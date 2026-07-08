Da Aldair a Pablo Trincia: i documentari della nuova stagione Sky e NOW

Aldair, Andreotti, Pablo Trincia, Marco Pantani

e Becoming Led Zeppelin guidano la nuova offerta factual di Sky e NOW.

L'offerta factual di Sky e in streaming su NOW per la stagione 2026-2027 propone un viaggio attraverso sport, storia, cronaca, arte, musica, natura, scienza e grandi racconti contemporanei, con una ricca selezione di documentari e docuserie capaci di unire approfondimento, emozione e qualità produttiva. Su Sky Documentaries trovano spazio storie di straordinaria intensità come Aldair. Cuore Giallorosso, dedicata al legame indissolubile tra il campione brasiliano, la Roma e la sua tifoseria, Andreotti, che ricostruisce il doppio volto pubblico e privato di una delle figure più controverse della politica italiana, Aces: I numeri 1 del tennis, viaggio esclusivo tra i più grandi protagonisti della storia del tennis mondiale e il prezzo da pagare per raggiungere il vertice, e Il vaso di Pandora, la nuova docuserie di Pablo Trincia che ripercorre le drammatiche vicende del G8 di Genova del 2001 e le loro conseguenze giudiziarie e sociali.

Su Sky Arte il racconto si sviluppa attraverso grandi protagonisti della cultura e della musica con Becoming Led Zeppelin, che riporta sullo schermo materiali inediti e performance restaurate della leggendaria band britannica, Caravaggio a Roma – Il viaggio del Giubileo, dedicato alla dimensione artistica e spirituale di Michelangelo Merisi, Vittorio De Sica – La vita in scena, ritratto del grande maestro del cinema italiano costruito grazie ad archivi esclusivi e testimonianze internazionali, e One to One: John & Yoko, che racconta il sodalizio artistico e umano tra John Lennon e Yoko Ono attraverso immagini rare e documenti mai mostrati.

La proposta di Sky Crime continua a esplorare alcuni dei casi più discussi della cronaca italiana e internazionale con Maisano racconta: Denise Pipitone, ricostruzione delle indagini sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, Melania Rea – Oltre il delitto, dedicato a uno dei femminicidi che hanno segnato profondamente il dibattito pubblico italiano, Crans Montana – Dentro la strage, che analizza il devastante incendio del locale Le Constellation, Marco Pantani, docuserie che ripercorre la parabola sportiva e umana del Pirata fino alle circostanze della sua morte, e la seconda stagione di Nazzi racconta, con nuove indagini sui grandi casi di cronaca nera italiana e sulle menzogne che hanno accompagnato le loro vicende.

La natura torna protagonista su Sky Nature con Boss Shark - La battaglia dei sessi, dedicata ai sorprendenti confronti scientifici tra squali bianchi maschi e femmine, Filippine Selvagge, spettacolare esplorazione di uno degli ecosistemi più affascinanti del pianeta, e Wild Moon - L'altra faccia della Luna, che indaga l'influenza dei cicli lunari sul comportamento di numerose specie animali.

Sky Adventure amplia invece lo sguardo sull'ingegneria e sulle grandi sfide operative con Giga Strutture, che racconta la costruzione delle opere più imponenti del mondo attraverso immagini dai cantieri e sofisticate ricostruzioni in CGI, e con il ritorno della celebre Airport Security, che segue il lavoro quotidiano delle squadre impegnate nei controlli aeroportuali contro traffici illeciti e attività criminali.

Anche la musica classica trova spazio nella nuova stagione con due prestigiosi appuntamenti su Sky Classica: Lata Mangeshkar – Bollywood Legend, omaggio sinfonico alla leggendaria voce del cinema indiano registrato dalla Royal Albert Hall di Londra, e Richard Wagner - Tristano e Isotta, straordinaria produzione proveniente dalla Semperoper di Dresda diretta da Christian Thielemann, con un cast internazionale di assoluto prestigio.

ALDAIR. CUORE GIALLOROSSO

A settembre 2026 su Sky Documentaries e in streaming su NOW > Il racconto di una carriera straordinaria ma anche, e soprattutto, di un legame profondo tra un uomo, una squadra e una città. Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione.

ANDREOTTI

A dicembre 2026 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW > Tra aula bunker e salotto televisivo, tra ombra e flash, Andreotti è stato insieme uomo, sistema e spettacolo. La docuserie costruisce un doppio ritratto di Giulio Andreotti. Da una parte l’uomo di potere assoluto, processato per collusione mafiosa, simbolo della Prima Repubblica, figura enigmatica sospesa tra storia, istituzioni, luci ed ombre. Dall’altra l’icona popolare e mediatica, protagonista di un immaginario collettivo fatto di partecipazioni televisive, salotti, battute, caricature, corse dei cavalli, cene di Stato, cinema, mondanità e umorismo corrosivo. Una produzione Sky in coproduzione con Panama.

ACES: I NUMERI 1 DEL TENNIS

Nel 2026 in prima tv esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW > A differenza di qualsiasi altro sport, il tennis non ha un cronometro, né compagni di squadra, né via di fuga. È una prova solitaria: solo tu, il tuo avversario e il peso di ogni punto. Raggiungere il primo posto nella classifica mondiale significa conquistare non solo un percorso estenuante di 11 mesi a livello globale, ma anche l’inesorabile battaglia psicologica combattuta su ogni campo. Solo 29 uomini nella storia hanno compiuto questa impresa. Da icone come Federer, Nadal, Djokovic, Sampras, Agassi, Borg, McEnroe e Connors, alle stelle di oggi come Alcaraz e Sinner, questa serie offre una prospettiva unica su ciò che serve per entrare a far parte di uno dei club più esclusivi dello sport. Attraverso quattro episodi, la serie combina filmati d’archivio con immagini attuali e immagini dietro le quinte, svelando la realtà di chi lotta per raggiungere il primo posto nella classifica mondiale e la sfida di mantenersi in quella posizione.

IL VASO DI PANDORA

Nel 2027 su Sky Documentaries e in streaming su NOW > La nuova docuserie di Pablo Trincia ripercorre gli eventi del G8 di Genova del 2001, quando la gestione dell’ordine pubblico culminò in alcuni degli episodi più controversi della storia recente italiana. Tra il 20 e il 21 luglio, la scuola Diaz e la caserma di Bolzaneto furono teatro di gravi violenze e violazioni dei diritti umani ai danni di manifestanti, successivamente accertate dalla magistratura. La serie ricostruisce le decisioni organizzative e la catena di comando che portarono a questi eventi e ripercorre i lunghi processi su Diaz e Bolzaneto, durati circa dieci anni, segnati da numerose difficoltà investigative e da tentativi di ostacolare l’accertamento delle responsabilità.

BECOMING LED ZEPPELIN

Ad agosto 2026 su Sky Arte e in streaming solo su NOW > Le straordinarie performance dei Led Zeppelin con audio rimasterizzato, materiali inediti e immagini mai viste prima.

CARAVAGGIO A ROMA – IL VIAGGIO DEL GIUBILEO

A settembre 2026 su Sky Arte e in streaming solo su NOW > La dimensione spirituale e umana di Michelangelo Merisi, un viaggio nel cuore della grande arte e nell’anima di un artista in perenne ricerca di grazia.

VITTORIO DE SICA – LA VITA IN SCENA

A ottobre 2026 su Sky Arte e in streaming su NOW > La vita e l'eredità dell'iconico maestro, la sua straordinaria capacità di trasformare l'esperienza umana in immagini universali, attraverso l'accesso esclusivo agli archivi di famiglia, materiali inediti e testimonianze internazionali. Diretto da Francesco Zippel, il documentario è una produzione Quoiat Films, Luce Cinecittà, Movimenti Production, Sky. Wes Anderson è executive producer.

ONE TO ONE: JOHN & YOKO

Nel 2026 su Sky Arte e in streaming su NOW > L'epopea rivoluzionaria di John Lennon e Yoko Ono: un manifesto sull'amore, la musica e la rivoluzione. Un viaggio attraverso l’essenza più pura del pacifismo, la controcultura incendiaria della coppia e il celebre concerto del 1972, con materiale inedito, filmati casalinghi e le conversazioni intime con amici e collaboratori.

MAISANO RACCONTA: DENISE PIPITONE

A ottobre 2026 in esclusiva su Sky Crime e Sky Documentaries e in streaming su NOW > Marco Maisano racconta le indagini, le ipotesi e le piste investigative sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Prodotto da Elemedia. La docu-serie avrà anche una versione podcast di Marco Maisano.

MELANIA REA - OLTRE IL DELITTO

Il 25 novembre 2026 in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne in esclusiva su Sky Crime e in streaming su NOW > Stefania Pinna racconta il femminicidio di Melania Rea ricostruendo con rigore l’impianto probatorio che ha portato alla condanna definitiva del marito, ma interroga anche il significato più ampio di quella morte: uno dei casi che hanno contribuito a cambiare lo sguardo dell’Italia sul femminicidio. Prodotto da LOFT. Questo documentario sarà parte dalla Campagna contro ogni femminicidio di SkyTg24 BASTA!

CRANS MONTANA – DENTRO LA STRAGE

A dicembre 2026 in esclusiva su Sky Crime e in streaming su NOW > Il caso dell'incendio del locale "Le Constellation" a Crans-Montana, avvenuto il Primo Gennaio 2026, che è costata la vita a oltre 40 persone e causato 115 feriti, tra cui 6 giovani italiani. Prodotto da LOFT. Negli stessi giorni sarà disponibile un video-podcast, un viaggio tra superstiti e familiari delle vittime, curato da Niccolò Agliardi.

MARCO PANTANI

A febbraio 2027 in esclusiva su Sky Crime e in streaming su NOW > Marco Pantani. Un fuoriclasse, una bandana e le scalate epiche sulle vette di mezza Europa. Sudore, fatica, lacrime e trionfi. Poi il buio e un intrigo infinito che ha trascinato il pirata nel baratro. Questa è la storia della sua morte sportiva e fisica. Raccontata in esclusiva dalla madre, Tonina Pantani, e da chi Marco l’ha conosciuto in profondità. Prodotta da Indigo Stories.

NAZZI RACCONTA S2

Ad Aprile 2027 in esclusiva su Sky Crime e in streaming su NOW > Una stagione che racconta casi di giovani che uccidono e le menzogne che ne accompagnano la storia — bugie costruite con cura, sostenute per anni, e infine smontate dalle prove. Tra i casi inclusi in questa stagione 2 ci saranno Luca Varani e Willy Monteiro Duarte. Stefano Nazzi torna a raccontare la cronaca nera italiana, scavando nelle versioni che i protagonisti raccontano a sé stessi e agli altri, e in ciò che resta quando quelle versioni crollano. Prodotta da Ballandi.

BOSS SHARK - LA BATTAGLIA DEI SESSI

A luglio 2026 su Sky Nature e in streaming su NOW > Per la prima volta nella storia della scienza i due sessi dello squalo bianco vengono messi uno contro l’altro in una serie di esperimenti progettati per testarne velocità, potenza e coraggio. La spedizione viene condotta dal dottor Riley Elliott e dalla biologa marina Kori Burkhardt al largo della costa della Nuova Zelanda.

FILIPPINE SELVAGGE

Da agosto 2026 su Sky Nature e in streaming su NOW > Il viaggio attraverso la variegata natura delle Filippine, un arcipelago situato sulla Cintura di Fuoco del Pacifico. Spedizione che si concentra sul paesaggio geologico del paese, plasmato da eruzioni vulcaniche e sulla fauna che popola le isole.

WILD MOON - L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA

A dicembre 2026 su Sky Nature e in streaming su NOW > Questa docuserie esplora come i cicli lunari influenzano il comportamento animale — inclusi accoppiamento, alimentazione, migrazione e orientamento — in specie come le megattere, gli elefanti e gli scarabei.

GIGA STRUTTURE

A settembre 2026 su Sky Adventure e in streaming su NOW > La docuserie che svela i segreti ingegneristici e le sfide umane dietro la costruzione delle superstrutture più grandi del pianeta. Attraverso un mix di riprese live nei cantieri e animazioni in grafica 3D (CGI), il programma mostra l'esatta evoluzione pratica e tecnica di ogni progetto, spiegando come si superano i limiti della fisica.

AIRPORT SECURITY

In autunno 2026 su Sky Adventure e in streaming su NOW > Le telecamere seguono il lavoro delle squadre di sicurezza aeroportuale mentre controllano passeggeri, bagagli e merci, contrastando traffici illeciti, frodi e tentativi di contrabbando negli aeroporti di tutto il mondo. Torna la serie cult di National Geographic.

LATA MANGESHKAR – BOLLYWOOD LEGEND

A settembre 2026 in prima tv su Sky Classica > dai BBC Proms di Londra, la Royal Albert Hall ospita uno straordinario omaggio a Lata Mangeshkar, leggenda della musica indiana e voce iconica di Bollywood. Un concerto che celebra oltre sette decenni di carriera attraverso una selezione dei suoi brani più amati, reinterpretati in una veste sinfonica che unisce orchestra occidentale e tradizione musicale indiana. Con la City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Michael Seal e la cantante di Bollywood Palak Muchhal, accompagnata da musicisti classici indiani e danzatori.

RICHARD WAGNER - TRISTANO E ISOTTA

A novembre 2026 in prima tv su Sky Classica > Dalla Semperoper di Dresda, una rappresentazione acclamata di Tristan und Isolde di Richard Wagner diretta da Christian Thielemann, tra i più autorevoli interpreti wagneriani del nostro tempo. La regia e le scene di Marco Arturo Marelli portano sul palco un allestimento essenziale ed evocativo. Nei ruoli principali, Klaus Florian Vogt interpreta Tristan e Camilla Nylund Isolde, affiancati dalla prestigiosa Staatskapelle Dresden e dal coro della Semperoper.

Speciale a cura di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

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