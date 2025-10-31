Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
WICKED su Sky Cinema e NOW: Ariana Grande e Cynthia Erivo nel musical da Oscar in prima TV

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

Sky Italia
venerdì, 31 ottobre 2025 | Ore: 06:00

Sky Cinema presenta in prima TV il grande trionfo cinematografico vincitore di due Oscar® e di un Golden Globe WICKED, adattamento musicale dell’omonimo successo di Broadwayche porta sullo schermo la storia mai raccontata delle streghe di Oz, in arrivo venerdì 31 ottobre, alle 21:15 in una doppia versione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano e su Sky Cinema Halloween (canale 303), sempre alle 21:15, con le canzoni doppiate in italiano. Entrambe le versioni saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand, dove il film si troverà anche in 4K.

Il film, vero fenomeno cinematografico di una generazione, è basato su uno dei musical teatrali più amati e duraturi, con musiche e testi del leggendario compositore e paroliere Stephen Schwartz, vincitore di Grammy® e Oscar®, un libretto di Winnie Holzman e ispirato al romanzo di Gregory Maguire.

SINOSSI -  WICKED ha per protagoniste Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa che deve ancora scoprire il suo vero potere, e Ariana Grande nel ruolo di Glinda, giovane brillante e popolare, cresciuta nel privilegio e animata dall’ambizione, ma ancora alla ricerca della propria identità. Le due si conoscono alla Shiz University dove nasce un’amicizia inaspettata, destinata però a cambiare dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz. Attraverso straordinarie avventure, le due giovani giungeranno a compiere i propri destini fino a diventare Elphaba la Perfida Strega dell’Ovest e Glinda la Strega Buona.

WICKED è diretto dall’acclamato regista Jon M. Chu. Il cast include la vincitrice dell’Oscar® Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode e Jeff Goldblum.

Con la sua regia visionaria, Jon M. Chu reinventa il mondo di Oz con energia, sensibilità e straordinari effetti speciali, catturando tutta la magia, l’emozione e la potenza musicale che hanno reso WICKED una trasposizione cinematografica indimenticabile. 

WICKED | venerdì 31 ottobre in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno (con le canzoni originali sottotitolate) e su Sky Cinema Halloween (con le canzoni doppiate), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

 

