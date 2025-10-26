Liga, OGGI Real Madrid-Barcellona in diretta dal Bernabeu su Italia 1

Il calcio mondiale accende la passione degli italiani: dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports.

Domenica 26 ottobre, in diretta su Italia 1 e in live streaming su sportmediaset.it, alle 16.15, nella cornice del Santiago Bernabeu va in scena una delle sfide più iconiche e attese del calcio mondiale, il Clásico “Real Madrid-Barcellona”. Pre partita con il collegamento dallo stadio alle 15.45, sempre su Italia 1.

La telecronaca è affidata alla voce di Massimo Callegari, con il commento tecnico di Borja Valero.

In campo, stelle assolute come Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Jude Bellingham, pronte a darsi battaglia in un match che vale la vetta della classifica: 24 punti per i Blancos, 22 per i Blaugrana.

IL CALENDARIO DELLE GRANDI SFIDE DELLA LIGA IN CHIARO SU MEDIASET

26 ottobre 2025 – Real Madrid vs Barcellona (Italia 1)

Weekend 10/11 gennaio 2026 – Barcellona vs Atletico Madrid

Weekend 21/22 marzo 2026 – Real Madrid vs Atletico Madrid

Weekend 4/5 aprile 2026 – Atletico Madrid vs Barcellona

Weekend 9/10 maggio 2026 – Barcellona vs Real Madrid

Le due eterne rivali arrivano all'appuntamento al vertice, distanziate da soli due punti dopo nove giornate, a testimonianza di un campionato iniziato in modo intenso: Real Madrid a quota 24 punti, frutto di otto vittorie e una sconfitta, col Barcellona che insegue a 22 punti (7 vittorie, un pari e una sconfitta).

Il Real Madrid è la squadra con la miglior difesa (solo 9 gol subiti), mentre il Barcellona spicca per il miglior attacco (24 gol fatti) e una differenza reti superiore (+14). Chi vince può mettere un primo, pesante mattoncino nella corsa al titolo.

Statistiche e tendenze dei club in questa stagione - I numeri in trasferta del Barcellona e quelli in casa del Real Madrid raccontano della grande efficacia offensiva delle due squadre: Media gol fatti: il Barcellona in trasferta ha una media altissima (circa 3,8 gol a partita), mentre il Real Madrid in casa viaggia su una media di circa 2,5 gol a partita. Over 2.5 gol: la tendenza al gol è fortissima: l'80% delle gare esterne del Barcellona e il 50% delle gare interne del Real Madrid sono terminate con più di 2,5 gol. Questo suggerisce che l'esito più probabile sia l'Over 2.5 e il Goal (entrambe le squadre a segno).

Barcellona: emergenza in attacco e Flick squalificato - Il tecnico blaugrana Hansi Flick non sarà in panchina al Bernabeu. L'allenatore è stato squalificato dopo essere stato espulso per proteste nella scorsa giornata contro il Girona, lasciando vuota la panchina in un match cruciale. Sul fronte infortuni, il Barcellona (che deve rinunciare anche a Gavi e ter Stegen) affronta una vera e propria emergenza nel reparto offensivo, con diversi nomi importanti in dubbio o indisponibili come Yamal, che però in Champions League ha giocato e sarà della partita, Raphinha (che prosegue il suo recupero e potrebbe ottenere l'ok medico sabato), Dani Olmo e anche Robert Lewandowski.

Real Madrid: difesa da ricostruire - Anche il Real Madrid, che arriva dalla vittoria di misura sulla Juventus in Champions League, deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto nel reparto arretrato. Dopo aver saltato la sfida coi bianconeri David Alaba salterà anche il Clasico, così come Mendy, Rüdiger e probabilmente anche Carvajal, tutte assenze che costringeranno Xabi Alonso a presentarsi con un assetto difensivo rivisto.