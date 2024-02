Sangue Loro: Il Ragazzo Mandato a Uccidere - Il Nuovo Podcast Sky TG24 di Pablo Trincia

Chi c’è dietro all’ombra sconosciuta che arriva all'improvviso a squarciare la normalità e a insanguinare la giornata qualunque di un ufficio o a trasformare in un inferno la sala d’attesa di un aeroporto? Da questa domanda prende le mosse ‘Sangue Loro – Il ragazzo mandato a uccidere’, il nuovo podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media, scritto da Pablo Trincia e Luca Lancise con la voce narrante di Pablo Trincia. Disponibile da lunedì 19 febbraio con 6 episodi,su skytg24.it e su tutte le principali piattaforme streaming.

Dopo lo straordinario successo di ‘Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps’, la serie podcast più ascoltata d’Italia su Spotify, Pablo Trincia torna a raccontare un’altra storia caduta nell’oblio, che ha come teatro la Roma degli anni ’80, durante la nuova stagione terroristica che sta investendo la Capitale. Il racconto prende il via dai sanguinosi attacchi all’aeroporto di Fiumicino e agli uffici della British Airways di via Bissolati, per poi approfondire le storie dei protagonisti e gli eventi che porteranno le loro vite ad incrociarsi.

SINOSSI - 1985. Hassan arriva per la prima volta a Roma, è un ragazzino che non sa neppure dove si trovi esattamente l’Italia. Sa solo che dovrà lanciare una bomba, il resto glielo faranno sapere al momento giusto i mandanti. La Capitale italiana, in quel periodo, assomiglia all’avamposto periferico del caos che scuote il Medio Oriente, è un crocevia di spie, di sicari e doppiogiochisti. Ma è anche la città di Daria, che incrocia il suo destino di bambina con quello di Hassan.

La vicenda, da cui prende il via il podcast, vive e si arricchisce del racconto e delle testimonianze dei molti personaggi coinvolti, tra cui Ugo Gargiulo, dirigente della Canadian Airlines e caposcalo nel 1985; Vincenzo Zampelli, agente scelto del nucleo antiterrorismo della Polizia, di stanza all’aeroporto nel 1985; Sandro Ioller e Liliane Frizzole, ex dipendenti della British Airways; Spartaco Rimedia, addetto al servizio bagagli Fiumicino nel ‘73; Sandra Milo e la figlia, Azzurra De Lollis, testimoni accidentali dell’attacco ai check-in dell’aeroporto romano.

Il progetto nasce da un’idea di Luca Lancise che insieme a Pablo Trincia disegna l’arco narrativo di un complesso ecosistema di storie e di persone che si toccano e si incrociano nel corso dei sei episodi del podcast, accompagnati dalle musiche originali e dal sound design di Michele Boreggi coadiuvato, per l’occasione, da Pejman Tadayon, musicista iraniano esperto di musica persiana e sufi e Simone Pulvano, esperto di percussioni del mondo arabo.

SANGUE LORO – IL RAGAZZO MANDATO A UCCIDERE è podcast Originale di Sky Italia e SkyTG24 realizzato da Chora Media, scritto da Luca Lancise e Pablo Trincia, con il supporto redazionale di Antonella Serrecchia. Creative producer per Chora Media è Audrey Gouband. Per SkyTG24: Direttore: Giuseppe De Bellis, Vicedirettore Vicario: Omar Schillaci, Vicedirettori: Michele Cagiano, Alessandro Marenzi, Daniele Moretti , Head of News Production: Alessandra Berardi. La sigla, le musiche e il sound design e la post-produzione sono di Michele Boreggi con la collaborazione di Pejman Tadayon e Simone Pulvano, fonico in presa diretta Michele Boreggi, fonici di studio Lucrezia Marcelli, Luca Possi, Aurora Ricci e Walker Lee. Un ringraziamento a Radio Radicale per l’uso del suo archivio.

