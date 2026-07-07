Da Piedone a Wicked 2: i film della nuova stagione di Sky Cinema e NOW

Piedone, I delitti del BarLume, Wicked – Parte 2, Greenland II

e tanti altri titoli nella nuova offerta di Sky Cinema e NOW.

La nuova proposta di Sky Cinema e in streaming su NOW attraversa ogni sfumatura del racconto cinematografico, alternando produzioni originali italiane, grandi blockbuster internazionali e film d'autore. Piedone – Uno sbirro a Napoli riporta in scena l'ispettore Vincenzo Palmieri con nuove indagini ambientate tra le strade di Napoli, mentre I delitti del BarLume rinnova il successo della celebre collection ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi con due nuovi casi da risolvere. La commedia romantica è protagonista con Prendiamoci una pausa, che racconta tre coppie alle prese con una crisi sentimentale, e con Innamorarsi e altre pessime idee, dove un piano per riconquistare un amore perduto prende una piega del tutto imprevedibile. In Benvenuti in campagna una famiglia sceglie di lasciare la città per ricominciare da una vecchia fattoria, mentre Notte prima degli esami 3.0 riporta sullo schermo le emozioni della maturità e del passaggio all'età adulta adattandole alla generazione dei social network.

L'azione e lo spettacolo trovano spazio con Greenland II - Migration, che segue la famiglia Garrity in un nuovo viaggio per la sopravvivenza dopo la catastrofe globale, e con Five Nights at Freddy's 2, dove gli inquietanti animatronici tornano a terrorizzare i protagonisti in un nuovo capitolo della celebre saga horror. Il fantasy musicale di Wicked – Parte 2 prosegue invece il racconto dell'amicizia e del destino di Elphaba e Glinda nel regno di Oz.

Il cinema d'autore è rappresentato da Hamnet – Nel nome del figlio, che immagina il dramma familiare vissuto da William Shakespeare e dalla moglie Agnes dopo la perdita del figlio, da Amarga Navidad, in cui Pedro Almodóvar riflette sul confine tra vita e creazione artistica, e da Nel tepore del ballo, il nuovo film di Pupi Avati che racconta il viaggio interiore di un uomo costretto a fare i conti con il proprio passato. In Illusione, una magistrata e uno psicologo indagano su un misterioso caso che mette continuamente in discussione il confine tra realtà e percezione.

Tra i thriller spiccano La lezione, che intreccia una delicata vicenda giudiziaria con il trauma di uno stalking mai davvero superato, Gli occhi degli altri, un noir ambientato su un'isola dove seduzione e ossessione sfociano nella tragedia, e Il filo del ricatto – Dead Man's Wire, ispirato a uno dei sequestri più clamorosi della cronaca americana. Tuner – L'accordatore segue invece un giovane accordatore di pianoforti dotato di un udito straordinario che viene coinvolto in un pericoloso piano criminale.

Le storie ispirate a personaggi ed eventi reali occupano un ruolo centrale con Il mago del Cremlino – Le origini di Putin, dedicato agli anni dell'ascesa politica di Vladimir Putin, Song Sung Blue – Una melodia d'amore, che racconta la vera storia di due musicisti capaci di reinventarsi grazie a una tribute band, e Alla festa della rivoluzione, ambientato nella Fiume del 1919 tra intrighi politici e tensioni storiche.

Completano il catalogo Il Dio dell'Amore, racconto corale sulle relazioni umane e sulle imprevedibili strade dei sentimenti, Idoli – Fino all'ultima corsa, dramma sportivo che unisce competizione motociclistica e rapporti familiari, e L'ultimo turno, intenso film ambientato in ospedale che segue una sola giornata di lavoro di un'infermiera, mostrando la pressione, le responsabilità e il lato più umano di una professione essenziale.

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE | SKY ORIGINAL

Prossimamente in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Tre nuove storie riportano l’ispettore Vincenzo Palmieri tra le strade di una Napoli contemporanea, alle prese con casi sempre più complessi e un passato che continua a chiedere risposte. Una produzione Sky Studios, Wildside - società del gruppo Fremantle - e Titanus Production, una società del gruppo Titanus con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico, Fabio Balsamo, Susy Del Giudice, Massimiliano Rossi, diretta da Alessio Maria Federici. Una serie creata da Peppe Fiore, scritta da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. Soggetto di serie di Peppe Fiore, Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e selezionata nell’ambito dell’intervento Piano per la cultura e il turismo 2024/2025 – DGRC n. 616 del 14/11/2024 e DGRC n. 217 del 17/04/2025 – Racconti di Campania.

I DELITTI DEL BARLUME - QUATTORDICESIMA STAGIONE | SKY ORIGINAL

Prossimamente in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Torna con la quattordicesima stagione la collection Sky Original liberamente ispirata al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi. Due nuovi film prodotti da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan company) diretti da Roan Johnson, che delle storie è anche produttore creativo, Milena Cocozza e Marco Teti. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi. Tutti confermati gli amatissimi personaggi che hanno reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia). Quest’anno ospiti d’eccezione Caterina Guzzanti, Massimo Ceccherini, Maurizio Lombardi e il ritorno di Pietro Sermonti.

PRENDIAMOCI UNA PAUSA

Dall’8 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW > Un’originale commedia che racconta con arguzia tre storie d’amore con un cast stellare trainato da Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo e Ilenia Pastorelli. Tre coppie di età diverse decidono di prendersi una “pausa di riflessione”, scoprendo che l’amore può assumere forme imprevedibili e mettere a nudo desideri, paure e segreti.

GREENLAND II - MIGRATION

Dal 13 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW > Gerard Butler torna protagonista nel nuovo capitolo del disaster movie. Cinque anni dopo la devastazione causata dalla cometa Clarke, la famiglia Garrity affronta una nuova e disperata migrazione verso la Francia, alla ricerca di un luogo in cui ricostruire la civiltà.

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2

Dal 17 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW > Josh Hutcherson, Elizabeth Lail e Piper Rubio tornano nel secondo capitolo del fenomeno horror prodotto da Blumhouse, tratto dalla celebre saga videoludica. Più di un anno dopo gli eventi del primo film, Abby cerca di ricongiungersi ai suoi inquietanti amici animatronici, dando inizio a una nuova catena di eventi che riporta alla luce i segreti più oscuri della pizzeria Freddy Fazbear.

LA LEZIONE

Dal 20 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW > Matilda De Angelis e Stefano Accorsi nel thriller psicologico di Stefano Mordini presentato alla Festa del Cinema di Roma. Un’avvocata difende un professore coinvolto in una delicata causa universitaria, mentre il timore che il proprio ex stalker sia tornato la trascina in una spirale dove realtà e immaginazione finiscono per confondersi.

GLI OCCHI DEGLI ALTRI

Dal 30 luglio su Sky Cinema e in streaming su NOW > Andrea De Sica dirige Jasmine Trinca, premiata alla Festa del Cinema di Roma con il Premio Monica Vitti come Miglior Attrice, e Filippo Timi in un intenso noir ispirato a un fatto di cronaca degli anni Sessanta. Su un’isola dominata da un enigmatico marchese, l’arrivo di una giovane donna trasforma un gioco di seduzione in una pericolosa ossessione.

IL DIO DELL’AMORE

Dal 17 agosto su Sky Cinema e in streaming su NOW > Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Vanessa Scalera guidano il cast corale di un racconto ironico e malinconico che esplora i sentimenti e le infinite sfumature delle relazioni umane. Tra incontri, desideri, coincidenze e legami inattesi, le vite di diversi personaggi si intrecciano in una trama sentimentale governata da una forza imprevedibile: il Dio dell’Amore. A fare da guida in questo viaggio attraverso il caos dei sentimenti è Ovidio, che dalla Roma imperiale approda nella contemporaneità per raccontare l’eterno mistero dell’amore.

IL MAGO DEL CREMLINO – LE ORIGINI DI PUTIN

Dal 24 agosto su Sky Cinema e in streaming su NOW > Jude Law interpreta Vladimir Putin nel nuovo film di Olivier Assayas tratto dal bestseller di Giuliano da Empoli, presentato in concorso alla 82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nella Russia degli anni Novanta, un giovane stratega politico si avvicina al futuro leader del Cremlino, contribuendo alla sua ascesa al potere

SONG SUNG BLUE – UNA MELODIA D’AMORE

Dal 30 agosto su Sky Cinema e in streaming su NOW > Hugh Jackman e Kate Hudson, nell’emozionante pellicola che racconta una storia vera. Wisconsin, anni 90: due musicisti in difficoltà trovano il riscatto e l’amore fondando una tribute band dedicata a Neil Diamond, dimostrando che non è mai troppo tardi per innamorarsi e inseguire i propri sogni.

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0

Dal 31 agosto su Sky Cinema e in streaming su NOW > A vent’anni dal film cult scritto da Fausto Brizzi, Tommaso Renzoni firma una nuova versione della commedia generazionale con Tommaso Cassissa, Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi. Tra maturità, amicizie, primi amori e social network, un gruppo di ragazzi vive l’ultima grande avventura prima dell’età adulta.

IDOLI – FINO ALL’ULTIMA CORSA

A settembre su Sky Cinema e in streaming su NOW > Claudio Santamaria è protagonista di un intenso dramma sportivo ambientato nel mondo delle competizioni motociclistiche. Per realizzare il sogno di correre ai massimi livelli, un giovane pilota sarà costretto a riallacciare il difficile rapporto con il padre che lo ha abbandonato.

BENVENUTI IN CAMPAGNA

A settembre su Sky Cinema e in streaming su NOW > Maurizio Lastrico, Giulia Bevilacqua e Andrea Pennacchi nella commedia di Giambattista Avellino sulla fuga dalla frenesia cittadina. Una famiglia decide di trasferirsi in campagna per dare nuova vita a una fattoria abbandonata, inseguendo il sogno di un’esistenza più autentica.

HAMNET – NEL NOME DEL FIGLIO

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Chloé Zhao dirige Jessie Buckley, vincitrice dell’Oscar® e del Golden Globe® come Miglior Attrice, e Paul Mescal nell’acclamato adattamento del romanzo di Maggie O’Farrell. Nell’Inghilterra del XVI secolo, una tragedia mette a dura prova il legame tra William Shakespeare e sua moglie Agnes. Un racconto emozionante sull’amore, la perdita e il potere creativo dell’arte, che immagina le origini del capolavoro destinato a diventare Amleto.

WICKED – PARTE 2

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Cynthia Erivo e Ariana Grande tornano protagoniste nel secondo capitolo dell’adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway. Mentre il regno di Oz attraversa profondi cambiamenti, il legame tra Elphaba e Glinda viene messo alla prova da scelte difficili e destini ormai inevitabili.

AMARGA NAVIDAD

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Pedro Almodóvar firma un intenso racconto, presentato in concorso al Festival di Cannes 2026, in cui passato e presente, realtà e immaginazione si intrecciano continuamente. Attraverso le vicende di una regista e di uno sceneggiatore che trasforma la propria vita in materia narrativa, il film riflette con sensibilità e ironia sul processo creativo, sugli affetti e sul confine sempre più sfumato tra esperienza vissuta e racconto.

NEL TEPORE DEL BALLO

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Scritto e diretto da Pupi Avati, con Massimo Ghini, Isabella Ferrari e Giuliana De Sio, un racconto intenso e malinconico sul tempo che passa e sulle scelte che segnano una vita. Travolto da uno scandalo che lo priva di tutto, un celebre conduttore televisivo ripercorre il proprio passato e ritrova il ricordo di un amore lontano, nella speranza di concedersi una seconda possibilità.

ILLUSIONE

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Francesca Archibugi dirige Jasmine Trinca, Michele Riondino, Filippo Timi e Vittoria Puccini in un intenso racconto tra indagine e introspezione psicologica. Il caso di una giovane ragazza ritrovata in fin di vita alle porte di Perugia conduce una magistrata e uno psicologo in un’indagine dai risvolti oscuri, dove la ricerca della verità si intreccia con i misteri della mente umana.

IL FILO DEL RICATTO – DEAD MAN’S WIRE

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Gus Van Sant dirige un cast d’eccezione composto da Bill Skarsgård, Al Pacino, Colman Domingo e Dacre Montgomery in un thriller ispirato a una sconvolgente storia vera. Nel 1977 un uomo disperato prende in ostaggio il figlio di un potente imprenditore immobiliare utilizzando un sofisticato congegno collegato a un fucile, dando vita a uno dei sequestri più clamorosi della cronaca americana.

ALLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Valentina Romani, Nicolas Maupas, Riccardo Scamarcio e Maurizio Lombardi, nei panni di Gabriele D’Annunzio, nel film di Arnaldo Catinari presentato alla Festa del Cinema di Roma. Nella Fiume del 1919, una giovane spia russa si ritrova coinvolta in un complotto contro il Poeta-Guerriero mentre la città diventa il teatro di una rivoluzione destinata a segnare il futuro dell’Italia. Tra intrighi politici, ideali contrapposti e passioni travolgenti, il film racconta un momento cruciale della storia del Novecento.

TUNER – L’ACCORDATORE

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Leo Woodall e Dustin Hoffman guidano il cast di un adrenalinico heist movie. Niki è un giovane accordatore di pianoforti dotato di un udito eccezionale: quando le sue capacità attirano l’attenzione di un’organizzazione criminale, si ritrova coinvolto in un pericoloso piano che metterà a rischio il suo futuro, i suoi affetti e la sua stessa identità.

INNAMORARSI E ALTRE PESSIME IDEE

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Lino Guanciale, Andrea Delogu e Ilenia Pastorelli guidano il cast di una commedia romantica fatta di equivoci, vendette sentimentali e occasioni impreviste. Convinto di poter riconquistare la moglie dimostrando l’infedeltà del suo nuovo compagno, un avvocato coinvolge una donna in difficoltà in un piano destinato a sfuggire rapidamente di mano. Tra imprevisti e sentimenti inattesi, scopriranno che l’amore segue spesso strade imprevedibili.

L’ULTIMO TURNO

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Un intenso e coinvolgente dramma ambientato nel mondo della sanità che segue una sola giornata di lavoro vissuta contro il tempo. Attraverso lo sguardo di un’infermiera costretta a gestire emergenze, responsabilità e fragilità umane, il film racconta con realismo e tensione il valore di una professione fondamentale e spesso invisibile.

Speciale a cura di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

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