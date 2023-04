Serie A 2022 - 2023, anticipi e posticipi 31a - 34a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

En Plain! Gli ultimi tre giorni di coppe hanno regalato all'Italia una settimana europea da incorniciare, con la speranza e la possibilità di migliorare ulteriormente le cose. A parte il Napoli, sconfitto nel doppio quarto di Champions dal Milan, ma in questo caso di fatto una squadra italiana era già stata eliminata dall'urna di Nyon, tutte le altre corrono spedite verso le finali. Nessuno in Europa potrà vantare 5 squadre su 12 ancora il lizza per la vittoria finale nelle tre coppe: Inter, Milan, Juventus, Roma e Fiorentina.

Tantissimi obiettivi ancora da definire e due giornate che promettono spettacolo di cui una da giocarsi durante la settimana. Dopo aver conosciuto i prossimi impegni delle cinque squadre italiane impegnate tra Champions, Europa e Conference League, sono stati definiti gli anticipi e i posticipi delle giornate numero 33 e 34, in attesa di conoscere quando e come si svolgeranno le ultime quattro di un campionato entusiasmante che si concluderà nel week end del 4 giugno. Per conoscere il programma delle giornate finali del campionato, invece, bisognerà attendere il 28 aprile.

Venerdì 21 aprile è di nuovo campionato con Hellas Verona-Bologna, anticipo della trentunesima giornata. Sabato tre partite, Salernitana-Sassuolo alle 15.00, Lazio-Torino alle 18.00 e il delicatissimo derby ligure Sampdoria-Spezia, in serata. Domenica il grosso del turno di campionato con ben 5 incontri, a partire da quello delle 12.30, Empoli-Inter per poi proseguire con Monza-Fiorentina ed Empoli-Cremonese. entrambe alle 15.00, Milan-Lecce alle 18.00 e il big match Juventus-Napoli alle 20.45, che calcolatrice alla mano, se i distacchi rimanessero questi, potrebbe essere già partita scudetto per i partenopei. Lunedì alla stessa ora Atalanta-Roma.

A questo punto sarà possibile tirare un po' il fiato? Nemmeno per sogno, perchè nella settimana successiva si giocheranno le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa: mercoledì 25 aprile Inter-Juventus, il giorno successivo Fiorentina-Cremonese. Entrambe le partite in diretta tv in esclusiva e in chiaro su Canale 5.

Una volta definita la finalissima che si giocherà a Roma mercoledì 24 maggio, ci si potrà rituffare in campionato, con la trentaduesima, a partire da venerdì 27 aprile con Lecce-Udinese alle 18.30 e Spezia-Monza alle 20.45. Sabato invece derby campano tra Napoli e Salernitana alle 15.00, Roma-Milan alle 18.00 e Torino-Atalanta alle 20.45. Domenica si comincia con Inter-Lazio alle 12.30 per poi proseguire con Cremonese-Hellas e Sassuolo-Empoli alle 15.00, Fiorentina-Sampdoria alle 18.00 e Bologna-Juventus alle 20.45.

Il turno infrasettimanale si aprirà il 2 maggio con la capolista Napoli impegnata a Udine alle 20.45. Il giorno successivo il grosso della giornata con Atalanta-Spezia, Juventus-Lecce, Salernitana-Fiorentina tutte alle 18.00 e altre quattro sfide, Monza-Roma, Hellas Verona-Inter, Lazio-Sassuolo e Milan Cremonese alle 21. Giovedì alle 20.45 il turno di campionato si chiuderà con Empoli-Bologna, alle 20.45.

Nemmeno il tempo di respirare e si tornerà già in campo sabato 6 maggio con due big match e una sfida che potrebbe essere determinante per la lotta salvezza: alle 15.00 è in programma Milan-Lazio, alle 18.00 Roma-Inter, mentre alle 20.45 si giocherà Cremonese-Spezia. Domenica 7 maggio si comincia all'ora di pranzo con Atalanta-Juventus, cui seguiranno, alle 15.00 Udinese-Sampdoria e Torino-Monza. Alle 18.00 Napoli-Fiorentina, che, se i distacchi dovessero rimanere questi, potrebbe essere la partita scudetto. Alle 20.45, invece, altra sfida salvezza con Lecce-Hellas Verona. La 34esima giornata si chiuderà lunedì con Empoli-Salernitana alle 18.30 e il derby emiliano Sassuolo-Bologna alle 20.45.

Poi spazio alle coppe Europee con Milan-Inter mercoledì 10 maggio alle 21, Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen di Europa League e Fiorentina-Basilea, tutte alle 21.00. Gare di ritorno la settimana successiva e finalissima di Coppa Italia Frecciarossa mercoledì 24 maggio all'Olimpico di Roma.

SERIE A TIM 2022/2023 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE



31a GIORNATA

21/04/2023 Venerdì 20:45 HELLAS VERONA – BOLOGNA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 22/04/2023 Sabato 15:00 SALERNITANA – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

22/04/2023 Sabato 18:00 LAZIO – TORINO ESCLUSIVA DAZN

22/04/2023 Sabato 20:45 SAMPDORIA – SPEZIA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 23/04/2023 Domenica 12:30 EMPOLI – INTER CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 23/04/2023 Domenica 15:00 MONZA – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

23/04/2023 Domenica 15:00 UDINESE – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

23/04/2023 Domenica 18:00 MILAN – LECCE ESCLUSIVA DAZN

23/04/2023 Domenica 20:45 JUVENTUS – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

24/04/2023 Lunedì 20:45 ATALANTA – ROMA ESCLUSIVA DAZN

32a GIORNATA

28/04/2023 Venerdì 18:30 LECCE – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

28/04/2023 Venerdì 20:45 SPEZIA – MONZA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 29/04/2023 Sabato 15:00 NAPOLI – SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

29/04/2023 Sabato 18:00 ROMA – MILAN ESCLUSIVA DAZN

29/04/2023 Sabato 20:45 TORINO – ATALANTA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 30/04/2023 Domenica 12:30 INTER – LAZIO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 30/04/2023 Domenica 15:00 CREMONESE – HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

30/04/2023 Domenica 15:00 SASSUOLO – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

30/04/2023 Domenica 18:00 FIORENTINA – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

30/04/2023 Domenica 20:45 BOLOGNA – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

33a GIORNATA

02/05/2023 Martedì 20.45 UDINESE – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

03/05/2023 Mercoledì 18.00 ATALANTA – SPEZIA CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/05/2023 Mercoledì 18.00 JUVENTUS – LECCE ESCLUSIVA DAZN

03/05/2023 Mercoledì 18.00 SALERNITANA – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

03/05/2023 Mercoledì 18.00 SAMPDORIA – TORINO ESCLUSIVA DAZN

03/05/2023 Mercoledì 21.00 HELLAS VERONA – INTER CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/05/2023 Mercoledì 21.00 LAZIO – SASSUOLO CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/05/2023 Mercoledì 21.00 MILAN − CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

03/05/2023 Mercoledì 21.00 MONZA − ROMA ESCLUSIVA DAZN

04/05/2023 Giovedì 20.45 EMPOLI – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

34a GIORNATA