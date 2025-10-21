UEFA entra in ACE: stop alla pirateria sportiva e tutela dei tifosi in tutto il mondo

L'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) ha ufficialmente aderito all'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale impegnata nella lotta contro la pirateria digitale. UEFA diventa così il primo titolare esclusivo di diritti sportivi ad entrare a far parte di ACE, contribuendo ad ampliare gli sforzi del settore per proteggere il valore dei contenuti creativi e sportivi a livello globale.

UEFA parteciperà attivamente alla ACE Live Tier, un'iniziativa volta a rafforzare e coordinare le azioni contro le operazioni di pirateria sportiva, collaborando con le autorità e altri partner per smantellare le reti illegali in tutto il mondo. Questa adesione consolida ulteriormente il ruolo di UEFA e di UC3 - l'entità responsabile della commercializzazione dei diritti delle competizioni UEFA per club - come protagonisti di primo piano nella lotta globale contro la pirateria.

ACE, guidata dalla Motion Picture Association (MPA), riunisce oltre 50 tra le principali aziende e studi di intrattenimento in un'azione congiunta per contrastare la pirateria che minaccia l'integrità dell'ecosistema digitale.

"L'ingresso di UEFA in ACE rappresenta un momento storico nella nostra strategia globale di protezione dei contenuti", ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, Direttore Esecutivo Marketing di UEFA. "Questa partnership ci consente di ampliare le nostre capacità di enforcement, rafforzare la collaborazione con i leader del settore e sfruttare le competenze consolidate di ACE per contrastare i servizi illegali."

"Con l'ingresso di UEFA nella più grande coalizione mondiale contro la pirateria, rafforziamo la nostra capacità di individuare, dissuadere e smantellare la pirateria online ovunque nel mondo," ha affermato Charles Rivkin, Presidente e CEO della Motion Picture Association e Presidente di ACE. "La partecipazione di UEFA potenzia la capacità di ACE di difendere i contenuti sportivi in tempo reale e amplifica la portata dei nostri sforzi per proteggere tifosi e broadcastor in tutto il mondo."

I membri della ACE Live Tier beneficiano dell'accesso a un'intelligence in tempo reale senza pari, a una rete globale di cooperazione, a un'attività di advocacy politica e a partnership strategiche con il settore privato e le forze dell'ordine. Basandosi sugli strumenti già collaudati di ACE per lo smantellamento delle reti di pirateria, la Live Tier dispone di centri di riferimento, processi e tecnologie dedicate ad affrontare l'esigenza di azioni immediate contro la pirateria durante la trasmissione degli eventi sportivi.

UEFA e UC3 confermano così il loro impegno costante nella tutela degli interessi dei partner televisivi e mediatici. Tale impegno è essenziale, in quanto i ricavi derivanti dai diritti media delle competizioni UEFA garantiscono la sostenibilità del calcio sia a livello professionistico sia a livello amatoriale, sostenendo al contempo iniziative di sviluppo in tutto l'ecosistema calcistico europeo.