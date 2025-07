Amichevoli Napoli 2025 diretta Sky Primafila, DAZN e OneFootball: date, orari e acquisto Pay‑Per‑View

La SSC Napoli comunica che le amichevoli di questo precampionato saranno disponibili in diretta Pay‑Per‑View al prezzo di 9,99 € su tre piattaforme: DAZN, Sky Primafila e OneFootball. 22/07/2025 h 18:00 Napoli vs Arezzo 26/07/2025 h 18:00 Napoli vs Catanzaro 03/08/2025 h 19:00 Napoli vs Stade Brestois 29 09/08/2025 h 19:00 Napoli vs Girona FC 14/08/2025 h 20:00 Napoli vs Olympiakos FC I tifosi potranno seguire le partite estive ovunque si trovino nel mondo, su...