Una Figlia in prima TV su Sky e NOW: Accorsi e Francesconi tra amore e conflitti familiari

Sky Cinema presenta in prima TV UNA FIGLIA, il nuovo film di Ivano De Matteo, con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, in arrivo mercoledì 12 novembre,alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Dopo MIA, Ivano De Matteo torna a esplorare il legame tra genitori e figli con una storia che affronta temi difficili come la responsabilità, la colpa e la possibilità del perdono. UNA FIGLIA nasce dal desiderio di raccontare non solo la sofferenza delle vittime, ma anche quella di chi ha sbagliato — un punto di vista raro e complesso, che il regista sceglie di affrontare con estrema delicatezza e umanità.

Accanto a Stefano Accorsi, che interpreta con grande sensibilità un uomo diviso tra ragione e istinto, la giovane Ginevra Francesconi offre una prova sorprendente nel ruolo di Sofia, restituendo tutta la fragilità e la forza di un’adolescente che cerca sé stessa attraverso la ribellione.

SINOSSI - Pietro è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie che lo ha lasciato solo con la loro figlia. Non ha avuto tempo per il dolore perché ha dovuto occuparsi di lei crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie. Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova. Si ritroverà a lottare tra rabbia e istinto paterno: quanto le può perdonare? Quanto è più forte l’amore della ragione?

UNA FIGLIA | mercoledì 12 novembre in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.