MIMIT, consultazione su elenco eventi in chiaro di particolare rilevanza e interesse

Il MIMIT ha sottoposto agli operatori del settore una serie di quesiti finalizzati a definire l’elenco degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società. Di tali eventi i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale.

Obiettivo del questionario è acquisire le osservazioni degli stakeholder attivamente coinvolti, il cui interesse potrebbe essere direttamente influenzato dal risultato dello stesso. I soggetti interessati sono chiamati ad esprimere le proprie considerazioni in relazione alla definizione, alla tipologia ed alle modalità di trasmissione di tali eventi, con la facoltà di proporre ulteriori manifestazioni di carattere sportivo, musicale, culturale e religioso, da annoverare in tale elenco.

Il questionario dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 33 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi, (d.lgs 208/2021). L’avviso, il testo del questionario, e tutti i testi normativi di riferimento, sono accessibile sul sito del ministero, televisione, aggiornamenti, a questo link.

La consultazione ha inizio il 30 marzo con termine al 30 aprile 2023 per l’invio dei contributi. Ufficio competente è la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali. Le risposte al questionario potranno essere inviate via pec, all’indirizzo dgserp.dg@pec.mise.gov.it