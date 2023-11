Prossimi Diritti Tv Serie B verso la forma non esclusiva e durata triennale

Assemblea di Lega B a Milano con tutte le società. Il punto sui diritti audiovisivi ha visto la comunicazione relativa all’avvio di un’indagine di mercato, informale, propedeutica alla conoscenza e all’approfondimento delle diverse posizioni in merito alle dinamiche del settore audiovisivo. La Lega B intende avviare, come nelle passate stagioni, una commercializzazione dei diritti tv in forma non esclusiva e per una durata triennale. L’obiettivo è presentare l’offerta al mercato nelle prossime settimane, mentre sul tema sarà convocata un’Assemblea ai primi di dicembre.

Soddisfazione per l’audience raggiunta dopo quasi un terzo di campionato, in linea con la scorsa stagione che aveva registrato un +25% rispetto alla 20/21.

Sul fronte dei diritti betting, scorporati per la prima volta da quelli audiovisivi, l’Assemblea è stata informata di una nuova offerta da un altro operatore che migliora sensibilmente quelle precedenti e quasi triplica i valori attuali.