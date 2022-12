Su Warner Bros. Discovery i Mondiali di atletica leggera Budapest 2023

Warner Bros. Discovery si è assicurata i diritti europei dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera 2023, che si terranno l’estate prossima a Budapest a un solo anno dai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Per assistere alle prestazioni atletiche dei nostri campioni olimpici di Tokyo 2020, Marcell Jacobs (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), i marciatori Antonella Palmisano e Massimo Stano (marcia 20 km) e la staffetta 4x100 di Patta, Jacobs, Desalu, Tortu: grazie a un accordo con Eurovision Sport ed ESPN, i Mondiali di atletica saranno trasmessi in Italia su Eurosport 1, Eurosport 2 e discovery+.

Non mancheranno le stelle dell’atletica mondiale: il detentore degli ultimi cinque primati di salto con l’asta Armand Duplantis, le velociste e velocissime giamaicane Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson, il campione olimpico dei 400 metri a ostacoli Karsten Warholm.

A sei anni da Londra 2017, i Campionati Mondiali di Atletica Leggera tornano in Europa dal 19 al 27 agosto 2023 a Budapest, con Eurovision Sport ed ESPN detentori dei diritti di distribuzione in Europa e in Africa.