Il Grande Ritorno dello Sci alpino: Coppa del Mondo 2024 in Diretta su Eurosport e Discovery+

L’inverno è alle porte e come da tradizione, la nuova stagione di sport invernali prende il via dal ghiacciaio austriaco di Rettenbach con lo Slalom Gigante di Sölden, prima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2024 in diretta su Eurosport 1 e Discovery+: sabato 28 ottobre il Gigante Femminile, prima manche alle 9:45, seconda manche alle 12:45 con il commento di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri; domenica 29 ottobre il Gigante Maschile, prima manche alle 9:45, seconda manche alle 12:45 con la telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.

Con oltre 600 gare di Coppa del Mondo FIS per un totale di più di 1000 ore trasmesse in diretta sui canali Eurosport e live-streaming su Discovery+, Warner Bros. Discovery è da sempre la casa degli sport invernali con le Coppe del Mondo 2023/2024 di sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, snowboard, freestyle e freeski, a cui s’aggiungono biathlon, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità, short track, hockey e curling per un aumento del 35% delle ore lineari in diretta rispetto all'anno scorso, celebrando un patrimonio di sport invernali nel 35° anno di copertura televisiva su Eurosport.

Con 103 vittorie in Coppa del Mondo e nove titoli mondiali complessivi, la squadra dei talent invernali di Warner Bros. Discovery è composta dagli ex-sciatori Tina Maze (Slovenia), Francesca Marsaglia (Italia), Viktoria Rebensburg (Germania), Johan Clarey (Francia), Hannes Reichelt (Austria) e Dave Ryding (Gran Bretagna), oltre al campione olimpico e 4 volte iridato di salto con gli sci Martin Schmitt (Germania), alla pattinatrice francese Nathalie Péchalat e alla nostra Dorothea Wierer icona del biathlon italiano, 4 volte campionessa del mondo, vincitrice di 3 storiche medaglie olimpiche. Dorothea - che parteciperà quest’anno alla sua quindicesima Coppa del mondo di biathlon con un palmares di 2 titoli Generali e 3 di Specialità fra Inseguimento, Individuale e Mass Start per un totale di 18 vittorie in 63 podi- fornirà le sue analisi dai poligoni bianchi, per la prima volta protagonista anche dietro le quinte del biathlon mondiale.

Per la stagione 2023/2024, WBD Sports ha realizzato una nuova campagna di marketing intitolata Winter Sports Take Over per risaltare l’enorme mole di trasmissione degli sport invernali su Eurosport1 e Discovery+, al lancio mercoledì 8 novembre in vista dell'Alpine Speed Opening sulle piste del Cervino, quando per la prima volta in Coppa del Mondo FIS una gara traverserà un confine nazionale fra Zermatt (Svizzera) e Cervinia (Italia).

Broadcaster ufficiale degli sport invernali fin dal 1989 su Eurosport, Warner Bros. Discovery è la casa dei Giochi Olimpici invernali. A Pechino 2022, le sue piattaforme hanno trasmesso oltre un miliardo di minuti in streaming per 156 milioni di fan in tutta Europa, con una media del 24% dei contenuti in più rispetto a PyeongChang 2018.

IL CALENDARIO 2023/2024 DEGLI SPORT INVERNALI TRASMESSI DA WARNER BROS. DISCOVERY:

FIS Freestyle Skiing World Cup: 20 ottobre 2023 / 24 marzo 2024

Commento di Riccardo Roversi

FIS Park & Pipe Snowboard World Cup: 20 ottobre 2023 / 23 marzo 2024

Commento di Riccardo Roversi

FIS Alpine Ski World Cup: 28 ottobre 2023 / 24 marzo 2024

Commenti di Zoran Filicic, Gianmario Bonzi / Silvano Varettoni, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti

ISU Speed Skating World Cup: 10 novembre 2023 / 4 febbraio 2024

Commento di Johnny Lazzarotto

FIS Cross-Country World Cup: 24 novembre 2023 / 17 marzo 2024

Commenti di Silvano Gadin e Fulvio Valbusa

FIS Ski Jumping World Cup: 24 novembre 2023 / 24 marzo 2024

Commenti di Francesco Paone e Massimiliano Ambesi

IBU Biathlon World Cup: 25 novembre 2023 / 17 marzo 2024

+ IBU Biathlon World Championships: 5/18 Febbraio 2024

Commenti di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi

FIS Alpine Snowboard World Cup: 14 dicembre 2023 / 17 marzo 2024

Commento di Riccardo Roversi

FIS Snowboard Cross World Cup: 2 December 2023 – 24 March 2024

Commento di Riccardo Roversi

FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Cup: 2 dicembre 2023 / 24 marzo 2024

Commento di Riccardo Roversi

ISU Figure Skating World Championships: 18/24 marzo 2024

Commenti di Massimiliano Ambesi e Marika Poli

World Curling Federation World Championships: 26 marzo / 7 aprile 2024

Commento di Dario Puppo