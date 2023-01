Coppa Italia Frecciarossa 2022, calendario e programmazione tv dei quarti di finale

Si è definito giovedì sera con l’ultimo ottavo di finale vinto 2-1 dalla Juventus sul Monza il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa che si giocheranno, ancora in gara secca, tra 31 gennaio e 2 febbraio.



La prima squadra a qualificarsi è stata l’Inter, campione in carica, che non senza difficoltà ha eliminato il Parma dopo i tempi supplementari: ducali in vantaggio Juric e pareggio di Lautaro Martinez a due dal termine. Gol decisivo di Acerbi al minuto 110 e neroazzurri ai quarti per la nona edizione consecutiva. Non è riuscito, invece il filotto al Milan, eliminato agli ottavi dopo otto anni. A sorridere il Torino, che in 10 ha compiuto l’impresa eliminando i rossoneri ai supplementari, nonostante l’inferiorità numerica. Granata ai quarti tre anni dopo l’ultima volta, a caccia di una vittoria che manca dal 1992/93. È bastato un gol di Barak, invece alla Fiorentina per avere la meglio sulla Sampdoria. I Viola, eliminati lo scorso anno in semifinale dalla Juventus, potranno continuare a inseguire il trofeo che manca dalla stagione 1995/96. La Roma, che non riesce a vincere dalla stagione 2007/08 (due Coppe di fila entrambe in finale contro l`Inter), ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa in cinque delle ultime otto edizioni, compresa questa, grazie all’1-0 sul Genoa, firmato da Dybala.



Risultato a sorpresa, invece, quello tra Napoli e Cremonese, al momento prima e ultima in Serie A TIM. I grigiorossi sono riusciti ad azzerare i 40 punti di distacco in campionato eliminando i partenopei ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e dopo essere rimasti in 10 nei supplementari per l’espulsione di Sernicola. Goleada dell’Atalanta contro lo Spezia: a Bergamo i padroni di casa si sono imposti 5-2 raggiungendo i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, per la terza stagione consecutiva per la prima volta nella loro storia. Obiettivo: tornare in finale come accadde l’ultima volta nella stagione 2020/21. Un gol di Felipe Anderson contro il Bologna ha permesso alla Lazio di superare gli ottavi di finale per la dodicesima volta di fila: dal 2011/12 al 2022/23 quella biancoceleste è l’unica squadra insieme alla Juventus ad aver raggiunto sempre i quarti. I bianconeri hanno fatto addirittura meglio, superando gli ottavi per la sedicesima stagione consecutiva ossia dal 2007/08 in avanti, grazie alla vittoria sul Monza firmata da Kean, e Chiesa dopo il momentaneo pareggio di Valoti.

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset, che per le prossime due stagioni, 2022-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Da martedì 31 gennaio fino a giovedì 2 febbraio torna la competizione nazionale con i quarti di finale: quattro match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Mediaset trasmetterà in esclusiva in chiaro tutti i match fino alla finale del 24 maggio 2023, più la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter che si appena disputata a Riyad.



Ecco il programma dei quarti di finale e la programmazione televisiva:

Martedì 31 gennaio ore 21:00 - Inter vs Atalanta DIRETTA ESCLUSIVA CANALE 5

Mercoledì 1 febbraio ore 18:00 - Fiorentina vs Torino DIRETTA ESCLUSIVA ITALIA 1

Mercoledi 1 febbraio ore 21:00 - Roma vs Cremonese DIRETTA ESCLUSIVA CANALE 5

Giovedì 2 febbraio ore 21:00 - Juventus vs Lazio DIRETTA ESCLUSIVA CANALE 5

La vincente di Inter-Atalanta affronterà in una doppia sfida andata/ritorno la vincente di Juventus-Lazio, mentre l’altra semifinale vedrà sfidarsi in una doppia sfida andata/ritorno la vincente di Fiorentina-Torino e quella di Roma-Cremonese. Le due squadre che usciranno vincenti si giocheranno la finalissima di Roma.