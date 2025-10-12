Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

EUROPEAN QUALIFIERS - Domenica 12 ottobre 2025 si apre con San Marino-Cipro (gruppo H) alle 15:00, in diretta esclusiva su Sky Sport Mix (211) e in streaming su NOW e Sky Go, con la telecronaca di Gaia Brunelli. Nel gruppo, l'Austria guida con 15 punti, seguita da Bosnia (13), Romania (7), Cipro (5) e San Marino ancora a quota zero, dopo il 2-0 dell'andata in favore dei ciprioti. Alle 18:00 spazio a Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con tutti i match in contemporanea della corsa mondiale. In programma Scozia-Bielorussia (gruppo C, telecronaca Antonio Nucera), Isole Far Oer-Repubblica Ceca (gruppo L, Andrea Menon) e Paesi Bassi-Finlandia (gruppo G, Giovanni Cristiano). Sempre alle 18:00 riflettori puntati proprio su Paesi Bassi-Finlandia (gruppo G), in diretta su Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW e Sky Go, raccontata da Federico Botti. Gli Orange guidano il girone con 13 punti, seguiti da Polonia (10), Finlandia (10), Lituania (3) e Malta (2), dopo il 2-0 dell'andata in Finlandia.

Dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00, Roberta Noè e Paolo Ciarravano condurranno lo studio "Uefa European Qualifiers World Cup 2026", con analisi, commenti e interviste a fine gara. Alle 20:45 nuova edizione di Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con le voci di Peppe Di Giovanni per Lituania-Polonia (gruppo G), Fabrizio Redaelli per Romania-Austria (gruppo H), Antonio Nucera per Danimarca-Grecia (gruppo C) e Giovanni Cristiano per Croazia-Gibilterra (gruppo L). Match di cartello Danimarca-Grecia (gruppo C), in diretta su Sky Sport Uno (201) e in chiaro su Cielo HD (canale 26 DTT, 19 TivùSat, 156 Sky), con la telecronaca di Daniele Barone. Nel girone, la Danimarca è a quota 7 punti, la Grecia a 3, con i danesi vittoriosi all'andata per 3-0 ad Atene.

Lunedì 13 ottobre 2025 lo studio "Uefa European Qualifiers World Cup 2026" torna dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00, condotto da Mario Giunta, Nicola Roggero e Gianfranco Teotino. Alle 20:45 Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con otto incontri in contemporanea: Irlanda del Nord-Germania (Riccardo Gentile), Slovacchia-Lussemburgo (Andrea Voria), Svezia-Kosovo (Luca Mastrorilli), Slovenia-Svizzera (Antonio Nucera), Islanda-Francia (Paolo Ciarravano), Ucraina-Azerbaigian (Manuel Favia), Galles-Belgio (Filippo Benincampi) e Macedonia del Nord-Kazakistan (Alberto Pucci). Da Reykjavik, il big match Islanda-Francia (gruppo D) sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201), NOW e Sky Go, con la telecronaca di Federico Zancan.

Martedì 14 ottobre 2025, alle 18:00, aprono Estonia-Moldavia (gruppo I), in diretta su Sky Sport Calcio (202) con la voce di Federico Zancan, e l'amichevole Norvegia-Nuova Zelanda su Sky Sport Arena (204) con Nicola Roggero.

Dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30, Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino guideranno lo studio "Uefa European Qualifiers World Cup 2026", con tutte le analisi e le reazioni dei protagonisti. Alle 20:45 nuova Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con Spagna-Bulgaria (Antonio Nucera), Turchia-Georgia (Matteo Marceddu), Portogallo-Ungheria (Paolo Ciarravano), Repubblica d'Irlanda-Armenia (Filippo Benincampi), Lettonia-Inghilterra (Federico Zancan) e Andorra-Serbia (Elia Faggion). Il match principale della serata sarà Portogallo-Ungheria (gruppo F), in diretta su Sky Sport Arena (204), NOW e Sky Go, con la telecronaca di Riccardo Gentile dallo stadio José de Alvalade di Lisbona. Chiude il turno la differita di Italia-Israele (gruppo I) alle 24:00 su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con la telecronaca di Fabio Caressa affiancato da Beppe Bergomi, dallo Stadio Friuli di Udine.

DOMENICA 12 OTTOBRE 2025

Ore 15:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 8a Giornata Gr. H - SAN MARINO vs CIPRO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Mix 211

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli

Gruppo H con Austria prima a quota 15, Bosnia 13, Romania 7, Cipro 5 e San Marino ancora a 0 punti. Ciprioti vittoriosi all'andata in casa per 2 a 0.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.



- Scozia vs Bielorussia (Gr. C): Antonio Nucera

- Isole Far Oer vs Repubblica Ceca (Gr. L): Andrea Menon

- Paesi Bassi vs Finlandia (Gr. G): Giovanni Cristiano



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Botti

Gruppo G con Polonia seconda a quota 10, Lituania 3 e Malta 2. Olanda prima con 13 punti, Finlandia 10. Orange vittoriosi all'andata in Finlandia per 2 a 0.



Con Roberta Noè e Paolo Ciarravano

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.



- Lituania vs Polonia (Gr. G) : Peppe Di Giovanni

- Romania vs Austria (Gr. H): Fabrizio Redaelli

- Danimarca vs Grecia (Gr. C) : Antonio Nucera

- Croazia vs Gibilterra (Gr. L): Giovanni Cristiano



[in chiaro anche su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Daniele Barone

Gruppo C con Scozia e Bielorussia. Danimarca a quota 7 punti, Grecia 3. Danesi vittoriosi all'andata in Grecia per 3 a 0.

LUNEDI 13 SETTEMBRE 2025

Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026

Con Mario Giunta, Nicola Roggero e Gianfranco Teotino

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali



- Irlanda Del Nord vs Germania (Gr. A): Riccardo Gentile

- Slovacchia vs Lussemburgo (Gr. A): Andrea Voria

- Svezia vs Kosovo (Gr. B): Luca Mastrorilli

- Slovenia vs Svizzera (Gr. B): Antonio Nucera

- Islanda vs Francia (Gr. D) : Paolo Ciarravano

- Ucraina vs Azerbaijan (Gr. D) : Manuel Favia

- Galles vs Belgio (Gr. J): Filippo Benincampi

- Macedonia Del Nord vs Kazakhistan (Gr. J): Alberto Pucci



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan

Dallo Laugardalsvollur Stadium in Reykjavik, Islanda.

MARTEDI 14 SETTEMBRE 2025

Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 8a Giornata Gr. I - ESTONIA vs MOLDAVIA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan

Dall'A. Le Coq Arena di Tallinn, Estonia.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Dallo Stadio Ullevaal di Oslo, Norvegia.



Con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.



- Spagna vs Bulgaria (Gr. E): Antonio Nucera

- Turchia vs Georgia (Gr. E): Matteo Marceddu

- Portogallo vs Ungheria (Gr. F): Paolo Ciarravano

- Repubblica d'Irlanda vs Armenia (Gr. F): Filippo Benincampi

- Lettonia vs Inghilterra (Gr. K): Federico Zancan

- Andorra vs Serbia (Gr. K): Elia Faggion



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile

Dallo Stadio Jose' de Alvalade di Lisbona, Portogallo.



Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: differita su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

Dallo Stadio Friuli di Udine, Italia.

