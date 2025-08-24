Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
SuperTennis rinnova i diritti in chiaro degli US Open fino al 2030

La magia degli US Open si riaccende su SuperTennis Tv… e non solo nelle prossime due settimane! Dopo aver raccontato due edizioni meravigliose - culminate con il primo storico trionfo a New York di Jannik Sinner -, e a poche ore dall’inizio del torneo 2025, Sportcast, la società del Gruppo FITP che gestisce il canale tv SuperTennis, comunica di aver raggiunto un accordo con la USTA (la Federtennis statunitense) per il prolungamento del contratto per la trasmissione in chiaro e in esclusiva del torneo fino al 2030.

Dopo aver permesso agli appassionati di assistere gratuitamente alla prova americana del Grand Slam®, dopo 34 anni di visione limitata alle pay tv, la Federazione Italiana Tennis e Padel prosegue nella sua politica di sviluppo della promozione del tennis. L'accordo, raggiunto in collaborazione con l'agenzia IMG, che gestisce i diritti media della USTA, era stato stipulato inizialmente nel 2023; ora, sull’onda dell’entusiasmo per i grandi traguardi internazionali dei tennisti italiani, con lo straordinario riscontro degli appassionati e il conforto dei numeri in termini di ascolti, SuperTennis rafforza il suo ruolo di ‘casa del tennis’ nel cuore di Flushing Meadows per ulteriori cinque anni.

Angelo Binaghi, Presidente FITP:

Con il rinnovo di questo importante accordo, garantiamo a tutti gli appassionati di tennis in Italia la possibilità di continuare a vivere, gratuitamente e in diretta, il fascino e la magia di uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Non si tratta solo di un accordo commerciale, ma di un vero e proprio investimento culturale e sportivo: mentre altri Slam sono quasi esclusivamente disponibili a pagamento, il pubblico italiano potrà seguire gratuitamente lo US Open grazie a SuperTennis, il canale interamente dedicato a tennis e padel. Per noi è una scelta di principio, oltre che una strategia. La Federazione non misura il proprio successo solo in termini di risultati sul campo, ma prima ancora nella capacità di rendere il tennis e il padel sempre più popolari e accessibili. I dati di ascolto e la risposta entusiastica degli ultimi due anni confermano che questa è la strada giusta: milioni di persone hanno potuto seguire le imprese dei nostri giocatori e delle nostre giocatrici senza barriere economiche, condividendo momenti che sono già entrati nella storia dello sport italiano. Mantenere il torneo americano in chiaro rappresenta una conquista per gli appassionati e una responsabilità che intendiamo portare avanti con attenzione e serietà. Con orgoglio continuiamo a svolgere, di fatto, un ruolo di servizio pubblico, offrendo agli appassionati italiani gratuitamente e in esclusiva la copertura di un grande Slam. Un segnale concreto del nostro impegno nella diffusione del tennis come bene comune: nella speranza che anche in Italia, come in altri paesi europei, venga al più presto tutelato per legge il diritto di tutti di godere gratuitamente delle grandi gesta dei nostri campioni, sempre più protagonisti dei principali eventi tennistici mondiali

Kirsten Corio, Direttore Commerciale USTA:

Siamo lieti di estendere la nostra partnership con SuperTennis, che continua a dimostrarsi un partner affidabile degli US Open. Con l'ascesa dei talenti italiani più forte che mai, il momento non potrebbe essere migliore e non vediamo l'ora di sostenere l'ampia copertura in chiaro di SuperTennis, che sta contribuendo a far crescere il pubblico degli US Open in questa nazione”. Ed Mallaburn, Senior Vice President, Rights, IMG: “Con il crescente successo dei giocatori italiani sulla scena mondiale, l'interesse dei tifosi per il tennis non è mai stato così alto nella regione. Questo accordo rinnovato contribuirà a garantire la crescita a lungo termine della USTA in Italia, affinché un numero sempre maggiore di tifosi possa vivere l'emozione e l'energia degli US Open”.

Ed Mallaburn, Senior Vice President, Rights, IMG:

Con il crescente successo dei giocatori italiani sulla scena mondiale, l'interesse dei tifosi per il tennis non è mai stato così alto nella regione. Questo accordo rinnovato contribuirà a garantire la crescita a lungo termine della USTA in Italia, affinché un numero sempre maggiore di tifosi possa vivere l'emozione e l'energia degli US Open”.

US OPEN 2025 AL VIA, ED E’ SUBITO GRANDE ITALIA! – Storia, campioni e grandi novità. La ricchissima offerta di SuperTennis Tv per questa edizione è stata inaugurata il 18 agosto dalle sfide del torneo di qualificazione. Il 19 e 20 agosto gli spettatori sono stati catapultati nella magica atmosfera di Flushing Meadows grazie alla imperdibile novità di questa edizione: il nuovo torneo di doppio misto che – in una accattivante formula inedita, spalmata su due giorni – ha visto impegnate 16 coppie a dir poco stellari. La due giorni del torneo in questa nuova formula ha visto trionfare la coppia azzurra formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, secondo US Open consecutivo e secondo titolo Slam di specialità in stagione dopo il trionfo al Roland Garros di inizio giugno. La due-giorni del misto ha rappresentato il miglior preludio possibile all’inizio dei match dei tabelloni principali, in programma dal 24 agosto al 7 settembre.

Il torneo sarà trasmesso integralmente su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212) e sulla piattaforma OTT SupertenniX (gratuita per i tesserati FITP, 1,99 euro/mese per i non tesserati). Qui ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su un massimo di nove campi. Gli spettatori potranno anche rivederli on demand insieme a tutti i contenuti raccolti nel corso della giornata: interviste ai protagonisti, curiosità, approfondimenti e dietro le quinte.

Gli appassionati potranno seguire in ogni momento altri quattro match, oltre all'incontro in diretta sul canale, attraverso la piattaforma SuperTennis Plus. Sarà sufficiente, per i possessori di smart tv di nuova generazione connessa a Internet, spingere la freccia in su sul telecomando per accedere al multichannel.

Il 24 agosto scattano i tabelloni principali. Ogni giorno il programma partirà alle 13.30 con SuperTennis Today - Speciale US Open, uno studio di mezz’ora condotto da Elena Ramognino in cui si racconterà quanto successo nella notte italiana e si approfondiranno i temi principali dell'imminente giornata di incontri. Alle 16.45 si apre lo studio di New York con Giorgio Spalluto e Diego Nargiso che guideranno gli spettatori con tutte le informazioni utili sul programma di gioco e sulla programmazione di SuperTennis per la giornata. Alle 17.00 scatteranno gli incontri, intervallati sempre dagli studi di continuità nei quali Spalluto e Nargiso saranno affiancati da ospiti, giocatori e coach. Nel corso degli studi, Simone Bertino offrirà approfondimenti tattici e tecnici alla sua lavagna. Durante le dirette, Lucrezia Marziale e Roberto Cozzi Lepri, inviati a New York, realizzeranno interviste in campo o nella flash zone e collegamenti da Flushing Meadows, portando nelle case degli appassionati tutta l’atmosfera dello US Open.

Le telecronache saranno affidate a Lorenzo Fares, Luca Fiorino, Lorenzo Andreoli, Marco Di Nardo, Marco Calabresi, Alessandro Ferrari, Giorgio Basile, Alessandro Stoppani, Ivan Moreschi. Ricco sarà il parterre dei talent: Marco Meneschincheri, Mauro Ricevuti, Vincenzo Santopadre, Giorgio Galimberti, Karin Knapp, Francesco Elia, Filippo Baldi.

