The Iris Affair – Missione ad alto rischio: il thriller Sky e NOW tra enigmi, potere e segreti in Italia

Una misteriosa tecnologia potenzialmente in grado di distruggere il mondo; una sola persona in grado di decifrarne il segreto; una spietata cospirazione internazionale pronta a tutto pur di fermarla. Arriva su Sky e in streaming su NOW dal 17 ottobre, THE IRIS AFFAIR – MISSIONE AD ALTO RISCHIO, la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro l’acclamato Luther, vincitore del Golden Globe. La serie, un tech thriller in 8 episodi, vede protagonisti Niamh Algar (Mary & George, The Virtues) nei panni di Iris Nixon, una donna dal talento straordinario per la risoluzione di enigmi, e Tom Hollander (The White Lotus, Feud: Capote vs. The Swans) nel ruolo del carismatico e ambiguo imprenditore Cameron Beck. Accanto a loro anche Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata).

Con otto episodi diretti da Terry McDonough (Breaking Bad, Better Call Saul) e Sarah O'Gorman (Un gentiluomo a Mosca, The Witcher), THE IRIS AFFAIR – Missione ad alto rischio si afferma come un tesissimo tech thriller dal respiro cinematografico. La serie mette in scena lo scontro tra due menti eccezionali, intrappolate in un gioco mortale che si snoda attraverso l’Italia, tra città d’arte, segreti nascosti e paesaggi soleggiati di straordinaria bellezza.

La serie debutterà venerdì, 17 ottobre, coi primi due episodi, mentre da venerdì prossimo andrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW un nuovo episodio a settimana.

SINOSSI - Quando l'enigmatica e geniale Iris Nixon (Algar) risolve una serie di complessi enigmi online, viene condotta in una piazza di Firenze dove incontra il carismatico imprenditore Cameron Beck (Hollander), che la invita a lavorare per lui per sbloccare una potentissima tecnologia top-secret. Incuriosita, la ragazza accetta. Ma quando Iris scopre il suo pericoloso potenziale, ruba il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo e scompare.

Quello che segue è un inseguimento senza sosta da una remota baita in Sardegna fino alle affollate strade di Roma, mentre Cameron corre alla ricerca di Iris in un gioco ad alta posta in cui fidarsi è pericoloso, e fallire potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.

Accanto ad Algar, Hollander e Sansa, nel cast anche Kristofer Hivju (Il Trono di Spade, Forza maggiore), Harry Lloyd (Arcane, Marcella), Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The Great, Doctor Who), Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata), Peter Sullivan (Poldark, I Borgia), Debi Mazar (Younger, Entourage), Marco Leonardi (Nuovo Cinema Paradiso, Anime Nere), Angela Bruce (Silver Haze, Doctor Who) e Lorenzo De Moor (Un altro piccolo favore, Dolce Fine Giornata).

THE IRIS AFFAIR - MISSIONE AD ALTO RISCHIO è una coproduzione Sky Studios e Fremantle. Wildside, una società di Fremantle, ha fornito i servizi di produzione in Italia. La serie è diretta da Terry McDonough e Sarah O'Gorman, mentre il produttore esecutivo della serie è Tim Bricknell (The Power, Taboo). Susan E. Connolly e Ian Scott McCullough alla sceneggiatura degli episodi. I produttori esecutivi sono Adrian Sturges per Sky Studios, Neil Cross e Terry McDonough, Jenni Sherwood e Dante Di Loreto per Fremantle. Fremantle si occupa delle vendite internazionali della serie.

