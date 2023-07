Nuova Stagione Sky 2023 - Le nuovi produzioni Arte e Nature, punto di riferimento per il mondo della cultura

Punto di riferimento per il mondo della cultura, Sky Arte da oltre dieci anni continua la sua mission di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nazionale e internazionale, sempre con lo stile contemporaneo e originale che lo contraddistingue.

Anche per la prossima stagione sono in arrivo grandi produzioni Sky Original, tra queste i documentari Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione, Manierismo (titolo provvisorio), Michelangelo. Santo e peccatore - eil film d’arte Uomini e dei. Le meraviglie del Museo Egizio.

BORROMINI E BERNINI. SFIDA ALLA PERFEZIONE

Da Natale 2023 in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW

Documentario Sky Original che racconta la rivoluzione architettonica di un genio solitario che cambia per sempre l’aspetto di Roma, attraverso una sfida personale affrontata con l’umiltà di apprendere dal passato per inventare il futuro e con il coraggio di portare avanti un’idea pagandone il prezzo fino in fondo.

MANIERISMO (titolo provvisorio)

Nel 2024 in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW

Un nuovo documentario Sky Original in cui il regista e critico dell’arte Waldemar Januszczak ci accompagna in un viaggio inedito e insolito, alla scoperta di un movimento artistico da molti considerato bizzarro, sviluppatosi tra il Rinascimento e il Barocco e a cui viene non viene data ancora la giusta importanza.

MICHELANGELO. SANTO E PECCATORE

Nel 2024 in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW

E se il Mosè di Michelangelo, uno dei capolavori più conosciuti di tutti i tempi, fosse solo una piccola parte di un progetto molto più grande e pieno di controversie? Un’indagine Sky Original che rintraccia, in modo mai visto prima, i diversi documenti e le “fake news” dell'epoca, nel tentativo di far luce sulla polemica che vide Michelangelo pubblicamente denigrato come usuraio.

UOMINI E DEI. LE MERAVIGLIE DEL MUSEO EGIZIO

Nei cinema nel 2024



Film d’arte prodotto da 3D Produzioni, Nexo Digital e Sky. Jeremy Irons ci guida all’interno del più antico museo di archeologia egiziana al mondo: fuori dai confini dell’Egitto non c’è luogo migliore di Torino per conoscere i segreti della civiltà faraonica, la vita e i pensieri di un popolo di 3000 anni.

Su Sky Documentaries sono in arrivo contenuti di grandissima qualità, sia dal punto di vista produttivo che creativo, tra produzioni targate Sky Original ed esclusivi titoli di acquisizione, tutti con una narrativa di alto livello. È il caso di Moda. Una rivoluzione italiana, che analizza il rapporto tra abbigliamento e ruoli sociali; Mauro Rostagno (titolo provvisorio), sulla vita del grande giornalista antimafia; Love to love you. Donna Summer, documentario firmato HBO dedicato all’iconica cantante; Nothing Compares,sulla vita di Sinéad O'Connor; e Fuorilegge. Veneto a mano armata.

MODA. UNA RIVOLUZIONE ITALIANA

Nel 2024 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW

Docu-serie Sky Original che, dalla Belle Époque ad oggi, ci porta in un viaggio alla scoperta del rapporto strettissimo tra il vestire e i nostri ruoli, sociali e di genere, attraverso un secolo segnato da cambiamenti epocali, compreso quello climatico, che sappiamo colpire ampiamente la moda.

MAURO ROSTAGNO (titolo provvisorio)

Nel 2024 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW

È il 26 settembre 1988, un lampione che avrebbe dovuto illuminare la strada non funziona: nel buio, il giornalista Mauro Rostagno è vittima di un agguato mentre si trova alla guida della sua auto. Questa docu-serie Sky Original ripercorre la storia dell’uomo che ha tentato di far luce sulla cattiva politica e il malaffare della città di Trapani.

LOVE TO LOVE YOU, DONNA SUMMER

Da ottobre 2023 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW

Attraverso le sue riflessioni, la sua musica e i ricordi di parenti, amici e colleghi, questo documentario firmato HBO restituisce un ritratto profondamente personale della Summer dentro e fuori dal palcoscenico. Con fotografie, immagini mai viste prima e filmati inediti - spesso girati dalla stessa artista - il film Sky Exclusive offre una nuova prospettiva sulla sorprendente carriera della Summer, sulle sue capacità artistiche, dalla scrittura di canzoni alla pittura, esplorando gli alti e i bassi di una vita vissuta sul palcoscenico mondiale.

NOTHING COMPARES

Da ottobre 2023 su Sky Documentaries e in streaming su NOW

La storia dell’ascesa alla fama mondiale di Sinéad O'Connor e di come successivamente la sua personalità iconoclasta l'abbia portata all'esilio dal mainstream pop. Il film, che si concentra sui sei anni che vanno dal 1987 al 1993, riflette sull'eredità di questa impavida pioniera attraverso una lente femminista contemporanea.

FUORILEGGE. VENETO A MANO ARMATA

Nel 2024 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW

Anni ‘70. Enrico Vandelli, un compagno antagonista dello Stato, decide di combatterlo. Ma invece che mettere bombe, si laurea in Giurisprudenza e diventa avvocato per difendere chi le bombe le mette per davvero, i protagonisti veneti degli anni di piombo, per poi ritrovarsi negli Anni ’90 a braccetto con il criminale che ha cambiato la storia del Paese: Felice Maniero. Ne ripercorriamo la storia in questa docu-serie Sky Original.

Con la sua programmazione spettacolare e contenuti esclusivi Sky Original dedicati all’esplorazione delle bellezze della natura, Sky Nature ha aperto una finestra sul pianeta, cercando di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, da sempre valore centrale del Gruppo Sky. Tra i titoli in arrivo Amate Sponde, un ritratto geografico e sociale del nostro Paese; La Marmolada, sull’emozionante apertura di una via dopo la valanga che nel 2022 ha ferito questa iconica montagna; e L’impero degli animali. Il Parco del Colosseo, sulla biodiversità di uno dei siti più antichi del mondo.

AMATE SPONDE

Da ottobre 2023 in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW

Una suggestiva produzione Sky Original con un ritratto del paesaggio italiano, unico e spesso incompreso, uno sguardo rivolto all’ambiente urbano e non, ai nuovi luoghi di aggregazione e ai nuovi riti collettivi della nostra epoca per scoprire un’Italia in continua trasformazione.

LA MARMOLADA (titolo provvisorio)

Nel 2024 in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW

Documentario Sky Original sull’emozionante impresa di tre alpinisti sulla parete sud della Marmolada, la leggendaria "regina delle Dolomiti”. Matteo della Bordella, Maurizio Giordani e Massimo Faletti si uniscono per aprire una nuova via, sfidando i loro limiti e i pericoli di una montagna che è entrata nel dibattito sul cambiamento climatico dopo la tragica perdita umana del 3 luglio 2022. Il film mostra la passione, l'esplorazione e la consapevolezza ambientale, offrendo uno sguardo appassionante sul mondo dell'alpinismo e sull'importanza di proteggere e preservare i nostri ecosistemi montani, sperando di ispirare una maggiore consapevolezza e un impegno verso la conservazione della natura che ci circonda.

L’IMPERO DEGLI ANIMALI. IL PARCO DEL COLOSSEO

Nel 2024 in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW

All’ombra del Colosseo, tra i ruderi del vecchio impero, si nasconde un ecosistema unico al mondo. Con un accesso esclusivo al Parco Archeologico del Colosseo, in questo documentario Sky Original scopriremo le vite di numerose e insospettabili specie animali che hanno fatto di gloriose rovine e millenari monumenti la loro nuova casa. Accompagnati da audaci esploratori, vivremo incontri ravvicinati con splendenti rospi smeraldini, granchi imperiali, conigli eremiti, temibili calabroni e tanti altri sorprendenti abitanti di questo pianeta nascosto. La loro evoluzione nel cuore di Roma ci mostrerà come la Natura si adatti ai caotici e difficili ambienti urbani e come far fronte alle sfide del nuovo millennio per salvare la nostra terra