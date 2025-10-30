X Factor 2025: il secondo Live Show su Sky e NOW con Emma ospite e nuove sfide per i giudici

Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana, giovedì 30 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW arriva il secondo Live Show di X Factor 2025.

Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scandirà i ritmi della serata tra le performance degli artisti in gara e i confronti tra i giudici al tavolo.

Meccanismo classico per questa seconda puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: i concorrenti verranno divisi in due manche al termine delle quali i meno votati si affronteranno nel consuetoscontro finale, il cui esito sarà deciso dai giudici al tavolo.

Queste le assegnazioni dei giudici ai propri artisti:

Achille Lauro , che la scorsa settimana ha perso uno dei tre componenti della propria squadra, la band dei Coppers Jitters,ha scelto due brani molto conosciuti per i suoi artisti: per LAYANA “Amandoti” dei CCCP – Fedeli Alla Linea e per eroCaddeo “Sere Nere” di Tiziano Ferro;

, che la scorsa settimana ha perso uno dei tre componenti della propria squadra, la band dei Coppers Jitters,ha scelto due brani molto conosciuti per i suoi artisti: per “Amandoti” dei CCCP – Fedeli Alla Linea e per “Sere Nere” di Tiziano Ferro; tre super hit contemporanee per i cantanti di Francesco Gabbani : tellynonpiangere canterà “ABISSALE” di Tananai; PierC si esibirà in “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars; MICHELLE interpreterà “Next To Me” degli Imagine Dragons.

: canterà “ABISSALE” di Tananai; si esibirà in “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars; interpreterà “Next To Me” degli Imagine Dragons. Jake La Furia ha scelto di proseguire i percorsi dei suoi artisti con tre brani che li rispecchiano: per AMANDA c’è “No Time To Die” di Billie Eilish; per TOMASI “Kurt Cobain” di Brunori Sas; per DELIA “Pink Soldiers” di 23 rivista in una chiave del tutto originale.

ha scelto di proseguire i percorsi dei suoi artisti con tre brani che li rispecchiano: per c’è “No Time To Die” di Billie Eilish; per “Kurt Cobain” di Brunori Sas; per “Pink Soldiers” di 23 rivista in una chiave del tutto originale. Paola Iezzi ha la possibilità, con la sua squadra, di spaziare tra generi e sfumature: VISCARDI interpreterà “Virtual Insanity” dei Jamiroquai; MAYU proporrà il pop di “Unconditionally” di Katy Perry; rob proporrà “Ti sento” dei Matia Bazar.

Ospite d’eccezione di questo secondo Live sarà Emma, che torna a X Factor per presentare l’inizio della sua nuova fase artistica anticipato dal nuovo singolo “Brutta Storia”, brano che unisce un sound pop contemporaneo a una forte impronta cantautorale, esaltando la sua rinnovata vocalità e la forza interpretativa che da sempre la contraddistinguono. Sul palco dell’X Factor Arena, Emma – una delle voci più amate del panorama musicale italiano – parlerà anche dei due grandi live che la attendono per l’estate 2026, agli Ippodromi di Roma (2 luglio – Ippodromo delle Capannelle) e Milano (9 settembre – Ippodromo Snai San Siro).

Come sempre, la puntata sarà preceduta dall’Ante Factor, condotto dal backstage da Mariasole Pollio: a pochi minuti dalla partenza dello show, in diretta da una postazione a ridosso del grande palco del teatro, racconterà le emozioni della vigilia attraverso le voci dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti.

Proseguono anche i due appuntamenti imperdibili su Sky Uno e in streaming su NOW che accompagnano il percorso degli artisti in gara:

per seguire giorno dopo giorno il lavoro dei giudici e dei ragazzi, scoprire le assegnazioni e vivere da vicino la preparazione ai Live, dal lunedì al venerdì alle 19:40 c’è il Daily di X Factor 2025 ;

; tutti i mercoledì alle 21:15 c’è il Road To X Factor 2025, il recap del percorso dei concorrenti con il rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.

I Live Show di X Factor 2025 andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8.

Torna l’appuntamento con Ante Factor, in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, per raccontare in tempo reale emozioni e tensioni dei protagonisti. Alla conduzione, quest’anno, ci sarà Mariasole Pollio, che entra così per la prima volta nella famiglia di X Factor.

L’APP X FACTOR 2025

L’app di X Factor 2025 ha 3 sezioni:

HOME , per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2025;

, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2025; PROTAGONISTI , per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice;

, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice; VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2025.

I 4 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB : accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

: accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google; App X FACTOR 2025 : scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

: scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google; Decoder Sky Q :tasto verde del telecomando;

:tasto verde del telecomando; Sky Glass:tasto interattività del telecomando.

PARTNER

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2025: Tim, che per la terza edizione sarà Main Partner di X Factor;

il Premium Partner il Beauty Partner l’Automotive Partner gli Official Partner il Technical Partner

MEDIA PARTNER

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor . La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. Urban Vision Group, media company, leader nel maxi digital outdoor e nella rigenerazione urbana attraverso progetti di comunicazione innovativi, si conferma

. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. Rolling Stone Italia , il magazine dedicato alla musica e alla pop culture, anche quest’anno sarà presente a X Factor per raccontare le esibizioni dei protagonisti, le scelte dei giudici e l’avanzamento della gara fino alla proclamazione del nuovo talento della musica.

, il magazine dedicato alla musica e alla pop culture, anche quest’anno sarà presente a X Factor per raccontare le esibizioni dei protagonisti, le scelte dei giudici e l’avanzamento della gara fino alla proclamazione del nuovo talento della musica. Anche nel 2025 Billboard Italia è media partner di X Factor. Billboard è il riferimento mondiale dell’industria discografica. Nel 2017 nasce la versione italiana, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è promuovere la cultura del nostro Paese a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica.

Billboard è il riferimento mondiale dell’industria discografica. Nel 2017 nasce la versione italiana, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è promuovere la cultura del nostro Paese a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica. Stories Partner di X Factor è Vanity Fair Italia , brand di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, che racconta l'attualità e le storie dei personaggi della musica, del cinema e dell'entertainment attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato.

, brand di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, che racconta l'attualità e le storie dei personaggi della musica, del cinema e dell'entertainment attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato. Cosmopolitan è il brand manifesto della Gen Z. Rappresenta individui liberi e alla scoperta di sé, e racconta la musica come strumento di espressione della propria unicità. La mediapartnership con X Factor avrà l’obiettivo di far conoscere al pubblico i giovani concorrenti di questa edizione direttamente nel backstage, alla scoperta di ciò che non si vede sul palco.

CREDITI

X Factor 2025: capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani e Lorenzo Campagnari. Scritto con Elaine Henri, Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Nadia Forini, direttore musicale Antonio Filippelli, direzione artistica Laccio&Shake, regia studio Luigi Antonini, regia daily e backstage Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico, costumista Maria Sabato, stylist Susanna Ausoni.

Sito ufficiale xfactor.sky.it

Hashtag ufficiale #XF2025

#XF2025 Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit

@xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit

@xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It

@XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit

@xfactor_italia | @skyitalia | @nowit Youtube xfactoritalia | Sky

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.