brandis (Mark Ruffalo) è un agente dell'FBI che vive nella periferia operaia di Filadelfia la cui vita è stata recentemente sconvolta da una tragedia. A seguito di una serie di rapine ai danni di alcuni spacciatori locali, Brandis viene richiamato sul campo per guidare una task force appena costituita assegnata al caso. Nel frattempo, l'umile netturbino Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey) lotta per garantire una vita migliore alla sua famiglia, ma una serie di decisioni sbagliate lo porta nel mirino delle forze dell'ordine e dei Dark Hearts, una famigerata banda locale di motociclisti. Mentre fanno i conti con i loro passati travagliati, Tom e Robbie cercano entrambi di tenere unite le loro famiglie frammentate, mentre le loro decisioni li porteranno verso una inevitabile collisione mortale.

TASK | Dal 12 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

